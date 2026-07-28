La UA refuerza su presencia en Torrevieja con la implantación de un máster en Gestión y Dirección de Servicios Públicos

La Universidad de Alicante (UA) impartirá el próximo curso 2026-2027 el Máster de Formación Permanente en Gestión y Dirección de Servicios Públicos Urbanos, una nueva titulación vinculada al Instituto Universitario del Agua y de las Ciencias Ambientales que tendrá su trabajo de campo en Torrevieja, a través de la colaboración del Grupo Hozono Global y el Ayuntamiento de Torrevieja. La puesta en marcha de esta formación coincide con la renovación del convenio entre el Consistorio torrevejense y la UA, un acuerdo de cuatro años consolida la sede universitaria en la ciudad con una inyección municipal de 650.000 euros durante ese periodo, con el Laboratorio de Turismo Inteligente TI·LAB y de las actividades conjuntas, como referentes, cuando se cumplen diez años de presencia de la institución académica en el municipio.

La rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, y el alcalde, Eduardo Dolón, firmaron la renovación del convenio entre ambas instituciones públicas en un acto en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. No fue exclusivamente un acto protocolario de firma de convenio. Este martes se produjo un auténtico desembarco de representantes de la Universidad de Alicante. A la rectora se sumaron, entre otros, la vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, Catalina Iliescu; el vicerrector de Investigación, Juan Mora; la vicerrectora adjunta del Secretariado de Extensión Universitaria de la UA, Larissa Timofeeva; el director de la Sede de la UA en Torrevieja, Jesús Segarra; y José Norberto Mazón y Marco A. Celdrán, coordinador y coordinador técnico del TI·LAB, respectivamente. A ellos se sumaron el director del Instituto Universitario del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, el catedrático Andrés Molina; y el catedrátrico Pablo Melgarejo, entre otros profesores de este instituto pionero en España en investigación especializada en recursos hídricos.

Un despliegue que tiene su propia lectura: marcar territorio, porque la sede la UA cumple diez años en Torrevieja, tiene vocación de quedarse y crecer frente a otras ofertas implantadas ya en la ciudad como la propuesta por la Universidad Miguel Hernández y la Uned. Todas, eso sí, más allá del interés en la demanda de formación académica superior en Torrevieja, enrraizadas gracias a una generosa inyección de dinero público municipal vía convenio.

Faltan perfiles

La titulación, el primer máster de posgrado presencial que se implanta en Torrevieja, se centrará en la gestión y dirección de servicios públicos urbanos como la recogida de residuos, la limpieza urbana, el mantenimiento de zonas verdes y la conservación de espacios públicos. Su objetivo es formar perfiles especializados, de los que ahora carecen las empresas proveedoras servicios públicos, en la planificación, dirección, supervisión y mejora de estos servicios, así como en el análisis de costes, la evaluación de resultados, la coordinación de equipos y la búsqueda de soluciones adaptadas a las necesidades de cada municipio.

Uno de los ejes del máster será la colaboración entre la Universidad de Alicante y el Grupo Hozono Global. Ambas partes han participado en el diseño de los contenidos y en la configuración del equipo docente, formado por profesores universitarios y profesionales con experiencia en la gestión real de servicios urbanos. El máster cuenta con una oferta limitada de 30 plazas.

En la presentación de la nueva titulación participaron Andrés Molina y Borja Montaño, junto al director de Servicios del Grupo Hozono Global, Ángel Navarro López, y el director técnico de Actúa, Daniel Puchol, empresa filial del grupo. Las entidades colaboradoras explicaron que servicios como la recogida de residuos, la limpieza urbana, el mantenimiento de zonas verdes o la conservación de espacios públicos forman parte del día a día de cualquier ciudad y requieren una gestión cada vez más compleja, con profesionales capaces de combinar conocimientos técnicos, económicos y jurídicos con una visión estratégica, sostenible e innovadora. El alcalde vinculó el nuevo máster con la realidad diaria de los ayuntamientos y con servicios esenciales como la limpieza urbana, la recogida de residuos, el mantenimiento de zonas verdes y la conservación de espacios públicos. Según aseguró, Torrevieja se convertirá en un espacio de aprendizaje práctico e innovación para preparar a profesionales capaces de gestionar las ciudades del futuro con criterios de eficiencia, sostenibilidad y calidad.

