Pleno
Estas son las condecoraciones y distinciones a miembros de la Policía Local de Orihuela
El pleno aprueba por unanimidad los reconocimiento que se entregarán en el acto institucional con motivo de la festividad de la patrona del cuerpo, la Virgen de Monserrate el 8 de septiembre
El pleno del Ayuntamiento de Orihuela aprobó este jueves por unanimidad la propuesta presentada por la concejala de Seguridad Ciudadana, Mónica Pastor, para conceder las felicitaciones públicas y condecoraciones a diversos miembros de la Policía Local. Estas distinciones serán entregadas durante el acto institucional que se celebrará con motivo de la festividad de la patrona del cuerpo, la Virgen de Monserrate el 8 de septiembre.
- Cruz al Mérito Policial en la Protección Ciudadana con Distintivo Blanco por reunir los méritos previstos reglamentariamente y haber destacado por su contribución a la protección de la ciudadanía y su colaboración con la Policía Local de Orihuela:
- Agente Pascual Martínez Huertas.
- Agente Raúl Baeza Campello.
- Agente Jersan Alarcón Brox.
- Agente Bernardo Martínez Cutillas.
- Comisario Pedro Montore Barrachina, jefe Provincial de Operaciones de la Comisaría Provincial de Alicante.
- Agente de la Guardia Civil Francisco Javier García Serrano.
- Agente de la Guardia Civil Gerardo Cuesta Rodríguez.
-Diploma de Felicitación Pública a los funcionarios de la Policía Local de Orihuela y colaboradores en reconocimiento a las actuaciones y servicios prestados que exceden notoriamente del normal cumplimiento del servicio.
Unidad de Atestados
- Agente José Insa García.
- Agente Noel López García.
- Agente Mari Carmen Grau Poveda.
Unidad Orihuela Ciudad
- Agente Servando José Méndez Carrillo.
- Agente Darío Fernández Costa.
- Agente José María Guarinos Ferrer.
- Agente Manuel Rodríguez García.
Unidad de Menores y Delitos de Odio
- Agente Jesús Carmelo Bernabéu Baeza.
Unidad de Violencia de Género
- Agente Cristina Juan Torres.
Grupo Rural de Apoyo
- Agente Enrique Martín Aulló Adsuar.
- Agente Antonio Maciá Girona.
Unidad de Depósito y Transmisiones
- Agente María Reyes Aniorte Gambín.
- Agente Rafael Cartagena Gómez.
- Agente Vanesa Poveda Belmonte.
Unidad Nocturna Operativa
- Agente Francisco José Soler Pérez.
- Oficial José Miguel Gilabert Murcia.
- Agente Francisco José Sanmartín Hernández.
- Agente Ramiro Vilella Fuentes.
- Agente Alejandro Lara Maestre.
- Agente Lucrecia Sánchez Cutillas.
Unidad Nocturna Operativa Costa
- Oficial Francisco José Cánovas Calatayud.
- Agente Vicente Ballester García.
- Agente Manuel Gomis Gil.
- Agente Antonio Olivares García.
- Agente Daniel López Escobar.
- Agente Agustín García Martínez.
- Agente Francisco Manuel García Campos.
Unidad Operativa Costa
- Agente Eliana Muñoz Alarcón.
- Agente Álvaro Toro Soria.
- Agente María del Carmen Moreno Ros.
- Agente María del Mar Pascual Amorós.
- Agente Cristina Botella Sarmiento.
- Agente Valeriano Pérez Barceló.
- Agente Álvaro Arenas Guillén.
- Agente Ramón Belmonte Cuenca.
- Agente Senén Ródenas Valverde.
- Agente Marcelo Campillo Gómez.
- Agente José Antonio Nortes Perales.
- Agente Alba Moreno Luis.
Asimismo, se concede Diploma de Felicitación Pública al personal civil distinguidos por su colaboración y ayuda:
- José Sáez Sironi, en representación de la Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías.
- María González García, orientadora educativa en el Instituto Gabriel Miró.
- Johnny Martínez Pardo, personal de ILDO en control y seguimiento de mercadillos semanales.
- Cruz al Mérito Profesional con Distintivo Azul, por haber cumplido 25 años deservicio en el Cuerpo de la Policía Local de Orihuela:
- Francisco Javier Navarro López.
- José Ballester Martínez.
- Juan Alberto Riera Ros.
- Francisco Domingo Larrosa Gil.
- - Cruz al Mérito Profesional con Distintivo Rojo, por haber cumplido 30 años de servicio:
- José Manuel Rubio Andreu.
- Manuel Ángel Gutiérrez Cuartero.
- Teresa Isabel Gómez Aniorte.
- José Miguel Gilabert Murcia.
- Pascual Luis Flores Rodríguez.
- Daniel Méndez Carrillo.
- Manuel Lorente González.
- Francisco José Cánovas Calatayud.
- Antonio Ávalos Díaz-Crespo.
- Francisco Nicolás Balaguer.
-Cruz al Mérito Profesional con Distintivo Verde, por haber cumplido 35 años de servicio:
- José Manuel Rech García.
- Jaime Sererols Arjona
-Distinción Única al funcionario con Mayor Antigüedad en el Cuerpo:
- José Manuel Rech García.
-Diploma de Jubilación en reconocimiento a los servicios prestados durante su trayectoria profesional en la Policía Local de Orihuela:
- Carlos Pascual Moreno Juan.
- David Gómez Caselles.
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