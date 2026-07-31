El partido para la independencia de Orihuela Costa comienza un expediente de segregación con más de 800 firmas en un solo día

El 30 de julio es una fecha clave en la comarca. Ese día de 1990 se produjo la segregación de Los Montesinos. En la misma fecha en 1986 Pilar de la Horadada logró su independencia tras una lucha de 23 años que se inició en 1963, y ahora "ha comenzado el proceso de independencia de Orihuela Costa", ha afirmado el PIOC, el Partido para la Independencia de Orihuela Costa -valga la redundancia-, que ha recabado en tan solo unas horas más de 800 firmas a favor de su causa, en una campaña que hará online en los próximos días con la ambiciosa misión de recabar 10.000 apoyos.

Ha sido en un acto cargado de simbolismo junto al reloj de sol -en una especie de cuenta atrás- de la explanada de Playa Flamenca y con la mirada puesta, precisamente, en el vecino municipio pilareño, "un ejemplo cercano de cómo una comunidad puede prosperar cuando gestiona su propio futuro", explican desde el PIOC.

El objetivo del partido, el más votado en el litoral oriolano en las elecciones municipales de 2023, aunque no obtuvo ningún concejal, es presentar en el último trimestre del año un expediente de segregación, que viene a ser un dosier con varios informes económicos, demográficos, geográficos o históricos, en el que se explicarán también los motivos, cómo hacerla posible y la normativa.

Un proceso, advierten, que debe abrirse con "serenidad, rigor jurídico y plena participación ciudadana", insistiendo al mismo tiempo en que "queremos la independencia porque ya tenemos la madurez necesaria para gobernar nuestra casa".

Miembros del PIOC informan a vecinos sobre los objetivos del partido / TONY SEVILLA

Expediente

A su vez, explican que este expediente es obligatorio para cualquier emancipación, y una vez finalizado debe elevarse al Ayuntamiento de Orihuela y a la Generalitat Valenciana, y "tendrán que contestar", añaden, así que también es "una manera de explicar las deficiencias que padecemos".

Son conscientes de que no será una tarea fácil, para muchos incluso titánica y hasta utópica. No en vano, Pilar de la Horadada presentó hasta tres expedientes de segregación entre 1963 y 1986. "Nosotros necesitaremos muchos menos años", aseguran. Asimismo, "ninguna ciudad se ha hecho independiente usando solo este sistema, porque la otra ciudad siempre se opondrá", aclaran, pero lo usarán cuando tengan suficientes concejales en la Corporación, porque al fin y al cabo "nuestra inmensa fuerza es el voto".

Votos

En las últimas elecciones municipales en la Costa se emitieron 3.464 votos, obteniendo el PP 908 votos (26,2 %), Vox 388 (11,2 %) PSOE 420 votos (12,1 %), Cambiemos 237 votos (6,8 %) y Ciudadanos 175 votos (5,1 %). El PIOC logró 1.336 votos (38,6 %), quedándose a solo unos pocos de conseguir un concejal, una cifra superior incluso a la de los dos partidos que gobiernan (1.296 votos).

Pero uno de los hándicaps es el de la baja participación. Solo 3.464 votos de un total de 7.069 inscritos en el censo electoral, lo que representa un 51 % de abstención.

Cola para firmar la petición / Información

Por eso, junto a la campaña para que la gente firme la petición, el PIOC se centra en explicar cómo registrarse para votar, una cuestión importante, teniendo en cuenta el alto porcentaje de población extranjera. Según sus cálculos, Orihuela Costa crece a un ritmo de unos 3.000 empadronados al año, por lo que "en una década seremos más de 60.000". En un horizonte más cercano, "el año que viene adelantaremos a Orihuela ciudad y en unos seis años a toda Orihuela", continúan las mismas fuentes.

Con todas estas cuentas, el objetivo es colarse en el pleno a lo troyano, para "declarar que el Ayuntamiento de Orihuela está a favor de la independencia, y cuando un consistorio está a favor de la independencia de un núcleo urbano siempre se da la independencia en menos de dos años", afirman.

Las algas se acumulan en las playas de Orihuela Costa y la maleza en la pinada de Campoamor / Información

Apoyos

Todo ello, prosiguen, para "parar el enorme despilfarro económico y dar unos adecuados y sensatos servicios a todos los vecinos de Orihuela". Porque mientras tanto el PIOC no se olvida del resto del municipio. De hecho, están en conversaciones con vecinos de Torremendo, a quienes les ofrecen incorporarse a su iniciativa a cambio de un ente local menor, y de La Murada, porque "no cabe duda de que siendo un pueblo estarían mucho mejor", sostienen.

En suma, concluyen que Orihuela es demasiado grande para tener una administración efectiva: "El Ayuntamiento no está siendo capaz de gestionar un municipio tan grande y diverso, con necesidades completamente distintas entre la ciudad histórica y el litoral, y las sucesivas concejalías de Costa no han resuelto nada".

Entre las quejas más repetidas, hay infraestructuras estratégicas que se eternizan sin avances reales, demasiados proyectos que se anuncian, pero no se ejecutan y presupuestos que llegan tarde o simplemente no se cumplen. La desafección hacia la Administración local va en aumento entre una población que crece sin que haya más servicios básicos.

Asistentes al acto de inicio del expediente de segregación / Información

Esta vez, además, la propuesta de independencia cobra fuerza porque está apoyada por la asociación vecinal mayoritaria: Unidos por la Costa, que en cualquier caso deberá llevar a una asamblea esta decisión "de futuro más que de presente", pero que se empieza a ver como única salida.

Al final, la independencia gana cada vez más adeptos frente a la resignación y al sentirse sistemáticamente olvidados en un litoral que ha experimentado un gran crecimiento desde los años 80. Lo que comenzó como una zona turística se ha convertido en un núcleo urbano con más de 30.000 personas viviendo de forma permanente y una de las principales fuentes de ingresos de todo el municipio.

Campaña

El pleno de este jueves debatió una moción del PSOE para reprobar la gestión del equipo de gobierno durante estos tres años de mandato en la Costa. Aunque se rechazó con los votos del bipartito, sirvió para vislumbrar la campaña. El socialista Isidro Grao lo resumió así: "La Costa está peor que cuando llegaron", pese a un gasto entre concejal y asesores de 170.000 euros anuales, un total de 680.000 cuando termine el mandato. "[Manuel] Mestre hace una gestión nefasta", añadió, pidiéndole al alcalde Pepe Vegara que lo cese.

No fue el único que cargó contra Mestre. "Es el concejal más incompetente de la Costa, y lo ponen al frente para quemarlo a lo bonzo", sentenció José Aix (Ciudadanos). Quique Montero, de Cambiemos, hasta le dio un consejo: "Apriete a su socio de gobierno porque le está dejando en muy mal lugar".

Mestre, por su parte, habló de 10 millones de inversiones, defendiendo que "lo pendiente no borra lo realizado" y concluyendo que "algunos ven la Costa como una calculadora electoral".