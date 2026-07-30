Matías Ruiz: "Las puertas del órgano de Santa Justa volverán muy pronto a Orihuela"

Orihuela recuperará en breve las puertas del órgano de la Iglesia de las Santas Justa y Rufina, que salieron de la ciudad en 1969. Así, al menos, lo aseguró el concejal de Patrimonio, Matías Ruiz, en el pleno de este jueves, en el transcurso del debate de la moción que presentó Cambiemos para instar al Ayuntamiento de Alicante a que las devuelva y además se haga cargo de su restauración y del traslado hasta la capital de la Vega Baja.

Todos los grupos compartieron el fondo: recuperar un patrimonio que es de Orihuela. Sin embargo, la moción, que fue apoyada también por el PSOE y Ciudadanos, fue rechazada finalmente con los votos en contra del bipartito de PP y Vox.

El motivo del voto en contra, argumentó el edil popular, es que "las puertas volverán muy pronto a Orihuela", aunque no dio una fecha concreta. También defendió que no se puede instar al Ayuntamiento alicantino, porque precisamente fue la Administración local la que ha ofrecido su devolución, recordando que el alcalde Luis Barcala manifestó su compromiso ya en 2024. "Pepe, las puertas están aquí, llévatelas cuando quieras", afirmó Ruiz que le dijo el regidor al alcalde Pepe Vegara.

"Y así va a ser, solo hay que ir a por ellas, traerlas, restaurarlas y colocarlas", añadió el concejal, que achacó el atraso a que la restauración de la Capilla de la Comunión de Santa Justa estaba en obras, una actuación que concluyó en marzo, porque, aseguró, se van a colocar en la antecapilla del templo.

Las puertas colocadas en la parroquia hasta 1969 / Ajomalba

En este punto avanzó que los técnicos de Patrimonio han considerado que es mejor que la restauración se realice en el lugar donde se van a colocar, concluyendo que para concretar los pormenores del traslado miembros del Patronato Histórico-Artístico de la ciudad de Orihuela ya se han reunido con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante.

Leticia Pertegal, concejala de Cambiemos, insistió en que "la restauración se puede hacer aquí, pero las puede costear Alicante", ya que ha sido la Administración responsable de su conservación, y en este caso se encuentran en el salón Felipe II del Castillo de Santa Bárbara, escondidas tras unas recias cortinas de terciopelo y en "un evidente estado de deterioro".

Pertegal explicó que es una moción que tenía preparada en julio del año pasado, pero unas declaraciones del alcalde precisamente en este diario hicieron que esperara. En julio del año pasado el regidor afirmó en una entrevista con este periódico que la devolución es un asunto que "está en la agenda. Las puertas son parte del patrimonio sentimental y artístico de Orihuela, y estamos decididos a que vuelvan a su sitio. Estamos trabajando con discreción, pero con firmeza".

Por todo ello, la edil finalizó manifestando "serias dudas", a lo que Vegara contestó desde la presidencia del pleno: "Se te acabarán pronto".

Gonzalo Montoya, de Vox, defendió que la cuestión de la restauración no retrasara la vuelta de este bien patrimonial, calificando el asunto de "un tema profundamente emocional", porque "nos entristece que esas piezas, con la imagen de nuestras copatronas, estén en Alicante, languideciendo escondidas en el castillo". Si bien, prosiguió, "el texto de la moción contiene elementos que no podemos compartir", en referencia a "unas desagradables calificaciones sobre un sacerdote [que las vendió] como codicia, indecente e inmoral o que el Obispado ampara un expolio sin tener intención de recuperarlo". Esto, sentenció, "nos parece un ataque injusto y gratuito", además de que es "una moción innecesaria, porque el compromiso existe y la devolución se hará en un plazo razonable".

La obra en madera policromada representa una escena religiosa / Ajomalba

La iniciativa llegó al pleno diez años después de que en 2016 se iniciaran los trámites entre ambos consistorios para su regreso. Fue tras un movimiento para su recuperación que se gestó a raíz de una publicación en la página de Facebook del divulgador Antonio José Mazón Albarracín, Oriola vista desde el Puente de Rusia, lo que generó tal repercusión que hizo que el equipo de gobierno de Emilio Bascuñana moviera ficha. Ese mismo año, el concejal de Patrimonio, Rafael Almagro, mantuvo una reunión con el entonces concejal de Cultura de Alicante, Daniel Simón; el inspector de Patrimonio Mueble de la Generalitat, Luis Pablo Martínez, y el director territorial de Cultura, José Antonio López Mira, concluyendo que la voluntad y el compromiso estaban y ya solo restaba determinar cómo proceder a la devolución.

Sin embargo, las negociaciones se paralizaron al cambiar el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, debido a una moción de censura que se produjo en 2018, dando la alcaldía al Partido Popular.

Encargo

En el verano de 1734, un canónigo de la Catedral de Orihuela y el párroco de la Iglesia de las Santas Justa y Rufina decidieron cerrar el órgano de la parroquia con la finalidad de protegerlo. Hay constancia documental del encargo que se hizo, detallando materiales, medidas y la decoración de las puertas, teniendo que ser de 26 palmos de ancho, de ripia, se debía pintar en ellas el martirio de las santas sevillanas y la decoración debía estar presente en ambas caras.

Puertas del órgano de Santa Justa que se vendieron ilegalmente en 1969 / Ajomalba

Después de 15 días en los que se había anunciado públicamente la puja por realizar estas puertas, el artista que consiguió la adjudicación fue Antonio Perales, a quien se le encargaron ese mismo año por el entonces párroco del templo, Fernando Ximénez, por 58 libras, 18 sueldos y 8 dineros, según los datos extraídos de la transcripción realizada por el historiador oriolano Javier Sánchez Portas del documento de adjudicación de la obra que se guarda en el archivo parroquial de Santa Justa.

Así, estas puertas, una obra en madera policromada que representa una escena religiosa, se diseñaron para proteger un órgano datado en el siglo XVIII, anterior al actual. A principios del siglo XIX, se sustituye ese órgano por el actual, que se encuentra a los pies del templo, pero no fue hasta los inicios del siglo XX, cuando el órgano de la iglesia tuvo su ubicación actual. Por ello, se pusieron las puertas del antiguo órgano al entrar por la Puerta de las Gradas del templo oriolano.

Su venta

Este elemento permaneció en la ciudad hasta 1969, cuando, según recogió el diario ABC, el sacerdote que dirigía la parroquia decidió venderlas a un anticuario y este a su vez colocó las dos que se conservan en Alicante, por un lado, y las otras dos en otro lugar, que se desconoce. La venta por parte del párroco se realizó coincidiendo con la declaración del casco histórico de Orihuela como Conjunto Histórico-Artístico, llevándola a cabo sin recibir la autorización por parte de la Diócesis de Orihuela-Alicante, constituyendo una venta ilegal de patrimonio.

La propia noticia, publicada el 14 de enero de 1969, cuenta que "se ha sabido hoy que una cancela de grandes proporciones, con valiosas pinturas del siglo XVIII, procedente de la Iglesia de Santa Justa, ha sido vendida a un anticuario por 16.000 pesetas. Este, a su vez, la ha vendido en 150.000 pesetas a una entidad de Alicante".

La moción, aunque rechazada, sirvió para volver a poner este asunto en la palestra, desvelando que su regreso está próximo si los compromisos se cumplen.