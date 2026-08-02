El pleno del Ayuntamiento de Catral rechaza el cierre de la única sucursal del Sabadell en el municipio

El pleno del Ayuntamiento de Catral aprobó por unanimidad una moción impulsada por la oposición del PSOE para adoptar medidas tras el cierre de la oficina presencial del Banco Sabadell en el municipio. La propuesta aprobada reclama que el Ayuntamiento, gobernado por la mayoría del Partido Popular, cierre "sus relaciones con esta entidad y con cualquier otro banco que no preste servicio directo a la ciudadanía de Catral". La clausura de la oficina deja sin servicio presencial de esta entidad financiera a un municipio que cuenta con diez mil habitantes en estos momentos.

La moción sostiene que el cierre de la sucursal obliga a numerosos usuarios a desplazarse a otros municipios, como Dolores o Almoradí, para realizar gestiones bancarias del día a día.

La oficina cerró el pasado 17 julio. Estaba situada en la calle Santa Bárbara, a escasos metros del Ayuntamiento y la iglesia de los Santos Juanes, en pleno centro del casco urbano. Las semanas previas el personal de la oficina informó a los clientes que el servicio presencial más cercano sería el de la sucursal del vecino municipio de Dolores, en una oficina situada en la plaza Hermenegildo María Ruiz.

Oficina cerrada al público en la calle Santa Bábara / catral actual/Moisés Cruz

Servicios bancarios

El acuerdo aprobado advierte de que la desaparición de la oficina dificulta el acceso a los servicios bancarios, especialmente a las personas mayores, con movilidad reducida o con problemas para utilizar los canales digitales. También señala que reduce la oferta financiera disponible para familias, autónomos, empresas y comercios locales.

La moción vincula este cierre con la pérdida de servicios en los pequeños municipios y con el aumento de las diferencias respecto a los grandes núcleos urbanos. El texto del PSOE, aprobado por el PP, con el alcalde Joaquín Lucas al frente, y el también grupo de la oposición de Vox, apunta además que la decisión se produce en un contexto de beneficios del sector bancario y cita que Banco Sabadell cerró 2025 con un beneficio neto cercano a los 1.800 millones de euros.

Moción

El mismo texto señala que el Ayuntamiento de Catral no puede intervenir en la estrategia empresarial de una entidad bancaria, pero el acuerdo aprobado defiende que sí puede trasladar su preocupación a las administraciones competentes y reclamar medidas para garantizar el acceso a los servicios financieros básicos. La moción también pide a las Cortes y al Gobierno de España que impulsen los cambios normativos necesarios para asegurar ese acceso universal, especialmente en los municipios donde el cierre de oficinas pueda provocar situaciones de exclusión financiera.

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Alba Ruiz, concejala socialista y defensora de la moción, sostuvo durante el pleno que el Ayuntamiento debe cancelar sus cuentas y relaciones contractuales con las entidades que no den servicio a la ciudadanía de Catral. El portavoz del PSOE, Raúl Alonso, defendió que el grupo llevó el asunto al pleno por las consecuencias negativas que este tipo de decisiones genera entre los vecinos.