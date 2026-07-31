Los abuelos se van de verbena... solo en La Murada y La Aparecida

El Ayuntamiento de Orihuela celebrará dos verbenas con motivo del Día del Abuelo en dos pedanías. Las agraciadas son La Aparecida... y -¡bingo!- La Murada, en una actividad que recuerda a aquella otra de las bodas de oro que trajo cola el año pasado.

A propuesta de la Concejalía de Familia, que dirige María del Carmen Portugal (Vox), el Consistorio ha licitado un contrato de 10.943 euros para la organización, producción y ejecución de dos actuaciones musicales tipo verbena que se llevarán a cabo el domingo 20 de septiembre en esta dos pedanías oriolanas.

El pliego establece que las actividades, que se realizarán de manera simultánea, tendrán una duración mínima de dos horas y media. La adjudicataria deberá hacerse cargo de proporcionar la orquesta o grupo de animación orientado al baile y la interacción con el público, teniendo que ser "apta para público familiar y especialmente orientada a personas mayores", con "un repertorio variado y popular", así como del montaje del escenario, la colocación de 50 sillas, la asistencia sanitaria durante el evento y la decoración con ambiente festivo de la plaza como guirnaldas, banderines o elementos florales.

La concejalía justifica su propuesta en que "el departamento de Familia programa actividades de carácter comunitario destinadas a fomentar la convivencia intergeneracional y el reconocimiento a las personas mayores".

El año pasado, también en septiembre, Portugal, que ya volvía a estar en el centro de la polémica tras su segunda petición de compatibilidad para ejercer como docente al mismo tiempo que mantiene su actividad como edil con dedicación exclusiva, por la que percibe más de 50.000 euros al año, organizó dos actos para celebrar las bodas de oro de vecinos de La Matanza y -también- en La Murada, lo que acarreó las críticas de la oposición.

PSOE y Cambiemos aseguraron que la elección de estas dos pedanías no era casualidad, sino que se trataba de dos importantes caladeros de voto de Vox. No en vano, Manuel Mestre es natural de La Murada.

Portugal, entonces, salió al paso argumentando que La Matanza tenía alcalde pedáneo del PP, mientras que en Virgen del Camino, La Campaneta o Barbarroja, con Vox a la cabeza, no se habían llevado a cabo estos eventos, añadiendo que se había contactado con todos los alcaldes pedáneos y se estableció un plazo de dos meses para la presentación del listado de matrimonios que cumplían 50 años de casados. En aquellos casos en los que se recibió la información, solo por parte de estas dos pedanías, se procedió a organizar el acto de homenaje. Incluso, sostuvo que la intención era continuar organizando en un futuro esta celebración en el resto de pedanías, aunque finalmente la cosa se quedó ahí, según se dijo porque ninguna otra volvió a solicitar realizar esta celebración.

"Acto de propaganda"

En aquella ocasión, las celebraciones no fueron publicitadas por parte de la concejalía ni tuvieron difusión, celebrándose en "el más absoluto secretismo", según desvelaron el PSOE y Cambiemos, que subrayaron al mismo tiempo que ningún miembro de la Corporación fue invitado a esos actos, cuando deberían haberlo hecho, por tratarse de algo institucional. Sin embargo, apuntaron, lo convirtieron en un acto de propaganda de Vox, pagado con dinero del Ayuntamiento.

La primera de las celebraciones tuvo lugar, según obraba en el expediente de la concejalía, el 26 de septiembre en La Matanza, con un total de 13 matrimonios participantes, a los que se les obsequió con una estatuilla y una cena, mientras que días después el mismo acto en la pedanía de La Murada para un total de 23 matrimonios.

El importe total de la actividad fue de 3.344 euros en catering y otros 1.008 para las estatuas, lo que supuso un total de 4.352 euros de dinero público, con "la única finalidad de premiar a las dos pedanías en las que más votos tuvo Vox en las elecciones municipales, no realizando esta celebración en el resto de pedanías, centro y costa y utilizando los recursos municipales para ir haciendo precampaña electoral", criticaron ambas formaciones, que resaltaron, para más inri, que las dos empresas elegidas para la realización de la actividad no eran de Orihuela. El catering lo realizó una empresa de Santomera (Región de Murcia), mientras que las estatuillas procedían de una mercantil de Cádiz.

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En suma, volvieron a poner en la palestra "la inutilidad" de una concejalía, a la que suelen tachar de "chiringuito", creada como fruto del pacto entre PP y Vox. Ahora llegan las verbenas.