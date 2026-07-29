IGLESIA CATÓLICA
El obispo de Orihuela-Alicante nombra nuevos párrocos en Guardamar y Rojales
José Ignacio Munilla también designa a un nuevo vicario parroquial para la iglesia de San Andrés Apóstol de Almoradí
La Diócesis de Orihuela-Alicante ha hecho públicos tres nuevos nombramientos correspondientes a la Vicaría I, que afectan a parroquias de Guardamar del Segura, Rojales y Almoradí.
Los cambios fueron aprobados el pasado 24 de julio de 2026 por el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla Aguirre.
Nuevo párroco en Guardamar del Segura
El sacerdote José María Galán Valero ha sido nombrado párroco de la iglesia de San Jaime Apóstol de Guardamar del Segura.
Nombramiento en Rojales
Por su parte, Manuel Antonio Bernabé Belmonte asumirá la responsabilidad como párroco de San Pedro de Rojales.
Un nuevo vicario parroquial en Almoradí
La relación de nombramientos se completa con la designación de Marco Antonio Berná Serna como vicario parroquial de San Andrés Apóstol de Almoradí.
En este último caso, la incorporación se hará efectiva a partir del 17 de octubre de 2026.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Policía Local de Torrevieja pide por megafonía que los bañistas salgan de la playa del Cura ante el riesgo de reventón térmico y... ni caso
- El humo de los incendios forestales de Madrid sitúa la calidad del aire de Torrevieja en 'muy desfavorable' tras dos semanas de calima
- El restaurante de la polémica terraza de la calle del Mar con el paseo marítimo de Torrevieja reclama al juzgado mantener la actividad mientras se resuelve su recurso
- El alcalde de Callosa de Segura deja fuera de la junta de gobierno a los dos ediles que avalaron la moción de censura
- La factura energética de la desaladora de Torrevieja en 2027 será de 48 millones de euros: 378 GWh equivalentes a mover 140.000 coches eléctricos durante un año
- Los nuevos agentes de movilidad de Torrevieja ya se emplean a fondo: multas a mansalva por mal aparcamiento en el centro
- Orihuela Costa está que arde: los vecinos convocan una protesta por la falta de accesibilidad a la playa Barranco Rubio y otras deficiencias en limpieza y basuras
- Torrevieja aprueba por unanimidad en el pleno una ordenanza para intentar atajar el caos en el tendido aéreo de fibra óptica y cables