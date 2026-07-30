El Low Festival afronta su estreno en Torrevieja con hasta 19.000 espectadores el sábado y 50 artistas durante el fin de semana

El Low Festival arranca este viernes su primera edición en Torrevieja con una previsión de hasta 19.000 espectadores el sábado y unos 50.000 asistentes durante todo el fin de semana en el Parque Antonio Soria. El festival arranca mañana viernes y se prolonga en tres jornadas hasta el domingo con cuatro escenarios y más de 50 artistas, entre ellos Kasabian, Love of Lesbian, The Hives, Dani Fernández, Fangoria, Editors, Iván Ferreiro, La Casa Azul, Sidonie, Alcalá Norte, Carlos Ares, Ginebras, León Benavente, Ladilla Rusa, Natalia Lacunza, Ultraligera y Mala Gestión.

Escenarios

El recinto ocupa 15.000 metros cuadrados de césped y se ha organizado con los escenarios Vibra Mahou, ElPozo King UPP, Radio 3 -en la variante musical más alternativa- y ESC_. La oferta incluye una zona de restauración con 16 food trucks, propuestas para celíacos, veganos y vegetarianos, 200 metros de barras, zonas de sombra y espacios de nebulización, según detalló el productor José Manuel Piñero, CEO de Producciones Baltimore, que visitó a primera hora del jueves el espacio junto al alcalde Eduardo Dolón y el concejal de Juventud y Hacienda, Domingo Paredes.

Piñero explicó que el montaje ha sido el resultado de ocho meses de trabajo entre la promotora y la ciudad, y calificó el Parque Antonio Soria como uno de los mejores recintos que han preparado a nivel profesional. El productor destacó la dimensión del cartel, con nombres internacionales como Kasabian, Editors y The Hives, la presencia de Fangoria y Dani Fernández, y la actuación de Love of Lesbian en su gira de despedida.

La organización mantiene los abonos VIP agotados y el sábado se encuentra cerca de completar aforo, con una previsión de entre 18.000 y 20.000 personas para esa jornada. Las últimas entradas de día y abonos generales seguían disponibles desde 39,99 euros, además del descuento especial para empadronados en Torrevieja.

Lanzaderas

Para facilitar el acceso al recinto, el festival contará con lanzaderas oficiales desde Alicante, Valencia, Murcia, Benidorm, Calpe, Cartagena, Crevillent, La Mata, Mil Palmeras, La Zenia, Dénia, Elche, Mazarrón y Orihuela. También habrá lanzaderas gratuitas dentro de Torrevieja y aparcamientos habilitados junto al recinto con más de 2.000 plazas.

El alcalde, Eduardo Dolón, por su parte, señaló que el evento permitirá comprobar la capacidad del recinto y cifró en algo más de 50.000 los espectadores que pasarán por el Parque Antonio Soria durante los tres días. También destacó el operativo de aparcamientos exteriores, la coordinación de las áreas municipales de seguridad, emergencias, tráfico, cultura, fiestas y juventud, y el descuento aplicado a los vecinos empadronados en Torrevieja.

Para dar una dimensión de la envergadura del festival, que además de los escenarios presenta barras kilométricas y distintos espacios tematizados de hostelería y ocio: solo la zona preparada para camerinos de los artistas ocupa la mayor parte de la superficie que se emplea convencionalmente para instalar el escenario de los conciertos en el parque Antonio Soria. En total se ocupa la práctica totalidad de los 80.000 metros de explanada con la que cuenta este recinto municipal, salvo el que ocupa la Feria de Atracciones, que, en un principio, cesará su actividad este fin de semana por motivos de seguridad.

Sostenibilidad

El festival incorpora medidas de sostenibilidad, como recogida autónoma de residuos y baños de vacío para reducir el consumo de agua. Piñero también subrayó la apuesta por la accesibilidad, con barras adaptadas, aparcamiento PMR, plataformas reservadas y mochilas vibratorias. La recaudación de las invitaciones se destinará a AFA Torrevieja y Afecáncer.

El concejal de Juventud, Domingo Paredes, señaló que la llegada del festival ya se nota en la ciudad por la presencia de asistentes en calles y playas, y agradeció el trabajo de Producciones Baltimore en el montaje de esta primera edición del Low en Torrevieja.