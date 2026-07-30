El PP se abstiene de pedir un SAMU más para el Departamento de Salud de Orihuela

El Departamento de Salud de Orihuela tiene una sola unidad SAMU cuando, según los pliegos del contrato de transporte sanitario de la Generalitat, le corresponden dos. Mientras la Conselleria de Sanidad afirma que no necesita más en base a los recursos de los que dispone la comarca, ya que justifica que son comarcales y no para un solo ámbito, el asunto se coló este jueves en el pleno gracias a una moción de Ciudadanos, que salió adelante con los votos a favor de todos los grupos con la excepción del PP, que optó por la abstención por lo difícil que sería justificar un voto en contra de reclamar al Consell el cumplimiento de sus propias previsiones del servicio de asistencia médica de urgencia.

El sindicato UGT lleva advirtiendo desde 2025 que "un error" ha dejado desde 2022 al departamento oriolano con una sola ambulancia SAMU, ya que se establecían dos unidades, una en el pueblo y otra en la Costa. Sin embargo, la zona del litoral, por proximidad, pertenece al área sanitaria de Torrevieja.

A efectos prácticos, "esta distorsión organizativa" hace que ante cualquier contingencia simultánea o cuando el único vehículo del área se encuentra realizando una transferencia crítica hacia el hospital de referencia, "los tiempos de respuesta sanitaria para emergencias de Código Rojo superan de forma sistemática los márgenes clínicos de seguridad", ha advertido la organización sindical en una queja elevada al Síndic de Greuges. Esto obliga a la movilización forzosa de recursos ubicados en otros departamentos periféricos, "dilatando la llegada de la asistencia especializada hasta un intervalo de entre 45 y 60 minutos", con "el consecuente e intolerable riesgo vital" que ello conlleva para los pacientes.

El debate

Por esto mismo, Leticia Pertegal, concejala de Cambiemos, defendió que "la conselleria debe tomarse este asunto con más seriedad y responsabilidad".

Por su parte, María del Carmen Portugal (Vox), indicó que "si bien este error se ha solventado en el nuevo pliego porque ya no se habla de departamentos, lo importante es que sigue siendo una sola unidad la que atiende a una población de 183.000 habitantes, al mismo tiempo que además realiza traslados". En este sentido, apuntó que "no podemos normalizar el tener que depender de un SAMU de un departamento vecino", por lo que apoyó la moción para que la conselleria estudie una solución para "organizar las necesidades reales y garantizar una cobertura permanente, reduciendo las situaciones simultáneas en el servicio".

El socialista Luis Quesada, que además es profesional sanitario en el Hospital Vega Baja y miembro de UGT, subrayó que "lo único que importa es que el SAMU llegue a tiempo, y la situación es insostenible". Así, sostuvo que debe haber dos SAMU para cubrir 24 pedanías y 17 municipios de interior, mientras que insistió en que el Departamento de Salud de Torrevieja dispone de tres unidades para 225.000 tarjetas sanitarias.

"No es un fallo local, sino un bloqueo de la Generalitat", enfatizó, en referencia a que la propia gerencia del Departamento de Salud de Orihuela ha exigido soluciones, pero "estamos abandonados desde Valencia".

La edil de Sanidad, Irene Celdrán (PP), después de recordar que "esta concejala ha ido a Valencia a reclamar un segundo SAMU", hizo suyos los argumentos de la conselleria, defendiendo que estos recursos no son servicios de ámbito municipal ni departamental, sino que son gestionados y están coordinados por el CICU. En este punto recordó que hay cuatro bases logísticas en la comarca: en San Bartolomé, Torrevieja, Orihuela Costa y Guardamar del Segura.

"Es una contestación que roza la insensibilidad, porque hay que ser trilero para alegar que los recursos son comarcales", espetó Quesada, que añadió que "es maquillar con malabarismos estadísticos una falta evidente de recursos". Frente a ello, el concejal apeló a "las matemáticas", que indican que "el SAMU, desde Torrevieja o Guardamar, tardará cerca de una hora en llegar a una pedanía del municipio", concluyendo que "nadie debe morir por tardar 50 o 60 minutos".

El portavoz de Ciudadanos, José Aix, se dirigió a Celdrán para afearle que "todo el rollo que ha soltado sea para justificar que vota en contra porque los suyos están en Valencia", criticando que sea incapaz de aprobar una moción "sin trasfondo político", porque "es más papista que el papa". "¿Cómo va a explicar en la calle que está en contra de que tengamos un SAMU más?", le lanzó el concejal, al tiempo que le encomendó "luchar por los oriolanos".