D. Pamies

Convenio

El convenio tendrá una duración de cuatro años. Garantiza el funcionamiento y la financiación de la Sede de la UA en Torrevieja y del Laboratorio Universitario de Turismo Inteligente. La sede formará parte del nuevo edificio de la Sede Interuniversitaria, cuya inauguración está prevista a principios de septiembre.

El acuerdo fija una aportación municipal de alrededor de 200.000 euros para el ejercicio 2026. Esa cantidad se destinará al desarrollo de las actividades de la sede universitaria, al funcionamiento del TI·LAB, a su dirección académica y coordinación, y al proyecto de investigación sobre microorganismos extremófilos que desarrolla la catedrática de Bioquímica y Biología Molecular Rosa María Martínez en las lagunas de Torrevieja y La Mata, como recogió INFORMACIÓN.

Para los ejercicios 2027, 2028 y 2029 se prevé una financiación de 150.000 euros anuales, con el objetivo de asegurar la estabilidad del proyecto y planificar a medio plazo nuevas iniciativas formativas, científicas y de innovación.

TI·LAB

El Laboratorio Universitario de Turismo Inteligente continuará como uno de los principales ejes del convenio. Adscrito a la Sede UA en Torrevieja, reúne a universitarios especializados en investigación turística e informática y seguirá impulsando proyectos de investigación y desarrollo, formación especializada y transferencia de conocimiento en un sector clave para la ciudad, el turismo con iniciativas como la recreación virtual del patrimonio local, arrancando con el Muelle Mínguez para coincidir con su puesta en valor patrimonial, además de investigar en la implantación de gemelos digitales, herramientas de análisis de seguimiento de eventos turísticos o estudios sector de la vivienda turística, entre otros proyectos, según explicó el profesor Norberto Mazón.

Más proyectos

Durante la presentación también se apuntó a otro proyecto que se desarrollará en colaboración con la Concejalía de Educación y la UA para estudiar el impacto la población escolar sobrevenida en los centros educativos de Torrevieja desde el punto de vista cultural, social y educativo a lo largo de dos cursos académicos; además de una iniciativa, en la que se está colaborando ahora con la gerencia del departamento de salud de Torrevieja de colaboración en formación de doctorados entre la facultad de Medicina de la UA y el Hospital Universitario de Torrevieja

Nueva etapa

La rectora expresó su satisfacción por la renovación del acuerdo tras una década de relaciones entre la Universidad y Torrevieja. Navarro señaló que la sede de la UA se ha incorporado al tejido social, académico, investigador, empresarial y asociativo del municipio, y avanzó que el próximo curso la institución seguirá estrechando vínculos con Torrevieja y su entorno a través del nuevo máster.

Amparo Navarro también subrayó la importancia de este tipo de alianzas para ofrecer formación específica y adaptada a las necesidades cambiantes del mercado laboral. A su juicio, resulta esencial avanzar en títulos propios con nuevos formatos, diseñados a medida e impartidos por profesionales de alto nivel, que permitan incorporar y actualizar las competencias que necesitan los distintos sectores productivos a lo largo de la vida laboral.

Dolón defendió que la renovación del convenio refuerza una alianza que, después de diez años, ha permitido integrar a la Universidad de Alicante en la vida académica, social, empresarial y científica de Torrevieja. También señaló que la próxima apertura de la nueva Sede Interuniversitaria en el edificio de Agamed abrirá una nueva etapa para acercar la formación superior, la investigación y la transferencia de conocimiento a la ciudad y consolidar a Torrevieja como “ciudad universitaria”.

La inscripción al máster ya está abierta en:

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