Museos
"El obispo leproso" cien años después: la novela de Gabriel Miró que convirtió Orihuela en la mítica Oleza
El Museo de Arte Sacro recuerda el centenario de una obra en la que la catedral oriolana y el Palacio Episcopal son parte esencial del universo literario del escritor
Gabriel Miró publicó en 1926 El obispo leproso, una de las obras más singulares de la literatura española del siglo XX. Cien años después, su historia continúa estrechamente ligada a Orihuela, la ciudad que el escritor convirtió en la mítica Oleza, escenario de una novela donde arquitectura, patrimonio, sociedad y literatura se entrelazan.
En sus páginas, espacios como la catedral o el Palacio Episcopal dejan de ser simples escenarios para convertirse en parte esencial de la narración y del universo literario de Miró.
La obra también establece un estrecho diálogo entre ficción y realidad, con personajes inspirados en figuras históricas como el obispo Juan Maura y Gelabert.
El Museo Diocesano de Arte Sacro, que precisamente se sitúa en el Palacio Episcopal, ha querido conmemorar este centenario recuperando la estrecha relación entre la obra y el patrimonio de la ciudad. Para comenzar este recorrido, se ha instalado en el sobreclaustro un ejemplar original de la primera edición de 1926 junto al retrato del prelado.
El espacio museístico también celebró el 14 de julio el 428 aniversario de la Consagración y Dedicación de la Santa Iglesia Catedral de Orihuela, uno de los acontecimientos más importantes de su historia.
Fue en 1598 cuando el obispo José Esteve Juan, del que se conserva un retrato en el Salón Rojo del museo, inició la solemne consagración del templo en la Portada de la Anunciación, también conocida como Puerta de los Perdones. Aquel hecho histórico hizo que esta portada renacentista pasara a ser conocida también como la Puerta de la Consagración. En su interior aún se conservan dos cruces griegas talladas que recuerdan para siempre este acontecimiento.
Con estos dos hitos históricos, el museo invita a realizar un recorrido único por la historia, el arte y la espiritualidad de la ciudad.
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