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Pilar de la Horadada

Conduce a toda velocidad contradirección y muerde a un Policía Local de Pilar de la Horadada al ser detenida

La arrestada se negó a someterse a las pruebas de alcoholemia y detección de drogas cuando fue interceptada en un vial de la Torre de la Horadada y agredió a los agentes

Mordedura de conductora en antebrazo de Policía Local de Pilar de la Horadada

Mordedura de conductora en antebrazo de Policía Local de Pilar de la Horadada / INFORMACIÓN

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D. Pamies

D. Pamies

Pilar de la Horadada

Durante la madrugada del jueves, agentes de la Policía Local de Pilar de la Horadada detuvieron en Torre de la Horadada a una mujer que circulaba a gran velocidad y en sentido contrario. La conducción fue detectada por los agentes, que intervinieron ante el grave riesgo que suponía para la seguridad vial.

La conductora fue interceptada en la vía pública. Una vez detenida la marcha del vehículo, los agentes le requirieron que se sometiera a las pruebas de alcoholemia y detección de drogas. Según la información policial, la mujer se negó a realizar esas pruebas.

La intervención derivó después en un enfrentamiento con los agentes. La conductora mostró una actitud violenta y agredió a los policías que actuaban en el servicio. Uno de ellos llegó a sufrir un mordisco durante la actuación.

La mujer fue finalmente detenida como presunta autora de varios delitos: conducción temeraria, negativa a someterse a las pruebas de alcohol y drogas, desobediencia grave y atentado contra agentes de la autoridad.

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La Policía Local subraya que la intervención permitió frenar una conducta que entrañaba un riesgo grave para el resto de usuarios de la vía.

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