Pilar de la Horadada saca a concurso la obra para rebajar las inundaciones en el entorno del Colegio Mediterráneo

El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada ha sacado a licitación la adjudicación de la construcción de una balsa de laminación en la avenida de La Venta para reducir el riesgo de inundaciones en el suroeste del casco urbano, especialmente en el entorno del Colegio Público Mediterráneo. La actuación, denominada "Suds C3", forma parte del Plan Director de Protección frente a Inundaciones y Drenaje Sostenible del municipio, dentro de las medidas impulsadas tras la dana de Santa María de septiembre de 2019 en la Vega Baja.

El plazo previsto para ejecutar las obras es de cuatro meses desde la firma del acta de replanteo. El presupuesto base de licitación asciende a 390.818 euros, IVA incluido, que con la previsión de pago de expropiaciones para los terrenos se eleva hasta los 470.888 euros al incorporar las expropiaciones previstas.

El proyecto

Según el proyecto, el problema que se intenta resolver no procede tanto del agua que cae dentro del propio casco urbano como de los caudales que llegan desde las cuencas situadas al oeste, entre el Canal del Campo de Cartagena y la casco urbano. El proyecto señala en particular la rambla de las Siete Higueras en el ramal que desemboca en el casco urbano -el principal es el que provoca problemas en El Mojón y que cuenta con otro proyecto de mucha mayor envergadura elaborado por la Confederación Hidrográfica del Segura-. En la zona del casco urbano es un cauce que hoy aparece alterado o desaparecido en parte por la ocupación agrícola y por los invernaderos. Esa transformación hace que, cuando llueve con intensidad, el recorrido del agua sea "incierto y cambiante", según el proyecto. Tras la dana de 2019 y otros episodios de lluvia fuerte, el camino principal del agua solo se identificó por los daños, el arrastre de tierras y el derribo de infraestructuras.

Ubicación prevista de la balsa junto al colegio cerca de la avenida de La Venta de Pilar de la Horadada / INFORMACIÓN

Sin una protección específica, esa escorrentía acaba derivando hacia las calles del casco urbano. El proyecto advierte de que el agua cruza la avenida de La Venta y la prolongación de la calle Los Ambrosios, y no llega sola: arrastra sedimentos, basuras y otros contaminantes hacia la zona urbana y, después, hacia el mar a través de la rambla. Y afecta, sobre todo, a dos puntos: inundación en calles y en el entorno del colegio, y arrastre de materiales contaminantes hacia el núcleo urbano, que además termina en el mar.

Solución

La solución prevista es una infraestructura de drenaje sostenible situada en una parcela frente a la calle Margarita Salas, junto a la avenida de La Venta y próxima al CEIP Mediterráneo. La obra consistirá básicamente en excavar una balsa de laminación capaz de asumir hasta 11.000 metros cúbicos de agua, concebida como una infraestructura fundamentalmente enterrada por su cercanía al colegio. Su función será recibir el agua de escorrentía, retenerla en los momentos de lluvia intensa y soltarla de forma controlada hacia el colector de pluviales existente en la avenida de La Venta. Se construirá un desagüe de fondo con una tubería de 1.500 milímetros conectada al colector existente de 1.200 milímetros y se habilitará un aliviadero hacia la zona de la calle Margarita Salas para los episodios en los que la balsa llegue a llenarse. También se prevén ajustes en el pavimento para dirigir mejor el agua, un resalto en la calzada y el vallado perimetral de la parcela.

La balsa ocupará una parcela de unos 3.500 metros cuadrados, que son los que hay que expropiar, incluidos el vaso, las zonas de mantenimiento y las obras auxiliares. El fondo de la balsa tendrá 1.720 metros cuadrados con un fondo máximo de casi cuatro metros.

Colegio Mediterráneo de Pilar de la Horadada, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

Los cálculos hidrológicos del proyecto plantean la obra como una protección completa para lluvias con periodos de retorno de 15 y 50 años. Para episodios más extremos, de 100 años, la protección ya no sería total, pero sí permitiría una reducción relevante del caudal que saldría fuera del sistema. El caudal máximo previsto ese punto, para el periodo calculado con lluvias de mayor intensidad, es de casi 20 metros cúbicos por segundo.

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El documento advierte, además, de una condición importante: para que la balsa funcione con el tamaño previsto, deben ejecutarse también las obras de derivación aguas arriba hacia el futuro encauzamiento de la rambla, en la zona de Lo Romero, y previstas por la CHS a través de la ejecución de varias presas de laminación. Si esas obras no se hacen, llegarían caudales mucho mayores y la balsa quedaría infradimensionada.