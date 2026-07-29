El Ayuntamiento de Torrevieja incumple el anuncio de regreso de la feria al Puerto en julio: la nueva previsión oficiosa es septiembre

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, lo volvió a hacer el pasado 22 de junio. Tenía los micrófonos y las grabadoras delante. Era la última visita al Paseo del Mar antes de su apertura y se arrancó, siempre optimista, con un nuevo anuncio de culminación de obras: la Feria de Atracciones volvería a su espacio tradicional en el puerto a mediados del mes de julio, "para la Virgen del Carmen", remató. Los periodistas reaccionaron poniendo su modo "cara rara". Pero dio igual. Dolón insistió en su anuncio tras ser repreguntado.

No se ha cumplido. Porque las obras, y más de esa envergadura, son realistas, no optimistas. Y ahora nadie en el equipo de gobierno del Partido Popular se atreve a dar una nueva fecha para el regreso mientras los feriantes, más de ochenta pequeñas empresas, siguen "expatriados" en la periferia del centro del casco urbano, el parque de Antonio Soria. A golpe de paso del tiempo - se exiliaron en el verano de 2023, con el comienzo de la reurbanización portuaria- muchos turistas residenciales, tres años después, se han acostumbrado ya a coger el coche. Y cumplir con el auténtico ritual veraniego en familia de acudir a la feria de Torrevieja. La ventaja es que siempre hay aparcamiento y las propias condiciones de seguridad del recinto, aunque provisionales, mejoraban a las "del relleno" portuario.

Salvar los muebles

Los feriantes, en verano y periodos de fiesta, salvan allí los muebles. Para quienes permanecen todo el año es duro. Y quieren volver a su sitio de siempre cuanto antes, ya con todo preparado para su actividad: una enorme explanada donde se solapa la superficie de su recinto tradicional y el que era antiguo paseo de la Libertad. Con acometidas eléctricas, saneamiento, abastecimiento de agua en condiciones. Y un pavimento capaz, en teoría, de soportar el peso de las atracciones. Un cambio de imagen total para recibir a miles de personas en el corazón de la fachada marítima junto al centro de ocio, que desde su apertura el pasado 11 de junio se llena hasta la bandera a última hora de la tarde.

Feria de atracciones en su emplazamiento tradicional, antes de marzo de 2023 / INFORMACIÓN

No se sabe

Por responder a la pregunta del millón. La voluntad del Ayuntamiento, según fuentes consultadas por INFORMACIÓN entre los feriantes, es que puedan comenzar a trabajar en su nuevo emplazamiento en septiembre. Aunque es algo para lo que no hay confirmación oficial. En cualquier caso, la mudanza y el regreso al nuevo "paseo" será siempre dentro de su temporada de verano que para este sector, en sus autorizaciones temporales, se prolonga hasta finales de octubre. Visto lo visto, algunas voces, minoritarias, en el seno de los propios feriantes señalan a dejar pasar esta temporada de verano, centrándose en su emplazamiento actual, y regresar, sin prisas, en otoño, donde la actividad queda reducida a menos de la mitad.

Permisos

La fecha fijada por Dolón no se ha cumplido, en primer lugar, porque era muy inmediata, pero también porque la autorización de la Generalitat para abrir el nuevo vial del puerto hasta Marina Salinas se retrasó más de dos semanas pese a que la infraestructura estaba terminada -al final abrió el 19 de julio-. También han influido las altas temperaturas que han rebajado el ritmo de trabajo en algunas jornadas. Circunstancias que impidieron a la adjudicataria de las obras Abala (Grupo Hozono Global) seguir con los trabajos de pavimentación y reurbanización para completar la explanada -donde la ausencia de zonas verdes y sombras sigue siendo cada vez más evidente salvo intervención de última hora-.

El "Low"

De momento, la "pelea" administrativa inmediata a la que se enfrentan los feriantes es su reclamación de abrir durante el Low Festival de este fin de semana en el parque Antonio Soria. Algo que va a resultar bastante complicado. Es uno de los fines de semana más intensos del verano. También a la hora de hacer caja en un emplazamiento que no ha sido fácil para ese objetivo en las últimas tres temporadas. Todo parece indicar, sin embargo, que no lo van a salvar. Cada una de las instalaciones de la feria cuenta con una autorización validada por una OCA -Organismo de Control Autorizado que valida la seguridad y el cumplimiento de la normativa técnica en instalaciones-.

Últimos días de la feria en el relleno portuario en marzo de 2023 antes del inicio del grueso de las obras del Paseo del Mar / D. Pamies

Pero la feria en su conjunto en su emplazamiento actual solo está validada por un visto bueno temporal que carece de compatibilidad para desarrollarse al mismo tiempo que un evento con un aforo previsto de unos 15.000 espectadores diarios y cuatro escenarios. Alguno pegado a la propia feria. Y aunque distintas áreas del equipo de gobierno están trabajando a fondo en esa solicitud de la feria, no parece que haya alguien, técnico o político, dispuesto a validar con su firma la continuidad de la actividad viernes, sábado y domingo sin informes técnicos que certifiquen que se cumplen las normas de evacuación y seguridad y otras esenciales. Menos con la Policía Autonómica al acecho.