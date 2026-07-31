Bañistas de la playa del Acequión se plantan contra la marea verde de algas portuarias que toma las orillas a diario

Un grupo de bañistas, de los de "toda la vida", de la playa del Acequión en Torrevieja protagonizaron este viernes una protesta simbólica porque desde principios del mes de julio una espesa capa de algas cubre la orilla de esta ribera situada en el interior del propio puerto torrevejense. Aunque los operarios de la limpieza la retiran a diario, a las pocas horas vuelve a aparecer y permanece a flote sobre los primeros metros del agua de la orilla.

Vecinos de Callosa de Segura, Murcia, Benejúzar, Salamanca o Bilbao desplegaron bolsas y palas de playas y se pusieron a retirar algas. En cinco minutos cuatro bolsas de basura grandes repleta. Un gesto simbólico, pero elocuente para hacer ver que estos residentes, muchos de ellos veraneantes desde hace varias décadas, se están cansando.

Una de las usuarias de la playa, Isabel Vázquez, asegura que varios vecinos se han dirigido al Ayuntamiento en el último mes para alertar de la situación, pero que solo ahora un funcionario les ha advertido que si no realizan la queja por escrito es como no existiera. "Da igual, la vamos a hacer por escrito, pero no hay derecho que el Ayuntamiento esté gastándose esa millonada en paseos y demás y aquí no nos hagan ni caso", señala Vázquez. Lo corrobora Amparo, una vecina de Murcia que, más escéptica, mantiene que al concejal de turno le "da exactamente igual lo que pase".

Bañistas pertrechados con bolsas protestan contra la falta de limpieza de la marea verde / D. Pamies

Ahora, los bañistas advierten que la próxima protesta será en la avenida de Gregorio Marañón, cuyo trazado discurre paralelo a esta popular playa torrevejense, que es el principal vial de acceso de entrada y salida del sur del casco urbano con cuatro carriles. No es solo una amenaza. El turismo residencial de esta zona de Torrevieja, cuyo componente más importante procede de poblaciones de la Vega Baja, tiene ya mucha experiencia en estas lides estivales y cuando no ve atendidas sus demandas ejecuta sus propias medidas de presión sin aviso previo -como han hecho en otras ocasiones-, generando un buen atasco veraniego.

En la playa, mientras tanto, una espesa capa verde cubre la orilla. Algunos bañistas habituales han abierto unos huecos para poder pasar al agua. "No son camarrojas", bromea Vázquez para advertir que la espesa capa de verde que también permanece flotando sobre el agua, no les parece que sea precisamente salubre y acumula "bichos". Curtidos en varios de estos episodios en los últimos años, residentes y veraneantes tradicionales tienen la lección aprendida: "Sabemos que la Posidonia, la que arrastra el mar, es un alga beneficiosa, pero esto es insalubre".

Endoso a las salinas

Todos los que se sumaron de forma espontánea a la protesta bolsa de basura en ristre, coincidían en señalar a las aguas del canal del Acequión y a la supuesta rotura de un mallado que retiene las algas como responsables de esta proliferación. Tal fue la explicación que el Ayuntamiento de Torrevieja, siempre atento a echar balones fuera cuando hay quejas, dio hace algunos años a un episodio similar, achacando la responsabilidad a la empresa salinera y obviando así la de la Generalitat o el Ayuntamiento. Pero este argumento no se ajusta exactamente a la realidad. El problema radica en la propia calidad de las aguas del Puerto, como lo demuestra el hecho de que las algas vuelven a aparecer en gran cantidad horas después de su retirada diaria.

Capa de algas en la orilla y el agua / D. Pamies

El agua no está en buenas condiciones

La presencia de ova en el Acequión no se explica solo por el canal. Esas algas no tienen por qué venir necesariamente del histórico canal que comunica las aguas extremadamente salinas de la laguna de Torrevieja con el agua del mar, aunque también pueden verse en esa zona. Se trata de enteromorfas, algas verdes filamentosas del grupo de las Ulva, frecuentes en puertos y dársenas. El problema de fondo es el propio comportamiento del agua en el puerto: poca renovación, temperaturas altas, agua remansada y elevada presencia de nutrientes. En esas condiciones, la ova prolifera con facilidad. Es la misma alga que se pega a los cascos de las embarcaciones y que debe retirarse de forma periódica. La diferencia es que en el Acequión esa acumulación se produce en una zona usada como playa. No todas las zonas del Puerto presentan las mismas condiciones. En la zona del dique de Levante, con la cercanía de la bocana, el agua se renueva con más intensidad.

La playa que no es playa

La situación administrativa de la playa del Acequión es singular y también está en el origen del problema. Según la Generalitat el baño está prohibido al encontrarse en el interior de una rada portuaria. Lo que no quita que esté repleta de bañistas en la arena y dándose un chapuzón a diario, porque la Administración autonómica jamás ha hecho cumplir esa prohibición. Es una de las playas más populares de Torrevieja por su uso familiar y la seguridad que ofrecen sus aguas remansadas y tranquilas, muy bien resguardadas de los vientos por los diques que protegen el mismo puerto. A eso se une que el Ayuntamiento sigue dotando desde hace muchos años de todos los medios precisamente para que la playa se disfrute para el baño: paga un canon anual de 21.000 euros, una especie de alquiler, a la Generalitat por ser la administración responsable de su mantenimiento.

Servicios

Sus miles de usuarios pueden disfrutar así de una zona de baño que cuenta con servicios como lavapiés -que paradójicamente suministra la misma Generalitat que prohíbe el baño y mantiene el Ayuntamiento-, y algunos kioscos, además de varios restaurantes a pie de playa. Estos servicios municipales incluyen además la limpieza diaria de la propia playa todos los días del año. Según explicaron los usuarios de la playa en la protesta este mismo viernes, los operarios retiran las algas, pero a las dos horas volvieron a cubrir la orilla. La del Acequión es la playa preferida para mayores y familias, sin oleaje y con una ancha banda de aguas someras ideal para los más pequeños.

2.500 puntos de amarre

Pero no todo son ventajas porque, eso sí, carece de socorristas y también de los controles de calidad habituales de todas las playas certificadas de Torrevieja, entre ellos los de análisis de calidad del agua. Los bañistas comparten aquí el espejo de agua con la dinámica actividad de los tres puertos deportivos Marina Salinas, Real Club Náutico y Marina Internacional, además de la que genera la flota pesquera de cerco. Aunque existe un mayor control que antaño, todos generan residuos, desde restos de combustibles a orgánicos y el puerto es el que presenta mayor densidad de barcos de recreo de toda la Comunidad Valenciana: 2.500 puntos de amarre.

El concejal del área de Playas, Antonio Vidal, no pudo responder a las llamadas de INFORMACIÓN. Fuentes municipales aseguraron que el concejal y algunos técnicos se habían puesto en contacto con los vecinos y habían explicado que el problema viene de las aguas del Puerto y que se actúa a diario.