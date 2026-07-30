Un SAMU menos en Orihuela: "Los tiempos de respuesta para emergencias de Código Rojo superan de forma sistemática los márgenes clínicos de seguridad"

La sección sindical de UGT en el Departamento de Salud de Orihuela ha elevado una queja al Síndic de Greuges contra la Conselleria de Sanidad para dejar constancia de "una flagrante y estructural vulneración" del derecho a la protección de la salud de la ciudadanía adscrita a esta área sanitaria, derivada de "una deficiente planificación e insuficiente dotación de recursos" del Servicio de Asistencia Médica de Urgencias (SAMU) en la demarcación.

El escrito remarca que, "al constatar indicios de un funcionamiento anormal, lesivo y continuado de un servicio público esencial", se pretende que el Defensor del Pueblo inste de forma inmediata a la Consellerja de Sanidad a emitir un informe que aclare bajo qué criterios de planificación territorial se justifica detraer del Departamento de Salud de Orihuela una de las dos unidades SAMU asignadas para reubicarla de forma permanente en otra demarcación sanitaria.

Con el objetivo, además, de que emita una resolución de recomendación formal a la conselleria a fin de corregir los términos del actual marco de transporte sanitario, ordenando la dotación física, efectiva y real de las dos unidades SAMU que asistencial y legalmente le corresponden al territorio oriolano.

El documento que ha remitido el sindicato explica que el Plan de Carreteras Sanitarias y el mapa de recursos de urgencias de la propia Generalitat Valenciana contemplan la asignación de dos unidades SAMU destinadas a cubrir las necesidades asistenciales del Departamento de Salud de Orihuela, atendiendo a su dispersión geográfica, volumen de población y necesidades críticas de la comarca del interior de la Vega Baja.

Sin embargo, la realidad de la planificación y gestión del transporte sanitario urgente evidencia "una preocupante anomalía estructural". Pese a que sobre el papel se reconocen dos recursos para este ámbito, el actual expediente de transporte sanitario de la Conselleria de Sanidad mantiene desplazada de forma permanente una de las unidades SAMU teóricamente adscritas a Orihuela fuera de su Departamento de Salud, encontrándose ubicada y prestando servicios efectivos en el colindante Departamento de Salud de Torrevieja (para dar cobertura a la zona de Orihuela Costa).

En la práctica

A efectos prácticos, "esta distorsión organizativa", añade, provoca que todo el territorio que compone el Departamento de Salud de Orihuela (núcleo urbano, extensas pedanías y municipios adscritos) se vea obligado a depender de un único recurso SAMU disponible en su base.

Ante cualquier contingencia simultánea o cuando el único vehículo del área se encuentra realizando una transferencia crítica hacia el hospital de referencia, "los tiempos de respuesta sanitaria para emergencias de Código Rojo superan de forma sistemática los márgenes clínicos de seguridad", advierte. Esto obliga a la movilización forzosa de recursos ubicados en otros departamentos periféricos, "dilatando la llegada de la asistencia especializada hasta un intervalo de entre 45 y 60 minutos", con "el consecuente e intolerable riesgo vital" que ello conlleva para los pacientes.

Por último, el sindicato indica que la persistencia de "esta disfunción" por parte de la Administración sanitaria no se debe a contingencias de personal o vacantes puntuales, sino a una decisión de planificación organizativa que atenta directamente contra la Constitución española en cuanto al derecho a la protección de la salud y "al comprometer la integridad física y la vida de las personas por la deliberada insuficiencia de dotación en emergencias en el territorio afectado", además de vulnerar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en tanto que la carencia crónica de este segundo eslabón asistencial prioritario en el departamento traslada de forma sistemática la responsabilidad y la presión del soporte vital avanzado a los Equipos de Atención Primaria y a los Puntos de Atención Continuada (PAC). Estos profesionales, destaca la queja, se ven abocados a asumir escenarios de extrema gravedad sin los medios técnicos de soporte especializado ni las dotaciones de transporte adecuadas, lo que deviene en una intolerable sobrecarga psicosocial, estrés agudo y desamparo de cobertura en su praxis diaria.