La oposición carga contra el bipartito de Orihuela a cuenta del malestar en la Costa

Unos 150 vecinos se dieron cita el sábado en Orihuela Costa para exigir soluciones urgentes para la playa de Barranco Rubio y la recuperación de su accesibilidad. La protesta, convocada por la Asociación de Vecinos y Asociaciones de Campoamor, dio cuenta de las principales reivindicaciones planteadas por el colectivo vecinal, como la falta de funcionamiento de los ascensores que comunican la zona alta de la urbanización con este arenal, una infraestructura esencial para mayores, familias con niños, personas con movilidad reducida y numerosos usuarios, así como el progresivo deterioro de este entorno, donde abunda la presencia de charcos en la arena, que producen cieno y malos olores, los problemas de mantenimiento y la insuficiencia de determinados servicios.

Con pancartas y una sonora pitada conjunta, fue una muestra del malestar que hay ante una situación que consideran insostenible, algo que se reflejó también en una campaña de recogida de firmas que ya supera las 500 adhesiones.

Algunas de las pancartas que se pudieron ver el sábado en el edificio Miraver / Información

Precisamente, la situación que atraviesa el litoral se cuela en el pleno. El jueves se debatirá una moción del PSOE para que se repruebe la gestión del equipo de gobierno del PP y Vox por "el incumplimiento reiterado de los compromisos adquiridos con los vecinos de Orihuela Costa, la escasa ejecución de las inversiones previstas y el deterioro de los servicios públicos municipales", reza la iniciativa, que también pide reprobar expresamente la gestión del concejal de Costa, Manuel Mestre (Vox), por "la manifiesta falta de liderazgo en la defensa de los intereses del litoral y su incapacidad para impulsar y ejecutar las actuaciones comprometidas" durante estos más de tres años de mandato.

Deficiencias

Además, el texto subraya que "lo más preocupante" es que el edil ha reconocido públicamente "la incapacidad del Ayuntamiento para dar respuesta a muchos de los problemas que afectan diariamente a los vecinos", en referencia que manifestó ante los vecinos en la última Junta de Distrito que no se sustituirán por el momento los contenedores deteriorados, porque todavía no se han adquirido los nuevos; reconoció que Orihuela Costa dispone de nueve rutas de recogida de residuos y únicamente cinco camiones, admitiendo expresamente que el servicio no puede prestarse todos los días en todas las calles; confirmó que la parcela para el colegio Número 20 sigue sin decidirse después de años de anuncios; señaló que el ascensor de Punta Primano estará operativo, previsiblemente, hasta mediados de agosto; admitió igualmente que la remodelación del Paseo de Aguamarina continúa paralizada pese a disponer de financiación, porque el equipo de gobierno considera que existen otras prioridades, y reconoció que el Centro Cívico de Ramón de Campoamor ni siquiera ha sido licitado.

Presupuestos

Asimismo, la moción señala la ejecución de las inversiones comprometidas. Los presupuestos municipales de 2024 anunciaban una inversión de 12,4 millones de euros para Orihuela Costa. Sin embargo, cuando resta menos de un año para finalizar el mandato, se ha ejecutado menos del 20 % y más de 6 millones de euros permanecen sin haber sido siquiera licitados.

En este sentido, también se hace hincapié en "la falta de liderazgo y la escasa capacidad de influencia de la Concejalía de Costa dentro del propio equipo de gobierno", ya que, argumentan los socialistas, en el último pleno se aprobaron dos modificaciones presupuestarias mediante transferencias de crédito que detraían casi 500.000 de partidas inicialmente destinadas a actuaciones en Orihuela Costa para destinarlas a otros fines, sin que Mestre defendiera que el dinero se quede en el litoral como estaba previsto.

Además de las reprobaciones, la moción insta a la Concejalía de Costa, a través de su técnico, a elaborar en el plazo de tres meses un informe sobre el estado real y previsión administrativa en cuanto al plazo de las actuaciones comprometidas que permanecen pendientes de ejecución a fecha actual y al alcalde a adoptar las medidas organizativas necesarias para garantizar una gestión eficaz de Orihuela Costa, dotando a esta área de los recursos humanos, técnicos y materiales suficientes, "asumiendo las responsabilidades políticas derivadas del manifiesto incumplimiento de los compromisos adquiridos con los vecinos".

