Pilar de la Horadada
Conduce a toda velocidad contradirección y muerde a un Policía Local de Pilar de la Horadada al ser detenida
La arrestada se negó a someterse a las pruebas de alcoholemia y detección de drogas cuando fue interceptada en un vial de la Torre de la Horadada y agredió a los agentes
Durante la madrugada del jueves, agentes de la Policía Local de Pilar de la Horadada detuvieron en Torre de la Horadada a una mujer que circulaba a gran velocidad y en sentido contrario. La conducción fue detectada por los agentes, que intervinieron ante el grave riesgo que suponía para la seguridad vial.
La conductora fue interceptada en la vía pública. Una vez detenida la marcha del vehículo, los agentes le requirieron que se sometiera a las pruebas de alcoholemia y detección de drogas. Según la información policial, la mujer se negó a realizar esas pruebas.
La intervención derivó después en un enfrentamiento con los agentes. La conductora mostró una actitud violenta y agredió a los policías que actuaban en el servicio. Uno de ellos llegó a sufrir un mordisco durante la actuación.
La mujer fue finalmente detenida como presunta autora de varios delitos: conducción temeraria, negativa a someterse a las pruebas de alcohol y drogas, desobediencia grave y atentado contra agentes de la autoridad.
La Policía Local subraya que la intervención permitió frenar una conducta que entrañaba un riesgo grave para el resto de usuarios de la vía.
Suscríbete para seguir leyendo
- El humo de los incendios forestales de Madrid sitúa la calidad del aire de Torrevieja en 'muy desfavorable' tras dos semanas de calima
- La Policía Local de Torrevieja pide por megafonía que los bañistas salgan de la playa del Cura ante el riesgo de reventón térmico y... ni caso
- La factura energética de la desaladora de Torrevieja en 2027 será de 48 millones de euros: 378 GWh equivalentes a mover 140.000 coches eléctricos durante un año
- Vecinos residentes junto a la pinada de Guardamar reclaman a la Generalitat que retire miles de pinos secos ante el riesgo de incendio
- El Ayuntamiento de Torrevieja incumple el anuncio de regreso de la feria al Puerto en julio: la nueva previsión oficiosa es septiembre
- Los nuevos agentes de movilidad de Torrevieja ya se emplean a fondo: multas a mansalva por mal aparcamiento en el centro
- La Asociación de Vecinos de La Mata en Torrevieja pide respaldo municipal para reclamar pantallas acústicas en la N-332
- Torrevieja aprueba por unanimidad en el pleno una ordenanza para intentar atajar el caos en el tendido aéreo de fibra óptica y cables