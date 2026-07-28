Las puertas de un órgano del siglo XVIII de Santa Justa que un párroco vendió ilegalmente y acabaron en el Castillo de Santa Bárbara: Orihuela reclama al Ayuntamiento de Alicante su devolución

El pleno de Orihuela debatirá este jueves una moción para instar al Ayuntamiento de Alicante a la urgente devolución de las puertas del órgano de la Iglesia de las Santas Justa y Rufina, y no solo eso, sino que costee la restauración y el traslado hasta la capital de la Vega Baja de este bien cultural que se encuentra en el salón Felipe II del Castillo de Santa Bárbara, escondido tras unas recias cortinas de terciopelo y en "un acusado estado de deterioro", expone una iniciativa que llega de la mano de Cambiemos diez años después de que en 2016 se iniciaran los trámites entre ambos consistorios para su regreso.

Fue tras un movimiento para su recuperación que se gestó a raíz de una publicación en la página de Facebook del divulgador Antonio José Mazón Albarracín, Oriola vista desde el Puente de Rusia, lo que generó tal repercusión que hizo que el equipo de gobierno de Emilio Bascuñana moviera ficha. Ese mismo año, el concejal de Patrimonio, Rafael Almagro, mantuvo una reunión con el entonces concejal de Cultura de Alicante, Daniel Simón; el inspector de Patrimonio Mueble de la Generalitat, Luis Pablo Martínez, y el director territorial de Cultura, José Antonio López Mira, concluyendo que la voluntad y el compromiso estaban y ya solo restaba determinar cómo proceder a la devolución.

Sin embargo, las negociaciones se paralizaron al cambiar el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, debido a una moción de censura que se produjo en 2018, dando la alcaldía al Partido Popular.

Más recientemente, el alcalde del municipio, Pepe Vegara, señaló en 2024 que había mantenido conversaciones con su homólogo alicantino, Luis Barcala, mientras que en julio del año pasado el regidor oriolano afirmó en una entrevista con este periódico que la devolución de las puertas es un asunto que "también están en la agenda. Son parte del patrimonio sentimental y artístico de Orihuela, y estamos decididos a que vuelvan a su sitio. Estamos trabajando con discreción, pero con firmeza".

Encargo

En el verano de 1734, un canónigo de la Catedral de Orihuela y el párroco de la Iglesia de las Santas Justa y Rufina decidieron cerrar el órgano de la parroquia con la finalidad de protegerlo. Hay constancia documental del encargo que se hizo, detallando materiales, medidas y la decoración de las puertas, teniendo que ser de 26 palmos de ancho, de ripia, se debía pintar en ellas el martirio de las santas sevillanas y la decoración debía estar presente en ambas caras.

Puertas del órgano de Santa Justa que se vendieron ilegalmente en 1969 / Ajomalba

Después de 15 días en los que se había anunciado públicamente la puja por realizar estas puertas, el artista que consiguió la adjudicación fue Antonio Perales, a quien se le encargaron ese mismo año por el entonces párroco del templo, Fernando Ximénez, por 58 libras, 18 sueldos y 8 dineros, según los datos extraídos de la transcripción realizada por el historiador oriolano Javier Sánchez Portas del documento de adjudicación de la obra que se guarda en el archivo parroquial de Santa Justa.

Así, estas puertas, una obra en madera policromada que representa una escena religiosa, se diseñaron para proteger un órgano datado en el siglo XVIII, anterior al actual. A principios del siglo XIX, se sustituye ese órgano por el actual, que se encuentra a los pies del templo, pero no fue hasta los inicios del siglo XX, cuando el órgano de la iglesia tuvo su ubicación actual. Por ello, se pusieron las puertas del antiguo órgano al entrar por la Puerta de las Gradas del templo oriolano.

Su venta

Este elemento permaneció en la ciudad hasta 1969, cuando, según recogió el diario ABC, el sacerdote que dirigía la parroquia decidió venderlas a un anticuario y este a su vez colocó las dos que se conservan en Alicante, por un lado, y las otras dos en otro lugar, que se desconoce. La venta por parte del párroco se realizó coincidiendo con la declaración del casco histórico de Orihuela como Conjunto Histórico-Artístico, llevándola a cabo sin recibir la autorización por parte de la Diócesis de Orihuela-Alicante, constituyendo una venta ilegal de patrimonio.

La obra en madera policromada representa una escena religiosa / Ajomalba

La propia noticia, publicada el 14 de enero de 1969, cuenta que "se ha sabido hoy que una cancela de grandes proporciones, con valiosas pinturas del siglo XVIII, procedente de la Iglesia de Santa Justa, ha sido vendida a un anticuario por 16.000 pesetas. Este, a su vez, la ha vendido en 150.000 pesetas a una entidad de Alicante".

La moción recuerda que "son numerosos y conocidos los casos de expolio de bienes culturales pertenecientes al Obispado en nuestra ciudad, muestra de ello, y como siempre ponemos de ejemplo, es el patrimonio del desaparecido convento de Capuchinos".

Símbolos identitarios

Por ello, prosigue el documento, "no se trata de recuperar los bienes culturales por una simplista visión turística de nuestro municipio, sino porque forman parte de nuestra identidad cultural y patrimonial como pueblo y como sociedad, porque al final un pueblo que pierde símbolos identitarios, pierde su memoria, su historia y el sentido de pertenencia de sus habitantes. El Ayuntamiento de Orihuela debe mantener una actitud firme en la protección de su patrimonio histórico, evitando que en el futuro, se repitan episodios de expolios patrimoniales como este".

En este sentido, la moción hace hincapié en que la ciudad tiene que recuperar el patrimonio que está custodiado en otros lugares, y más cuando como en este caso está escondido bajo unas recias cortinas de terciopelo sin que nadie pueda contemplarlo.

Para Leticia Pertegal, concejala de Cambiemos, "es urgente que estas negociaciones para el retorno de este bien cultural a Orihuela se realicen cuanto antes", porque "es inadmisible que esta obra de arte, vendida de forma irregular por el entonces párroco de Santa Justa siga en Alicante", sin olvidar que se encuentra en "un lamentable estado de deterioro, ya que el Ayuntamiento de Alicante, que es su actual propietario, no ha realizado tareas de conservación preventiva ni de restauración de este bien", por lo que ha insistido en que el Consistorio alicantino sea el encargado de costear su traslado y restauración.

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El paso del tiempo ha ennegrecido la pintura, que presenta bastante suciedad y se percibe ausencia de policromía en algunas de sus zonas. Para la formación es primordial que el patrimonio histórico expoliado regrese a la ciudad y que "situaciones de este tipo no vuelvan a producirse nunca más, para no perder más símbolos de nuestra identidad cultural e histórica".