"Pido celeridad a la Cámara de Alicante y al Ayuntamiento para resolver las obras de la sede"

Mario Martínez ha sido reelegido por unanimidad como presidente de Cámara de Comercio de Orihuela hasta 2030, un cargo que ostenta desde hace diez años, cuando comenzó un proceso de recuperación económica de una institución que arrastraba una deuda de casi 1,5 millones, que ya se ha saldado por completo. El cierre del ejercicio 2025, además, arrojó un beneficio de más de medio millón de euros. Una institución que, a su juicio, ha salido de la UCI cuando cumple su 125 aniversario.

La Cámara cumple 125 años. ¿Por qué tiene que seguir habiendo una institución como esta en Orihuela?

La Cámara debe existir porque es la única institución de Derecho Público que presta servicios y defiende a todas las empresas y autónomos. En concreto, la de Orihuela presta servicio a las empresas, no habiendo ninguna otra institución que realice esa labor tan importante para la economía y el desarrollo social de nuestro territorio. Servicios como el acompañamiento para la exportación, la digitalización o el apoyo al emprendimiento que es la base de cualquier sociedad, porque sin empresas no hay Estado del Bienestar y, por lo tanto, la Cámara es una institución útil para todo el tejido empresarial y además canaliza todas las líneas de subvenciones y ayudas que se lanzan desde las distintas administraciones.

La Cámara debe existir porque es la única institución de Derecho Público que presta servicios y defiende a todas las empresas y autónomos

¿Orihuela corre el riesgo de no seguir siendo el motor de la comarca? Le han salido algunos competidores como Almoradí, que ha ofrecido suelo industrial a la Generalitat.

Según el Índice Local de Complejidad Económica elaborado por la Fundación Cotec junto a Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad, Torrevieja registra uno de los mayores ascensos de la provincia de Alicante, siendo el municipio de la Vega Baja que más crece, pasando del puesto 94 en 2012 al 66 en 2024, segundo en el ranking de la provincia por detrás de la capital. Dentro de nuestra comarca, Orihuela se sitúa en la séptima posición de la provincia, con 94 puntos de este ranking. Esto nos dice que en estos momentos la ciudad que más crece es Torrevieja. No obstante, hay que ver el crecimiento económico no de forma individual, sino de forma comarcal. Tenemos empresas y empresarios líderes en varios sectores, y lo que nos falta son políticos que sean líderes comarcales capaces de capitanear el crecimiento económico de toda la comarca. Almoradí, San Isidro y Albatera, Pilar de la Horadada, Cox, Rafal… son localidades que están haciendo muy bien la gestión municipal, aunque en estos momentos Torrevieja es nuestra referencia y modelo a seguir.

En estos momentos Torrevieja es nuestra referencia y modelo a seguir

El municipio carece de suelo industrial. ¿Qué medidas deben hacerse?

El Ayuntamiento ha presentado recientemente el pre-proyecto del nuevo Parque Empresarial, por lo tanto, entendemos que ya existe suelo industrial seleccionado para este proyecto.

Tenemos empresas y empresarios líderes en varios sectores, y lo que nos falta son políticos que sean líderes comarcales capaces de capitanear el crecimiento económico de toda la comarca

¿Qué situación atraviesa el actual polígono industrial?

La situación es de saturación, y muy mejorable con relación a la inversión en infraestructuras. Hay una queja por parte de los usuarios de ese polígono, que afirman que necesitan más inversión para mantenimiento y hay que tener en cuenta que seguimos con la posibilidad de que una futura dana vuelva a afectar seriamente a sus instalaciones.

Seguimos con la posibilidad de que una futura dana vuelva a afectar seriamente al polígono industrial

Los últimos diez años la Cámara ha estado presidida por usted. ¿Cuáles han sido sus principales logros? ¿Y los retos?

El logro más importante ha sido el evitar el cierre y desaparición de la Cámara de Comercio de Orihuela, una institución que, de no ser así, no cumpliría 125 años y que resulta útil para las empresas y para la sociedad. Durante esta andadura hemos conseguido que tuviera representación en todos los organismos y foros provinciales, autonómicos y nacionales. Se ha conseguido crear una plantilla de aproximadamente diez trabajadores de manera estable, que son los verdaderos héroes de esta institución. Se ha conseguido, por primera vez, tener un espacio propio de la Cámara en Orihuela Costa. Con respecto a los retos, el principal es seguir creciendo como Cámara y ser una institución útil para las administraciones públicas, con el fin de conseguir mayores inversiones para nuestra ciudad y para nuestra comarca. Además, conseguir la unión política de nuestros 27 ayuntamientos y, por supuesto, seguir creando espacios de conocimiento y formación tanto en Orihuela centro como en Orihuela Costa. No descartamos también hacerlo en aquellas pedanías de nuestro municipio de más población.

