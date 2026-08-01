El Ayuntamiento de Torrevieja se achanta ante la presión de los comerciantes y permitirá de nuevo el aparcamiento en Ramón Gallud este agosto

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torrevieja ha tenido que entonar el "donde dije digo, digo Diego" y desde el próximo lunes volverá a permitir el aparcamiento en la calle Ramón Gallud durante todo su horario comercial. Lo ha hecho tras la presión de los comerciantes torrevejenses que mantienen sus establecimientos -algunos de segunda y tercera generación-, en este importante vial del centro urbano, entre las calles Orihuela y Apolo. El Ayuntamiento dispuso el pasado 20 de julio, hace apenas dos semanas, prohibir el aparcamiento prácticamente durante toda la jornada en la que es principal arteria de la ciudad y permitirlo solo en horario nocturno. Una medida que afectaba de lleno al horario de apertura de los comercios ubicados a lo largo de la calle.

Sin embargo, este lunes 3 de agosto todo volverá a la normalidad. Los ciudadanos podrán estacionar sin problema sus vehículos en este céntrico tramo de Ramón Gallud desde las 00:00 hasta las 20:00 horas, mientras que deberán retirarlos antes del comienzo de la franja de prohibición, establecida ahora entre las 20:00 y las 24:00 horas.

Agentes de movilidad

La medida fue adoptada, además, coincidiendo con el despliegue de la nueva unidad de agentes de movilidad que durante este corto periodo de tiempo se ha ocupado especialmente en imponer docenas de sanciones a los vehículos mal estacionados. Por primera vez en mucho tiempo, la calle ha visto sus dos carriles de circulación despejados para el tráfico rodado, en pleno mes de julio, para alivio y regocijo de los conductores de autobús urbano. Pero eso ha sido un espejismo.

Los comerciantes vieron cómo sus ventas se resentían en el periodo que debería ser de mayor facturación al no poder sus clientes aparcar ni cinco minutos para carga y descarga. Este grupo de comerciantes, pocos en número, pero influyentes por su trayectoria comercial de décadas en una ciudad que ha perdido tejido comercial a espuertas con la llegada de las grandes superficies, mantuvo dos tensas reuniones con los responsables del equipo de gobierno, que finalmente dieron su brazo a torcer. La medida también alivia a una parte del funcionariado local que podrá volver a aparcar cómodamente su vehículo sin necesidad de rotación en la calle Ramón Gallud y a pocos metros de su trabajo en el Ayuntamiento, desde las ocho a las tres de la tarde.

Los carteles que prohíben el aparcamiento permanecen este fin de semana en la calle Ramón Gallud / D. Pamies

En horario comercial

De prohibir el aparcamiento de ocho de la mañana hasta las 23 horas durante casi todo el horario comercial de verano, se pasa, en pleno mes de agosto, a permitirlo 20 horas al día desde las doce de la noche a las ocho de la tarde. Solo se restringirá desde las 20:00 a las 24 horas "con el objetivo de favorecer la circulación y garantizar la fluidez del tráfico en este céntrico y transitado vial durante las horas de mayor afluencia y acceso al centro de la ciudad", dice ahora la nota de prensa. Porque la medida tiene consecuencias, puesto que cuando cae la tarde y los aparcamientos del Paseo del Mar, Marina Salinas y Vista Alegre se llenan en estas semanas veraniegas, el Ayuntamiento cierra el acceso a esas zonas y desvía el tráfico por Ramón Gallud, calle que ahora contará con vehículos ocupando un carril hasta las ocho de tarde.

Federico Alarcón, concejal de Tráfico, no quiso darle relevancia al cambio en su habitual comparecencia para informar sobre los acuerdos de junta de gobierno cuando fue preguntado por este asunto. Tampoco admitió que el cambio se debe fundamentalmente a esta presión. Con la vuelta a permitir el aparcamiento durante el día y en horario comercial se renuncia, además, a reservar un carril bus, a pesar de la mayor densidad de tráfico que se produce en esta calle del centro de la ciudad y de ser de paso obligado para la mayor parte de las líneas urbanas. No recordó el concejal Alarcón que otro comunicado municipal anunciaba hace solo quince días que "únicamente estará permitido estacionar en la calle Ramón Gallud en horario nocturno, concretamente desde las 23:00 hasta las 8:00 horas. Los vehículos deberán abandonar la zona antes de las 8:00 horas para facilitar el cumplimiento de esta regulación" que se iba a mantener hasta el 31 de agosto.

D. Pamies

¿Los autobuses pasan igual?

La nueva nota de prensa municipal, sin citar a los comerciantes, señala que esta modificación se adopta después de que, durante este mes de julio, las concejalías de Transporte y Policía Local hayan realizado un seguimiento del funcionamiento del nuevo servicio de transporte público urbano. "Las comprobaciones efectuadas han permitido obtener la información necesaria de las frecuencias y los tiempos de recorrido de los autobuses urbanos. Esta circunstancia permite compatibilizar el paso regular de los autobuses y la circulación del resto de vehículos con la recuperación de plazas de estacionamiento durante la mayor parte del día", asegura el Ayuntamiento. Unas "comprobaciones" que se han realizado con los dos carriles que estaban disponibles precisamente por estar prohibido el estacionamiento en uno de ellos, que volverá a quedar ocupado por vehículos aparcados desde el lunes. "La limitación entre las 20:00 y las 24:00 horas se mantendrá para evitar retenciones y facilitar el tránsito en una franja horaria en la que se concentra una elevada movilidad hacia el centro de Torrevieja, especialmente durante la temporada estival", señala el mismo comunicado.

Carril bus, tampoco se sabe

Una vez finalizada la época estival el Ayuntamiento de Torrevieja analizará "con la información obtenida el funcionamiento de esta medida y estudiará las distintas alternativas para la configuración definitiva de la calle Ramón Gallud". Entre las opciones que se valorarán se encuentra, asegura el equipo de gobierno, la implantación del carril bus a lo largo de toda la vía -lo que obligaría a suprimir definitivamente el estacionamiento, la creación de plazas de estacionamiento regulado en zona azul o el mantenimiento de lo que Tráfico denomina "sistema" que comienza a aplicarse este lunes.

La Concejalía de Policía Local solicita a los conductores que presten especial atención a la señalización instalada y respeten estrictamente el horario de prohibición, recordando que los vehículos deberán abandonar el tramo comprendido entre las calles Orihuela y Apolo antes de las 20:00 horas.

La asociación de comerciantes, Apymeco, que trabaja en estrecha colaboración con el Ayuntamiento, no se ha pronunciado públicamente sobre este conflicto.