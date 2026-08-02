Fallece el empresario albaterense José Serna Zaplana a los 86 años

El empresario José Serna Zaplana ha fallecido en Alicante este sábado, a la edad de 86 años. Albaterense de nacimiento y de vocación, todos en el pueblo le conocían como "Pepe Serca", sobrenombre que remite a la firma familiar de recambios de automoción a la que dedicó una vida de trabajo.

Esa incansable trayectoria empresarial le llevó a trascender de su natal Albatera e incluso de los límites de la provincia. José Serna Zaplana, el pequeño entre sus hermanos, se quedó a los mandos de Repuestos Serca, donde fue esencial para la fundación de la red de distribución más grande de la Península, AD Parts.

Aunque por trabajo residía entre Alicante y Albatera, abrazó siempre sus raíces. Mantuvo durante toda su vida una relación estrecha con las celebraciones, tradiciones religiosas y manifestaciones culturales de su tierra. La alcaldesa de Albatera, Ana Serna, le recordará siempre como una persona «muy enamorada de su pueblo» y asegura que su fallecimiento ha causado un fuerte impacto porque era «muy conocido y muy querido».

Presidente honorífico perpetuo del Santo Sepulcro

Su principal rasgo era la generosidad. Colaboraba de manera habitual, de la forma que fuese posible, con las iniciativas que surgían en su pueblo. La vinculación más larga y constante, sin embargo, la mantuvo con la Semana Santa. Su cofradía, la del Santo Sepulcro, le convirtió en presidente honorífico perpetuo en el año 2019.

Una de sus más recientes y grandes colaboraciones estuvo relacionada con la Casa del Cofrade, inaugurada en 2024. El proyecto recibió una subvención de la Diputación, pero la ayuda no cubría todos los gastos. Según la alcaldesa, "Pepe" contribuyó a completar lo que faltaba: "Todo lo que hacía falta, ahí estaba".

José Serna Zaplana corta la cinta inaugural de la Casa del Cofrade, en Albatera. / INFORMACIÓN

La alcaldesa también rememora su época como concejala de Fiestas, hace ya una década, cuando le buscaba justo antes de las cabalgatas de Reyes para pedirle ayuda con regalos para los niños. "Solo había que levantar el teléfono y llamarlo", relata la primera edil sobre la disposición permanente del empresario.

En un pueblo del tamaño de Albatera, tantas décadas de presencia y dedicación dejan una huella imborrable, la huella de "Pepe Serca", conocido y querido por casi todos sus vecinos. En la empresa, sus empleados le llamaban con respetuosa cercanía como "señor Pepe".

Trabajo en las empresas familiares

La casa de repuestos no fue el único proyecto al que dedicó su esfuerzo. Aunque la ha dirigido principalmente su hermano Cayetano, la otra gran empresa familiar es Agostense, de transporte público, y también figuran en su carrera las firmas Casermovil y Facaser.

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Además de "Pepe Serca" y "señor Pepe", José Serna tuvo la fortuna de que dos hijas y cuatro nietos le conociesen como padre y abuelo. La familia, allegados y buena parte de la sociedad albaterense y alicantina le despiden este domingo en el Tanatorio La Luz de Albatera. Este lunes, a las 12:00 horas, se oficiará una misa funeral en la iglesia de San Antonio Apóstol.