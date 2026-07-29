El obispo de Orihuela-Alicante nombra nuevos párrocos en Guardamar y Rojales

La Diócesis de Orihuela-Alicante ha hecho públicos tres nuevos nombramientos correspondientes a la Vicaría I, que afectan a parroquias de Guardamar del Segura, Rojales y Almoradí.

Los cambios fueron aprobados el pasado 24 de julio de 2026 por el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla Aguirre.

Nuevo párroco en Guardamar del Segura

El sacerdote José María Galán Valero ha sido nombrado párroco de la iglesia de San Jaime Apóstol de Guardamar del Segura.

Nombramiento en Rojales

Por su parte, Manuel Antonio Bernabé Belmonte asumirá la responsabilidad como párroco de San Pedro de Rojales.

Un nuevo vicario parroquial en Almoradí

La relación de nombramientos se completa con la designación de Marco Antonio Berná Serna como vicario parroquial de San Andrés Apóstol de Almoradí.

En este último caso, la incorporación se hará efectiva a partir del 17 de octubre de 2026.