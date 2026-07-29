Vecinos residentes junto a la pinada de Guardamar reclaman a la Generalitat que retire miles de pinos secos ante el riesgo de incendio

A lo largo de los años 2023 y 2024 miles de ejemplares de la pinada de Guardamar se secaron por la falta de agua o afectados por la plagas por ese mismo estrés hídrico tras un año hidrológico donde apenas se superaron los 200 litros por metro cuadrado.

El presidente de la Comunidad de Propietarios Fase III Parcela 2A-2 de la urbanización Playa Moncayo, en Guardamar del Segura, ha pedido a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio que inspeccione la pinada situada junto a la calle Suecia y adyacentes, muy cerca también del Hotel Playas de Guardamar, y retire los pinos secos y la vegetación acumulada que, según advierte, pueden incrementar el riesgo de incendio.

Así se encuentra la pinada en la zona de El Moncayo en Guardamar tras la tala de cientos de pinos / Áxel Álvarez

Generalitat

La comunidad asegura que ha trasladado esta solicitud en varias ocasiones a la Generalitat Valenciana desde hace año y medio vía correo electrónico y también por sede electrónica, sin obtener respuesta. Según el escrito remitido por su representante, en la zona existen numerosos árboles secos y vegetación susceptible de arder, una situación que preocupa a los vecinos por la proximidad de las viviendas y por el riesgo que puede suponer durante el verano y en episodios de altas temperaturas. "Es una petición reiterada desde el año pasado, no la hacemos por los incendios de ahora. Pero sí estamos preocupados por la falta de respuesta" de la administración autonómica, señala el presidente de la Comunidad, Samuel Flores.

La pinada de Guardamar languidece / Áxel Álvarez

Los propietarios de viviendas reclaman a los servicios autonómicos competentes una inspección de la zona y la adopción de medidas preventivas. El representante vecinal asegura que hasta ahora no han recibido contestación y que nadie se ha desplazado al lugar para comprobar el estado de la pinada ni plantear una solución.

Hidrante

La comunidad también ha trasladado al Ayuntamiento que la calle Suecia carece de boca de incendios o hidrante. A su juicio, esa ausencia podría dificultar una intervención rápida de los servicios de extinción en caso de emergencia. Por ello, han solicitado al consistorio que estudie la instalación de uno o varios hidrantes en la calle o en un punto próximo que permita mejorar la respuesta ante un posible incendio. Según el escrito, tampoco han obtenido respuesta municipal a esta petición.

El alcalde José Luis Sáez señaló a INFORMACIÓN que la administración local insiste con frecuencia en la misma reclamación a la Generalitat, que ha llevado a cabo el desbroce de miles de pinos en el último año y medio, a un ritmo muy insuficiente. La sequía extrema de 2023 y 2025 acabó con medio millón de ejemplares de la pinada de Guardamar pese a que la especie de pino plantada hace ahora un siglo sobre las dunas es uno de los árboles que mayor estrés hídrico es capaz de sortear anuales. Sáez recuerda que durante el periodo estival, además, tampoco se podrían realizar los trabajos con las altas temperaturas que se están registrando.

Tala y desbroce

Pero el Ayuntamiento está también insistiendo no solo en la tala y desbroce de los árboles secos, también en la reforestación de los grandes huecos sin vegetación arbórea que dejó la sequía y que afectó, sobre todo, a los más expuestos al viento junto a los bordes de la pinada en la N-332 o los que lindan ya con el casco urbano de Guardamar. También indicó que entiende la preocupación vecinal con un verano en la que hay una avalancha de noticias sobre incendios forestales, que causan graves daños materiales en viviendas y vehículos, aunque los vecinos insisten en que la petición ya se remontan a año y medio.

Sáez señaló en lo que se refiere a los hidrantes que el Ayuntamiento ha instalado cinco de ellos en esa misma zona litoral situada junto a la pinada, aunque matizó que no tenía constancia de la petición registrada por los vecinos.

El balance de la Generalitat indicaba a principios de 2025 que la sequía había acabado con un millón de pinos en toda la provincia de Alicante de los que 592.000 se encontraban en la Vega Baja. Docenas de miles de ellos en la pinada histórica de repoblación de Guardamar, plantada en las dos primeras décadas del siglo pasado para frenar el avance del sistema dunar sobre el casco urbano de este municipio. En ese mismo informe de hace año y medio se indicaba que se había procedido a la tala de 11.000 árboles en la pinada de Guardamar, que han sido más a lo largo de 2025 y 2026 con actuaciones al sur de la pinada y en el propio monte del Moncayo.

La Generalitat comenzó en marzo pasado la repoblación de unas 30 hectáreas de la pinada de Guardamar del Segura en esa misma zona del Moncayo con 14.000 árboles y arbustos a través de un contrato encargado a la empresa pública Tragsa.

Se trata de unos 300.000 metros cuadrados de pinada sobre las dunas, en el rectángulo comprendido entre la casa de peones camineros de la N-332 al norte, al este con el mar, la propia carretera nacional al oeste y la pasarela y senda peatonal que lleva a la playa. Es solo una pequeña parte de las 600 hectáreas que ocupa la pinada, también en Elche.