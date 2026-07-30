Los bomberos sofocan un incendio en el pinar junto a la urbanización San Luis en el parque natural de las lagunas de Torrevieja y La Mata

Un incendio en zona forestal de pinares declarado este miércoles por la noche en el Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja obligó a movilizar dotaciones de los parques de Torrevieja y Almoradí y a dos unidades de bomberos forestales. El fuego se originó en las cercanías de la calle Chiva, en la urbanización San Luis, dentro del pinar situado en la zona más protegida del parque natural y a unos 100 o 200 metros de las viviendas.

El aviso se recibió a las 21.52 horas y el incendio quedó controlado a las 23.00. Las llamas alartaron a los vecinos de estas áreas residenciales que ahora presentan una gran ocupación estival y que se ubican junto a la valla que delimita el parque de las urbanizaciones. El foco de las llamas fue en su arranque muy llamativo y se divisaba a varios kilómetros a la redonda, también desde la propia pedanía de La Mata, al estar ubicado sobre una de las zonas de loma de mayor elevación del término municipal en contraste con la depresión de la laguna de La Mata. La intervención se centró desde el primer momento en contener las llamas y evitar que se propagaran por la masa vegetal y hacia las zonas habitadas próximas.

Durante la noche, los efectivos mantuvieron labores de refresco e inspección del terreno para evitar rebrotes. La intervención se dio por finalizada a las 8.17 horas. El Consorcio Provincial de Bomberos no informa sobre la superficie afectada. A la intervención se sumaron varias patrullas de la Policía Local de Torrevieja.

En el operativo participaron una unidad de mando de jefatura, una bomba urbana pesada, una bomba nodriza pesada, una bomba forestal pesada, un furgón de transporte de personal, un sargento, dos cabos y ocho bomberos de los parques de Torrevieja y Almoradí, además de dos unidades de bomberos forestales.

Los siniestros en esta zona han sido una constante en los últimos años sin afectar a grandes superficies. Se trata de un pinar plantado hace más de setenta años con el objetivo de evitar los efectos de la erosión sobre la superficie de la laguna de La Mata y que se colmatara de sedimientos. El pinar cuenta con aproximadamente 200 hectáreas que se extienden al sur y suroeste de esa laguna. Los pinos salieron adelante pese a unas condiciones del terreno que no eran idóneas y un estrés hídrico es muy importante en esta zona donde la media de precipitaciones apenas supera los 280 litros por metro cuadrado anuales.

Este pinar que rodea esta parte de la laguna de La Mata, y es el principal pulmón verde del término municipal, sí es rico en vegetación mediterránea con palmitos, coscojas, lenticos, acebuches, garroferos, higueras, espino negro y todavía, algunas parcelas de viñedos, además de las zonas de matorral de espartales y albardines. Además de amplias extensiones de saladar y los característicos rodales de eucaliptos de gran porte más cercanos a la orilla.

Sobre el pinar la Generalitat, a través de la dirección del parque natural, ha llevado a cabo tareas de silvicultura en los últimos años, para retirar los pinos más débiles y dar una oportunidad a los más fuertes y replantar especies autóctonas más resistentes al estrés hídrico y las sequías extremas, que también en este enclave secaron cientos de pinos en 2023.