No descartamos crear espacios de conocimiento y formación también en aquellas pedanías de nuestro municipio de más población

Martínez presidirá la Cámara de Comercio de Orihuela durante cuatro años más / Información

Además, ha cerrado el ejercicio 2025 con superávit y con la cancelación total de la deuda que la Cámara arrastraba desde hacía una década. ¿Cómo se ha logrado sanear las cuentas?

Con trabajo, con ilusión, con equipo y con pasión. Es la única manera de sacar cualquier proyecto empresarial adelante. Hemos aplicado el mismo criterio.

Cada cámara es única e independiente; cualquier situación de crisis que pueda sufrir una de ellas no afecta a las demás

Mientras, la polémica salpica a la Cámara de Alicante, y también a Carlos Baño. ¿Qué piensa sobre escándalos como la presunta presidencia irregular durante dos años, las obras sin licencia de la sede y el bono consumo?

Las cámaras de comercio de España son instituciones de Derecho Público totalmente independientes. Sus órganos de gobierno son los que rigen y deciden su destino. Además, todas están tuteladas por los distintos gobiernos autonómicos. Quiero dejar claro que cada cámara es única e independiente, y que cualquier situación de crisis que pueda sufrir una de ellas no afecta a las demás. Con relación a la pregunta que me realiza, corresponde a la conselleria tutelante el poder responderla. Desconozco los criterios que se han seguido para solventar esta situación. Con relación a las obras, es una situación de una entidad de Derecho Público con su Ayuntamiento, y es a ellos a quienes corresponde dar solución a esta situación. Es cierto que pediría que se acelere al máximo la solución a este problema, porque los que realmente sufren esta situación son las empresas a las que debe dar servicio esta instalación, por lo que pido celeridad a las partes. En cuanto al bono consumo, solo tengo que decir que la Cámara de Alicante no está implicada en esa gestión, que recayó en una asociación de comerciantes llamada Facpyme. La Cámara de Comercio no entra en valoraciones judiciales de ningún ámbito. No es el papel de la Cámara. Es un tema judicializado y no hay nada que decir al respecto.

Los comercios han cobrado muy tarde las ventas realizadas por el bonoconsumo, y en muchos casos les ha supuesto un quebranto económico

¿El bono consumo beneficia al comercio oriolano?

El bono consumo surge como apoyo a la venta del comercio al acabar la pandemia del covid. La utilidad fue muy positiva. A posteriori, las reiteradas campañas realizadas, desde mi punto de vista y como comerciante que soy y las he sufrido, tengo que decir tres cosas: la primera, que no se cumple el objetivo de ayudar al comercio a incrementar las ventas en los periodos peores de venta, porque se han usado fechas en las que las ventas estaban aseguradas, como la campaña de Navidad; segundo, los comercios han cobrado muy tarde las ventas realizadas, y en muchos casos les ha supuesto un quebranto económico o un pago de intereses por no haber dispuesto de ese dinero inmediatamente, que es como se ha hecho en otros lugares como en Valencia, por motivos que no entro a valorar; y tercero, en estos momentos, las campañas de bonoconsumo deben evolucionar a otra forma de apoyar al comercio minorista de las ciudades. Me consta que por parte de la Conselleria de Comercio se están estudiando otros modelos de apoyo al comercio minorista.

Las campañas de bonoconsumo deben evolucionar a otra forma de apoyar al comercio minorista

Comercio local: haga un diagnóstico sobre su situación en el centro histórico y las medidas que se deben tomar.