Carencias La moción del PSOE sobre Orihuela Costa, que se debatirá en el pleno de este jueves, hace hincapié en que "la falta de gestión la sufren diariamente miles de vecinos" en forma de contenedores antiguos, deteriorados y desbordados de residuos, existiendo aproximadamente 1.595 unidades, de las que únicamente se han renovado alrededor de 600; una deficiente recogida de podas y enseres, generando acumulaciones durante semanas; ausencia del prometido ecoparque fijo, sin que siquiera se haya aprobado definitivamente el solar donde debe ubicarse; calles con baches, aceras inexistentes o deterioradas, incluso en viales recientemente asfaltados; señalización horizontal y vertical deficiente y parques infantiles y zonas verdes en evidente estado de abandono. Sin olvidar la maleza y matorrales que invaden aceras y viales, obligando en numerosos puntos a los peatones a caminar por la calzada, o los lavapiés averiados y otras deficiencias en las playas. Orihuela Costa continúa, además, careciendo de biblioteca pública, auditorio municipal y conservatorio de música, servicios imprescindibles para una población estable de decenas de miles de habitantes y que durante gran parte del año alcanza cifras propias de una ciudad media.

Colegios

Cambiemos, por su parte, ha puesto el foco en que el litoral comenzará en septiembre otro curso escolar con colegios masificados y sin resolver sus graves deficiencias.

La formación ha avanzado que las familias van a afrontar otro inicio de curso con déficit de plazas, instalaciones deterioradas y reparaciones imprescindibles sin ejecutar.

La educación pública en Orihuela Costa ha cerrado otro curso sin soluciones. Lejos de resolverse, los problemas se agravan: al déficit de unas 600 plazas escolares, que obliga a los tres colegios públicos del litoral a atender cerca de 1.730 alumnos pese a disponer de capacidad para apenas 1.260, se suma el deterioro de las instalaciones y el retraso en actuaciones básicas de mantenimiento.

Esta situación contrasta con el reciente anuncio de la Generalitat Valenciana de destinar 16 millones de euros para la climatización urgente de 1.616 centros educativos -295.000 euros en el municipio-. Sin embargo, ha apuntado Cambiemos, muchos colegios necesitan antes renovar sus instalaciones eléctricas, adaptar los cuadros de baja tensión y superar las inspecciones reglamentarias (OCA), actuaciones imprescindibles para poder ejecutar esas inversiones y cuya competencia corresponde a los ayuntamientos.

El edil Quique Montero, de Cambiemos, en el CEIP Playas de Orihuela / Información

El CEIP Playas de Orihuela ejemplifica esta realidad. El centro acumula 39 desperfectos pendientes, de los que siete son críticos y 19 de prioridad alta, afectando a instalaciones eléctricas, protección contra incendios, calefacción, fontanería, carpintería y pavimentos.

Entre ellos destaca la caldera averiada desde agosto de 2025, una incidencia que mantiene al colegio sin calefacción y que el propio informe considera prioritaria, recomendando su reparación antes del invierno. Casi un año después, la avería sigue sin resolverse.

Cambiemos ha advertido de que la ausencia de un contrato de mantenimiento eficaz ha convertido las reparaciones urgentes en una lista interminable de incidencias que se arrastran durante años.

"El colegio Número 20 de barracones fue presentado como una solución provisional, pero ha acabado evidenciando la falta de planificación educativa en Orihuela Costa. Los barracones no pueden sustituir indefinidamente a los colegios que hacen falta", ha afirmado el edil Quique Montero.

Por ello, ha exigido al Ayuntamiento que aproveche los meses de verano para ejecutar todas las actuaciones de mantenimiento pendientes en los centros educativos del litoral y que planifique las inversiones necesarias para "garantizar que el próximo curso pueda comenzar en condiciones de seguridad, dignidad e igualdad para todo el alumnado".