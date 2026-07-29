La Asociación de Vecinos de La Mata en Torrevieja pide respaldo municipal para reclamar pantallas acústicas en la N-332

La Asociación de Vecinos de La Mata y Torrelamata ha registrado un escrito dirigido al Ayuntamiento de Torrevieja solicitando su apoyo institucional para promover ante el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la instalación de pantallas acústicas en la carretera N-332, a su paso por La Mata.

La iniciativa surge como respuesta a las numerosas peticiones trasladadas por vecinos de distintas zonas del municipio, especialmente de Puerto Romano, calle La Lecha y del entorno del Centro de Salud de La Mata, quienes desde hace años vienen denunciando las molestias ocasionadas por el intenso tráfico que soporta esta vía, con una media de paso diario de 33.083 vehículos, según los datos oficiales del propio ministerio.

Según explica la Asociación, el objetivo es que el Ayuntamiento de Torrevieja estudie la propuesta y, si la considera viable, la haga suya para defenderla ante la Administración General del Estado, administración competente en materia de carreteras estatales.

trazado de las pantallas acústicas propuesto por la Asociación / INFORMACIÓN

Contaminación acústica

La entidad vecinal considera que el elevado volumen de tráfico de la N-332 provoca una importante contaminación acústica que afecta al descanso, al bienestar y a la calidad de vida de cientos de vecinos que residen en las inmediaciones de la carretera.

Además del beneficio acústico, la Asociación plantea que, en caso de ejecutarse la actuación, las pantallas puedan diseñarse con criterios de integración paisajística, contribuyendo a minimizar el impacto visual de la infraestructura sobre el entorno de La Mata y del Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja.

Datos de paso diario de vehículos en la N-332 a la altura de La Mata, según el Ministerio de Transportes / INFORMACIÓN

Competencias

La Asociación recuerda que es consciente de que la competencia corresponde al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, motivo por el que considera fundamental el respaldo del Ayuntamiento de Torrevieja para impulsar esta reivindicación vecinal y reforzar su tramitación ante la Administración del Estado.

Con esta iniciativa, la Asociación de Vecinos de La Mata y Torrelamata continúa trasladando a las distintas administraciones las demandas planteadas por los vecinos, "reafirmando su compromiso con la mejora de la calidad de vida, la protección del entorno y la búsqueda de soluciones a los problemas que afectan al municipio".

Asimismo, la Asociación ha anunciado que, dentro de su compromiso con la transparencia, ha hecho público el escrito registrado, para que cualquier vecino pueda conocer de primera mano el contenido íntegro de la propuesta presentada.