El diagnóstico sigue siendo desolador. Cada día se cierran más establecimientos de los que se abren. La única medida que podemos adoptar ante esta situación es ejecutar el Centro Comercial Urbano, un proyecto que se firmó entre el Ayuntamiento de Orihuela, Cámara de Comercio y el Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana en 2011, además de sacar adelante el Parque Empresarial, vital para la llegada de nuevas empresas y nuevos trabajadores, generar empleo y ganar población. No podemos renunciar a una tercera vía, que es la participación público-privada. Hemos visto un ejemplo reciente en el Puerto de Torrevieja. Es la única herramienta útil para poner en valor nuestro patrimonio histórico como motor para generar visitantes y generar economía. Muy importante, si no contamos para estos proyectos con la iniciativa privada es un proyecto que nace muerto.

El diagnóstico sobre el comercio local en Orihuela sigue siendo desolador

¿Cree que es suficiente el plan del bipartito para revitalizar el centro?

Desconozco que exista un plan global para revitalizar el centro.

¿Ayudará la Zona de Bajas Emisiones?

Recientemente la Cámara de Comercio ha presentado aportaciones al proyecto de Zona de Bajas Emisiones del Ayuntamiento, basándonos en estudios realizados por la Cámara de Comercio de España. Debemos ser conscientes de que esta medida se debe adoptar obligatoriamente, porque así lo manda la Unión Europea, y además tenemos que tener en cuenta que no implantarla nos penaliza como ciudad a nivel tanto social como económico.

Necesitamos que nuestros 27 alcaldes y alcaldesas se pongan de acuerdo con la ubicación del vertedero comarcal, porque es inadmisible enviar camiones a 90 kilómetros de nuestra comarca

¿Qué necesidades tiene la comarca y qué están haciendo las administraciones competentes para solventarlas?

Las necesidades que tiene la comarca son las mismas que hemos reivindicado durante estos 10 años: CV-95, CV-91, N-332, eliminación de pajes, segunda pista del aeropuerto y más frecuencias de AVE. Eso en el plano de infraestructuras, pero continuamos con el agua, que no debe ser una necesidad, sino un derecho para una de nuestras industrias más importantes, que es el sector agroalimentario. Seguimos necesitando una ordenación del suelo de toda la comarca para que nuestras empresas promotoras tengan seguridad jurídica y desarrollo económico en nuestro territorio, otra de las industrias más importantes que tenemos. Necesitamos que nuestros 27 alcaldes y alcaldesas se pongan de acuerdo con la ubicación del vertedero comarcal, porque es inadmisible enviar camiones a 90 kilómetros de nuestra comarca, con el coste económico y ambiental que esto supone. Tenemos que ser capaces de tratar y reutilizar todos los residuos que generamos como comarca. Seguimos necesitando representación política en los órganos donde se toman decisiones que nos afectan directamente, acorde a nuestro peso territorial y demográfico, representación que hoy y en etapas anteriores ha sido insignificante; mejoras en educación, en sanidad… Seguimos teniendo la zona de Orihuela Costa descuidada en el plano educativo, con barracones en los centros. Y para finalizar, necesitamos impulsar esa mesa comarcal Fuerza Vega Baja que se creó en 2019, y crear comarca Vega Baja en Valencia.

Necesitamos impulsar esa mesa comarcal Fuerza Vega Baja que se creó en 2019, y crear comarca Vega Baja en Valencia

Evalúe la actuación del bipartito en esta recta final de mandato. ¿Ha cubierto las expectativas?

No me corresponde a mí evaluar, les corresponde a los ciudadanos cada cuatro años. Serán ellos los que aprueben o suspendan la gestión del actual equipo de gobierno.

Se ha abierto el Coworking Digital de Orihuela Costa. Alguna vez ha señalado que el litoral es la parte más importante del municipio. ¿Qué necesidades hay en esta zona, también en lo referente a urbanismo y servicios?

Confirmo que el territorio más activo económicamente de nuestro municipio es Orihuela Costa, y sigue adoleciendo de problemas en los tiempos de respuesta de nuestra Administración en el caso del urbanismo y los servicios.

El territorio más activo económicamente de nuestro municipio es Orihuela Costa, y sigue adoleciendo de problemas en los tiempos de respuesta de nuestra Administración

¿Precisa el litoral un parque industrial?

Por supuesto. Sin empresas no hay futuro.

¿Debe llegar la Universidad a la Costa?

Por supuesto. Sin educación, no hay futuro.

Por último, ¿qué espera con esta renovación del órgano gestor?

Espero el mismo trabajo, ilusión y pasión que el equipo que ha acabado su mandato.