Seis accidentes complican el tráfico en la AP-7, la A-7, la N-332 y la CV-821 en Alicante

Seis accidentes están dificultando la circulación este miércoles en distintos puntos de la provincia de Alicante, según los avisos difundidos por la Dirección General de Tráfico.

La incidencia más importante se localiza en la AP-7, a la altura de Rojales, entre los kilómetros 745 y 743. El siniestro afecta a todos los carriles en sentido decreciente, en dirección hacia Elche, y permanece activo desde las 15.12 horas.

Accidente en la CV-821 en Alicante

El aviso más reciente corresponde a un accidente en la CV-821, en el kilómetro 0, dentro del término municipal de Alicante.

La incidencia afecta al sentido decreciente, con orientación suroeste, y figura activa desde las 17.44 horas. La información disponible no precisa si hay carriles cortados ni personas heridas.

Problemas en la A-7 a la altura de Tibi

Otro accidente dificulta el tráfico en la A-7, en el kilómetro 485,3, dentro del término municipal de Tibi.

El siniestro afecta al sentido decreciente, en dirección norte hacia Alcoy, y permanece activo desde las 15.57 horas.

Accidente en la N-332 en l’Alfàs del Pi

La DGT también informa de una incidencia en la N-332, en el kilómetro 152,5, a la altura de l’Alfàs del Pi.

El accidente afecta al sentido creciente, en dirección hacia esta localidad de la Marina Baixa, y está activo desde las 13.34 horas.

Retenciones en la N-332 hacia Torrevieja

Otro siniestro se sitúa en la N-332, en el kilómetro 49, dentro del término municipal de Orihuela.

La incidencia complica la circulación en sentido creciente, hacia Torrevieja, en las proximidades de una glorieta. El aviso permanece activo desde las 13.54 horas.

Accidente en la N-332a en Villajoyosa

A estas incidencias se suma un accidente en la N-332a, en el kilómetro 138, dentro del término municipal de la Vila Joiosa/Villajoyosa.

El aviso afecta al sentido creciente, con orientación noreste, y está activo desde las 14.21 horas.

Las condiciones de circulación pueden cambiar conforme avancen las tareas de atención a los siniestros y retirada de los vehículos implicados.