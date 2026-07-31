Navidad concentra el 62% del nuevo contrato anual de alumbrado de fiestas de Torrevieja que asciende a 552.235 euros anuales

El Ayuntamiento de Torrevieja prepara un nuevo contrato para instalar, mantener y desmontar el alumbrado ornamental de los principales acontecimientos festivos y culturales del municipio. La licitación incluye el Carnaval, la Feria de Mayo, la Hoguera de Molinos del Calvario, el Certamen Internacional de Habaneras, las fiestas de Nuestra Señora del Rosario de La Mata y la campaña conjunta de fiestas patronales y Navidad. Esta última acapara más del 60 % del gasto total. El alumbrado supondrá un coste anual de 552.235 euros.

Suministros

El contrato comprende el suministro de arcos, rótulos, árboles, guirnaldas, cortinas y otros elementos luminosos, además de su montaje, conservación, reparación, legalización, conexión eléctrica y retirada. Tendrá una duración inicial de un año, con la posibilidad de una prórroga por otro ejercicio.

El presupuesto base de licitación del total del gasto, con el correspondiente a este año desde septiembre y todo 2027, asciende a 760.869,69 euros, IVA incluido. La previsión municipal distribuye 208.634,60 euros en 2026 y 552.235 euros en 2027, año en el que se concentra una anualidad completa.

El contrato comenzaría el 15 de septiembre de 2026 y abarcaría desde las fiestas de La Mata hasta el Certamen de Habaneras de julio de 2027, con una posible prórroga de un año más, que el elevaría el montante final a 1,5 millones de euros.

La prestación tiene carácter mixto. Los suministros, las propias "luces" de fiestas, representan alrededor del 73% del coste directo, con 385.063 euros, mientras que los servicios suman 143.355,43 euros, cerca del 27%.

La campaña de Navidad y fiestas patronales concentra la mayor partida de ornamentación. Los elementos previstos para este periodo suman 344.288 euros. Esta cantidad equivale al 62,3% de los 552.235,09 euros consignados para la anualidad completa de 2027.

La programación navideña incluye iluminación en las principales calles del centro, La Mata, distintas urbanizaciones, plazas, paseos, accesos y rotondas. También contempla árboles de gran formato, techos de luces, elementos transitables, motivos para farolas, rótulos monumentales y estructuras ornamentales. El periodo de Navidad y fiestas patronales tendrá 48 días de funcionamiento y otros 60 para los trabajos de montaje y desmontaje, un total de 108 jornadas.

D. Pamies

Un olvido con consecuencias

Este expediente no figuraba en el Plan Anual de Contratación porque el Ayuntamiento tenía previsto mantener el servicio mediante la prórroga del contrato anterior a través de la empresa Iluminaciones Granja. Esa prórroga no pudo formalizarse a principios de este año "debido a circunstancias sobrevenidas durante la tramitación administrativa". Esas circunstancias sobrevenidas que no aclara el lenguaje administrativo se resumen en que ni el proveedor, ni sobre todo, el contratador, el Ayuntamiento de Torrevieja, estuvieron al tanto de tramitar la prórroga que contemplaba el contrato. Se olvidaron.Algo que es casi automático para la mayor parte de contratos siempre y cuando no hayan presentado incidencias. El resultado es que la ornamentación de Carnaval, Feria de Mayo, Hoguera del Calvario y Certamen de Habaneras no han estado amparadas con el contrato global. Y algunas, las de menor importe, se han tenido que cubrir sin soporte administrativo y pagar con informes en contra la intervención municipal. Otras se han resuelto con contratos menores.