Incendio de una vivienda en el casco urbano de Orihuela

Una vivienda en la calle Juan XXIII de Orihuela ha resultado afectada por un incendio. Los bomberos han recibido el aviso este martes a las 12:44 horas, alertando de que las llamas estaban saliendo desde la puerta del inmueble afectado.

Inmediatamente después, los efectivos se han trasladado hasta el lugar, muy cerca de la Glorieta Gabriel Miró, para realizar las labores de extinción del fuego que se ha originado en un piso de la tercera planta en un edificio de cuatro alturas. En concreto, en el contador interior de la vivienda, propagándose después a la entrada y la puerta.

Los trabajos se han centrado, al mismo tiempo, en evitar la propagación del incendio sobre los elementos comunes del edificio, así como al resto de viviendas.

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Una vez sofocado, se ha procedido a ventilar la vivienda, dando por concluida la intervención a las 14:11 horas sin que afortunadamente haya habido que lamentar heridos.