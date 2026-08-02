La urbanización Blue Hill de San Miguel de Salinas reclama al Ayuntamiento una actuación urgente ante la basura que se amontona en los contenedores

Vecinos de la urbanización Blue Hill, en San Miguel de Salinas, han solicitado al Ayuntamiento sanmiguelero una actuación urgente para mejorar el servicio de recogida de residuos. La petición reclama la retirada inmediata de los enseres, restos de poda y basura acumulada, la instalación de más contenedores y la sustitución de los que estén deteriorados. Los vecinos han aportado un reportaje gráfico en el que se observa cómo los residuos, sobre todo las podas y los enseres, desbordan los contenedores. En el caso de las podas, que convierten las islas de contenedores en vertederos urbanos, algunas no se retiran por la empresa de recogida Actúa, desde hace dos meses. También hay numerosos puntos que se emplean para abandonar enseres, como han podido demostrar los vecinos.

La petición está firmada por Stefan Pokroppa, como representante vecinal de la urbanización Blue Hill y solicita que se concedan las medidas reclamadas “con la máxima urgencia” para restablecer un servicio de recogida de residuos adecuado para los residentes de la urbanización.

Residuos urbanos

La solicitud vecinal pide también reforzar el servicio durante la temporada alta, con recogida de residuos al menos dos veces al día. Los residentes sostienen que esa medida es necesaria para evitar el desbordamiento de los contenedores y los problemas de salubridad y la imagen que provoca la acumulación de residuos.

El escrito señala que los vecinos han comunicado en varias ocasiones el deficiente estado del servicio y la falta de recogida de enseres y restos de poda a través del número de incidencias del Ayuntamiento. Según la solicitud, hasta la fecha no se ha producido ninguna mejora.

La situación que denuncian estos residentes es compartida prácticamente con todas las urbanizaciones fuera del casco urbano de San Miguel, un municipio que cuenta ahora con 8.400 habitantes, aunque la cifra puede doblarse durante esta época del año dada la planta de viviendas secundarias con la que cuenta el término. Ocurre en El Galán, Las Filipinas, Eagle Nest, Torrestrella, La Balsa, la Ciudad de las Comunicaciones, Sus A Los Invernaderos o Blue Lagoon, además del campo de San Miguel. Se trata de urbanizaciones y diseminados situados a varios kilómetros. La zona desde la que han hecho llegar a INFORMACIÓN sus quejas, en Blue Hill, se sitúa a varios kilómetros del casco urbano junto a Orihuela Costa.

Las quejas vecinales durante este verano por las deficiencias que arrastra este servicio básico se han intensificado y se extienden a amplias zonas del término municipal, según ha confirmado, por su parte la Asociación de Vecinos de San Miguel de Salinas. Pero no solo la ocupación veraniega y las deficiencias propias del servicio explican la situación actual

¿Qué está pasando?

La empresa que realiza la prestación es Actúa (Grupo Hozono Global). La lleva a cabo sin contrato en vigor tras haber agotado las prórrogas. Como es un servicio esencial y el Ayuntamiento no puede dejar de prestarlo la empresa cobra en función de las condiciones de su anterior contrato. Sin embargo, según ha podido confirmar INFORMACIÓN la mercantil ha reclamado al Ayuntamiento una actualización de precios a aplicar a esa prestación sin contrato, algo que el equipo de gobierno de PSOE e IU, entienden que es irregular desde el punto de vista administrativo. La empresa debe esperar a la liquidación final de su servicio cuando se adjudique el próximo, para reclamar esas actualizaciones.

Ante esa negativa la propia empresa habría comenzado supuestamente a dejar de prestar algunos de sus servicios convencionales. Como la recogida semanal de podas, algo que es evidente en las calles. Algunos puntos donde se acumulan esas podas, que desde junio se intensifican con la llegada de la temporada de ocupación de las segundas residencias, llevan dos meses sin recogerse.

El camión está a punto de llegar

La actitud de la empresa ha obligado al Ayuntamiento, según las mismas fuentes, a contratar un camión pulpo con sus propios operarios para comenzar a retirar, al menos, las podas. Algo que ya ha realizado en la Ciudad de las Comunicaciones, Torreestrella y La Balsa y va a comenzar a realizar ahora, en la semana que arranca, en todo el ámbito de Blue Lagoon, Blue Hill, Eagle Nest, Filipinas y El Galán.

El pliego de condiciones técnicas y jurídicas para sacar a concurso el contrato está prácticamente terminado y el municipio quiere licitar antes de final de año.