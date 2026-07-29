Una Virgen corona en el cementerio la peana de la Cruz de Callosa de Segura con los nombres de los caídos del bando nacional en la Guerra Civil

Seis meses después de que la Cruz de Callosa de Segura volviera a la calle tras ocho años de polémica, esta vez en la ermita de Nuestra Señora del Rosario, el cementerio parroquial ya acoge un nuevo monumento que utiliza la antigua peana encabezada por un "Caídos por Dios y por España", con 81 nombres de religiosos y falangistas callosinos represaliados en la retaguardia republicana durante la Guerra Civil, como base de una escultura mariana.

En concreto, está coronada por una talla de la Virgen Milagrosa. Tal vez por aquello de que ha sido un milagro dar carpetazo a un espinoso asunto desde que el conjunto se retirara de la plaza de España, principal espacio público de la localidad, junto a la iglesia de San Martín Obispo y al Ayuntamiento, en un suelo público. De ahí que a finales de enero 2018 desapareciera de su emplazamiento, acatando un acuerdo plenario para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica -por su exaltación de la dictadura-, en medio de un enorme despliegue policial y manifestaciones de ultraderecha.

Los operarios han comenzado a las cuatro de la mañana cortando la cruz desde la base con la Guardia Civil impidiendo el paso a vecinos en contra y a favor de la intervención / TONY SEVILLA

Las placas con nombres franquistas en el monumento de exaltación al bando nacional, que servían de base a la Cruz de los Caídos, son las mismas, pero el "homenaje", con el remate de la imagen de la Virgen, está ahora dentro de la nueva zona ampliada del cementerio, un espacio privado propiedad de la Diócesis de Orihuela-Alicante.

La antigua peana de la Cruz coronada con la imagen de la Virgen Milagrosa en el cementerio parroquial / Antonio José Raúl Belda

Perdida la batalla judicial por restablecer la ubicación original, el Obispado decidió en diciembre que ambos elementos tuvieran un espacio de visita de concurrencia pública, aunque sobre titularidad privada. La decisión llegaba después de que los colectivos en defensa de la Cruz hayan perdido cada uno de los recursos judiciales presentados, incluido el que llegó al Tribunal Supremo, para rechazar la retirada del símbolo. La Iglesia defendió entonces su nuevo lugar exclusivamente como monumento católico, sin más connotaciones, mostrando su voluntad de que, al menos, pudiera exhibirse públicamente.

Solución

El resultado fue fruto de un acuerdo entre el Obispado y el entonces tripartito liderado por el PSOE, el mismo partido que encabezaba otro tripartito -de izquierdas- en 2018, cuando se tomó la medida de retirar la Cruz de la plaza, pese a una fuerte oposición que tenía sus raíces en colectivos católicos locales, que aglutinaron a buen número de vecinos y que sobre todo apelaban a la tradición de permanencia del símbolo en el mismo lugar desde hacía más de 70 años, tras la Guerra Civil.

Así, ocho años después, la Cruz volvía en febrero a la calle -Cervantes con Maestro Albert-, a tan solo 150 metros de la plaza, pero sobre un suelo privado de la iglesia y rodeada de una valla perimetral, mientras que la peana ya forma parte de una nueva escultura desde este mes de julio en el cementerio.

Así ha regresado el munumento de la Cruz de Callosa de Segura en un suelo privado junto a la ermita de Nuestra Señora del Rosario / Axel Álvarez

Será el próximo 3 de octubre cuando esté previsto que ambos monumentos sean bendecidos por el obispo, José Ignacio Munilla, que también oficiará una misa en la Ermita del Rosario, según ha avanzado a este periódico la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Cruz de Callosa, muy beligerante en el tema durante este tiempo en el que ha sostenido que su lucha es exclusivamente por un símbolo católico que como tal debía volver a su emplazamiento original. Su opinión, ahora, va de la mano del obispo, dando "por cerrado el tema y la herida abierta hasta que se ha dado con esta solución", argumentan.

La Virgen Milagrosa corona la antigua peana que servía de base a la Cruz en un nuevo monumento que se sitúa en el cementerio parroquial / Antonio José Raúl Belda

"Exaltación de la sublevación militar"

La batalla judicial fue promovida por colectivos en defensa del monumento, en especial por la Plataforma en Defensa de la Cruz, con algunas intervenciones de la ultraconservadora Abogados Cristianos o de la propia parroquia de San Martín Obispo.

La polémica judicial se zanjó en el Tribunal Supremo tras escalar desde los juzgados de primera instancia, la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Entre otras consideraciones, el Supremo señaló que una cruz que contiene una relación nominal de fallecidos de uno solo de los bandos de la Guerra Civil española "supone exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura". Esa sentencia de finales de 2023 avalaba con dicho argumento la retirada de la Cruz, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, concluyendo que, tal y como se exhibía antes, era un "símbolo religioso que contenía elementos que impedían reconocerle un valor neutral como monumento artístico o artístico religioso".

Promesas

Con todo, en Callosa de Segura una parte de los vecinos que se movilizaron para evitar el traslado y para que después regresara a su ubicación original mantienen públicamente que ese sigue siendo su objetivo.

El regreso de la Cruz a su espacio original ha sido desde su retirada una de las principales promesas electorales del Partido Popular, que recuperó el poder municipal haciendo valer ese argumento en 2019, y de nuevo en 2023. Ahora, los populares lideran de nuevo el Ayuntamiento, con Juan Antonio Franco al frente de la Alcaldía, tras una moción de censura apoyada por Vox y un concejal no adscrito que salió de las filas de UCIN después de que el partido abandonara el tripartito.

El mismo PP antes de recuperar el poder, pero después de la solución propuesta por el Obispado, quiso llevar al pleno una moción para declarar que era una Cruz resignificada y que no vulneraba la Ley de Memoria Histórica, así como para dar traslado al Obispado del arraigo y representatividad que para el pueblo de Callosa representa el monumento, debiendo por ello permanecer en la localidad. La iniciativa no llegó a la sesión plenaria por decisión de la entonces alcaldesa, Amparo Serrano (PSOE), algo que los populares recurrieron ante el juzgado, que finalmente no apreció que se vulneraran derechos fundamentales por no incluirla en el orden del día.