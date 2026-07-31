La Generalitat pone nombre y dota de junta directiva al IES Eras de la Sal de Torrevieja en barracones al cabo de cuatro cursos

El Consell aprobó este viernes la creación formal, desde el punto de vista administrativo, del Instituto de Educación Secundaria (IES) Eras de la Sal de Torrevieja mediante la transformación de la actual Sección de Educación Secundaria del IES Torrevigía. "Esta importante decisión permitirá que el centro disponga de una estructura organizativa y de gestión propia" y "contribuirá a reforzar la oferta educativa pública del municipio", según anunció el Ayuntamiento de Torrevieja. La extensa nota de prensa municipal evita señalar que el centro funciona exclusivamente con aulas prefabricadas. Se puso en marcha, primero, en el Conservatorio Internacional y desde hace dos cursos en un solar municipal frente al colegio Amanecer en la avenida de los Nenúfares de Las Torretas. Contaba desde finales del curso 2024/2025 con el número de alumnos y claustro correspondientes a un instituto independiente, sin que la Generalitat hubiera resuelto la creación del centro.

Las obras

Para el próximo curso 2026/2027, el IES Eras de la Sal contará con una oferta de 22 unidades de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y dos unidades de Bachillerato. El equipo de gobierno también señala que tras "las obras de construcción del edificio definitivo" dispondrán de un total de 32 unidades: 24 de ESO y ocho de Bachillerato. Su capacidad alcanzará las 1.000 plazas escolares, de las que 720 corresponderán a Educación Secundaria Obligatoria y 280 a Bachillerato. Esas obras de construcción son a medio plazo. El nuevo edificio carece de proyecto básico y de ejecución. Tampoco se ha licitado su redacción, con lo que la tramitación está en sus primeros pasos, pese a que la Generalitat aseguró que tomaba las riendas de todo el proceso, hace ahora un año, en julio de 2025. La financiación tampoco figura en los presupuestos aprobados recientemente por la Generalitat para este año. Solo cuenta con una propuesta de cesión de terrenos municipales en una parcela municipal en vaguada en la zona de Los Altos, junto al colegio Gratiniano Baches. Mientras que las aulas prefabricadas están alquiladas hasta 2029.

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, valoró muy positivamente la aprobación del decreto por parte del Consell y aseguró que “estamos ante una noticia de enorme importancia para Torrevieja, porque reconoce oficialmente el crecimiento que ha experimentado este centro y le proporciona la autonomía que necesita para funcionar como un instituto independiente”.

Dolón vinculó en sus declaraciones la creación administrativa del centro con la construcción de uno nuevo que tardará, al menos, dos cursos en hacerse realidad, para señalar “la creación del IES Eras de la Sal responde a una necesidad real de nuestra comunidad educativa. Torrevieja es una de las ciudades con mayor crecimiento demográfico de la Comunitat Valenciana y cada año escolariza a un número muy elevado de alumnos sobrevenidos, por lo que necesitamos ampliar permanentemente nuestra oferta de plazas y disponer de nuevas infraestructuras”.

Desde 2022

La Sección de Educación Secundaria del IES Torrevigía comenzó su actividad durante el curso 2022/2023 con cuatro unidades de ESO para atender las necesidades de escolarización existentes en la ciudad, en el edificio del Conservatorio Internacional. Desde entonces, su crecimiento ha sido constante hasta alcanzar las 18 unidades de ESO durante este curso. Esta evolución ha hecho necesaria su transformación en un instituto independiente, dado que las secciones de los institutos tienen establecido un límite máximo de 11 unidades de ESO -en aulas prefabricadas-. El nuevo centro pasa a denominarse IES Eras de la Sal, nombre acordado por el Consejo Escolar Municipal. La transformación permitirá dotar al instituto de plena autonomía organizativa y funcional, adaptar su estructura al crecimiento registrado durante los últimos años y mejorar la planificación de la oferta educativa en Torrevieja.

Más financiación

La medida aprobada por el Consell supone un impacto económico de 722.937 euros durante los ejercicios 2026 y 2027, correspondiente a los gastos de funcionamiento y de personal derivados de la nueva organización del centro, según asegura el Ayuntamiento. Dolón recordó que Torrevieja pasó de contar con 10.597 alumnos en 2019 a superar actualmente los 17.000 estudiantes. A este crecimiento continuado se suma la llegada de un elevado número de alumnos sobrevenidos a lo largo de cada curso escolar, que obliga a las administraciones a realizar una planificación constante de nuevos centros, unidades y recursos docentes. No aludió a que una parte importante de ellos ha tenido que ser escolarizada en aulas prefabricadas. En total son ya cinco centros de esas características.

Los colegios números 14 ,15 y 16 se levantaron exclusivamente en aulas prefabricadas, donde además se dan los porcentajes de población migrante más elevados, que superan el 75 % del alumnado. El cuarto centro en barracones es el IES Eras de la Sal Número 6 mientras que en una parcela anexa al IES Mare Nostrum se está levantando en estos momentos otro grupo de aulas para una sección delegada de ese centro, que en un futuro se convertirá IES Número 7 -algo que no ha merecido anuncio municipal-.

Centros que funcionan exclusivamente en aulas provisionales de Torrevieja / INFORMACIÓN

Colaboración

Dolón resaltó “la colaboración y coordinación existente entre el Ayuntamiento y la Generalitat para dar respuesta a las necesidades educativas de las familias”, al tiempo que ha reiterado que “el Ayuntamiento continuará poniendo a disposición de la administración autonómica las parcelas y los recursos municipales necesarios para agilizar la construcción de los nuevos centros”.

Noticias relacionadas

El alcalde señaló que “la educación es una prioridad para este equipo de Gobierno. La realidad demográfica de Torrevieja exige nuevas infraestructuras, más plazas y una planificación con visión de futuro, y vamos a seguir reivindicando y trabajando para que todos los alumnos puedan estudiar en las mejores condiciones”.