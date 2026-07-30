"Te vas a calfar leyendo esto al sol": la nueva campaña que reparte más de 10.000 parasoles de coche inspirados en el habla popular de la Vega Baja

El Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja del Segura (Convega) está llevando a cabo una nueva acción de promoción de la Marca Territorio "Vega Baja del Segura _tu tierra y la mía" con la distribución de un total de 10.560 parasoles para coches que rinden homenaje al habla cotidiana de la comarca.

Bajo el lema "Te vas a calfar leyendo esto al sol", pretende reforzar el sentimiento de pertenencia comarcal y difundir una de sus señas de identidad más singulares: su forma de hablar.

El material se ha distribuido entre las Tourist Info y ayuntamientos de los 27 municipios de la Vega Baja atendiendo a criterios de población, con el fin de que lo puedan entregar a la ciudadanía y visitantes en acciones de información turística, campañas promocionales, eventos o actividades municipales y otras iniciativas.

Expresiones comarcales

La campaña convierte un objeto cotidiano del verano en un soporte para difundir y preservar el patrimonio lingüístico del territorio combinando humor e identidad para conectar con el público. Así, quien conoce la palabra sonríe al leerla y quien no la conoce siente curiosidad por descubrir su significado. De esta forma, una expresión tradicional se convierte en una herramienta de promoción del territorio.

En la presentación del nuevo material, que ha tenido lugar en Albatera, el concejal de Turismo del municipio, Juan Manuel Cánovas, ha destacado que "esta campaña es fruto de un trabajo conjunto y homogéneo con un único objetivo: hacer que la Vega Baja sea un destino turístico y que quienes nos visitan puedan descubrir los atractivos culturales, tradicionales y naturales de todos sus municipios".

Cánovas ha subrayado que "la mejor forma de hacer más potente la promoción de la comarca es trabajar mediante alianzas, bajo una marca común y con el impulso de Convega y la Diputación Provincial de Alicante".

Presentación de la campaña en Albatera / Información

Por su parte, la directora de Convega, Rosa Fernández, ha afirmado que "este material pretende seguir fomentando el orgullo de pertenencia que sentimos por esta tierra y hacer la comarca más atractiva tanto para su población como para los turistas y visitantes que se acercan a cualquiera de los municipios que conforman nuestro territorio".

Fernández ha animado a la ciudadanía a acercarse a su ayuntamiento o a su oficina de turismo para recoger este parasol, que incorpora "una expresión tan propia de nuestra forma de hablar, y a seguir presumiendo de comarca y de todo aquello que nos une".

Igual que se conservan las fiestas, la gastronomía o las tradiciones, el vocabulario popular también forma parte de la identidad de un territorio, y "en la Vega Baja del Segura contamos con palabras y expresiones muy singulares que conectan con nuestras raíces y nos llenan de orgullo", ha añadido.

Del capusón a calfar

La campaña promocional "Te vas a calfar leyendo esto al sol" se enmarca en el Plan de Dinamización y Gobernanza Turística que Convega desarrolla con el apoyo de la Diputación Provincial de Alicante y da continuidad a las acciones que la Marca Territorio lleva impulsando desde hace años con iniciativas como las bolsas de yute en las que se usaban palabras y expresiones como capusón, boria, lisones o camarrojas.

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Esta estrategia turística integra a los 27 municipios de la Vega Baja del Segura bajo una imagen común que pretende fortalecer la cooperación institucional, reforzar el sentimiento de pertenencia y proyectar el territorio como un destino diverso, sostenible, competitivo y con identidad propia.