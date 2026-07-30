Torrevieja anuncia un "nuevo" aparcamiento disuasorio municipal que los conductores usan gratis desde hace décadas

Para que la red de aparcamientos disuasorios promovida por el Ayuntamiento de Torrevieja, a adjudicar por concesión en suelos municipales, sea una realidad falta bastante. El proyecto se aprobó en mayo y no se ha sacado a concurso. Había que responder de alguna forma a las quejas por la falta estacionamiento cerca del centro en un verano en el que se ha abierto una nueva zona de ocio y paseo en el Puerto y se ha reducido, más todavía, la capacidad de aparcamiento en el casco urbano.

Así el equipo de gobierno señaló en un comunicado que "abrirá" al público desde este viernes, 31 de julio, "el nuevo aparcamiento" disuasorio habilitado en la parcela municipal de carácter provisional, delimitado entre la avenida de la Estación, la calle Ciudad de Barcelona, el propio vallado del Colegio Acequión y la N-332. No se abre nada nuevo. El terreno público es empleado desde hace más de dos décadas sin mucho control como aparcamiento gratuito, en un uso muy frecuente en los meses de julio y agosto, aunque solo con acceso fácil desde la calle Ciudad de Barcelona.

Aspecto del aparcamiento junto a la N-332 y el colegio Acequión / información

Inversión en tiempo récord

Lo que sí ha hecho el Ayuntamiento ahora es adecuar y adecentar la parcela municipal para ese uso. Adjudicó in discreto gasto de 35.000 euros, IVA incluido, a una empresa para el desbroce, rebaje y limpieza del terreno, la retirada y gestión de los residuos -incluidos varios vertederos de inertes junto al talud de la carretera-, así como el suministro, extendido, nivelación y compactación de una capa de gravín. También se han ejecutado dos vados de acceso con sus remates. Son unos siete mil metros cuadrados con capacidad para unos Los mismos siete mil metros cuadrados de siempre. La empresa cumplió el encargo en plazo -algo nada habitual en los contratos municipales-. Empezó a mediados de julio y lo ha resuelto en dos semanas. La parcela tendrá capacidad para 255 plazas en caso de que algún día forme parte de la red definitiva de aparcamientos disuasorios, pero la provisionalidad ha impedido señalizarlas ahora sobre la calzada.

D. Pamies

El acceso de los vehículos se realizará, ahora también, desde la avenida de la Estación, además de la calle Ciudad de Barcelona, exclusivamente a través de la red viaria urbana. La intervención, de carácter "superficial y reversible", permite poner en uso una parcela municipal que hasta ahora se encontraba sin acondicionar, sin alterar de manera permanente su destino urbanístico -que la nota no lo dice pero que es, desde 1986, la de equipamiento público que debía completar al colegio Acequión pero que no se emplea a la espera de la duplicación de la N-332-.

A lado, otro más grande oficioso

La falta de aparcamiento es tan evidente, que sin necesidad de "abrirlo" ni adaptarlo otra superficie municipal, situada junto a la parcela del Acequión, está en estos momentos, como todos los años, repleta de vehículos. Es la delimitada por el acequión salinero, la avenida de Urbano Arregui, la N-332 y la avenida de la Estación. El Plan General asegura que debería ser una zona verde y cuenta con 14.000 metros cuadrados. Este último solar le costó una millonada en expropiaciones a particulares al Ayuntamiento a principios de la década de 2010.

La aventura del centro

La falta de aparcamiento siempre disuade de aventurarse al centro de Torrevieja en los meses de julio y agosto, en el que los aparcamientos públicos de pago están rentabilizando ahora a fondo su concesión. Empezando por el puesto en marcha hace algo más de un año en el subsuelo del Paseo del Mar -concríticas por su aumento abrupto de precios durante este verano-.

Mientras que el Ayuntamiento se congratula de este "nuevavieja" oferta de aparcamiento, el turismo residencial, a estas alturas del verano, en la que la ciudad acoge entre 350.000 y 400.000 residentes, según las estimaciones de consumo de agua y recogida de basura, ya va tomando espacios insospechados para aparcar a lo largo y ancho del casco urbano.

Los coches están aparcados, a lado y lado de la calzada, en el carril de salida de la propia variante hacia el parque de Asturias, los accesos a las salinas de Torrevieja y el paso subterráneo del camino del Cementerio, comprometiendo la seguridad vial.

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Vehículos aparcados el pasado mes de abril en la misma parcela anunciada como nuevo estacionamiento disuasorio / D. Pamies

La misma nota de prensa recuerda que el Ayuntamiento ha proyectado otros cuatro aparcamientos disuasorios próximos al casco urbano y al entorno portuario, que sumarán más de 3.900 plazas, incluidas plazas accesibles, y contarán con accesos y señalización adecuados. El proyecto se aprobó en mayo, pero el concurso para su ejecución no se ha licitado. Su puesta en servicio permitirá compensar la reducción de estacionamiento derivada de la transformación del puerto y mejorar la conexión peatonal con el centro. Además, un detalle: esos aparcamientos serán de pago. Aunque con una tarifa muy reducida, el abono amortizará la inversión en su adecuación con una concesión y los servicios que realicen las empresas gestoras para su mantenimiento.