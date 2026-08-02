La carrera por la primera línea regresa a la playa del Cura de Torrevieja: ¿Quién se llevará el mejor sitio?
Cada verano, los más madrugadores compiten por encontrar el hueco más deseado en las playas de la costa de Alicante, una escena que se repite cada año
No es el Grand Prix pero vuelve cada verano. La competición por el mejor sitio en primera línea de playa llega un año más a la costa alicantina. No hay cronómetro oficial, ni entra en el libro Guiness de los récords, pero los bañistas se superan cada periodo estival en una práctica que tiene sus defensores y sus detractores.
El escenario de esta prueba de agilidad y gran puntualidad ha sido en la playa del Cura en Torrevieja donde esta estampa se ha convertido en una tradición veraniega para las redes sociales. De la mano de Proyecto Mastral, se ha podido comprobar a qué hora aparecen las primeras sombrillas y hamacas para disfrutar de un día a pie de orilla.
La primera sombrilla
Como si de una carrera se tratase, existen unos tiempos donde la puesta rápida de este imprescindible es la clave para el resto de jornada playera, es por ello, que los bañistas intentan ganarle al sol esta batalla.
La primera en "llegar a meta" ha sido a las 05:35 horas según el perfil de Proyecto Mastral, que no es el primer año que relata este curioso momento.
No hay récord en 2026
Cuatro minutos han separado el tiempo del año pasado donde el primer bañista plantó su sombrilla en la orilla de la playa del Cura a las 05:31 horas. Una cuestión que algunos ven normal y a otros les asombre que "a las 7:30 ya está prácticamente completa la primera línea", según Proyecto Mastral en X.
¿Es legal reservar sitio a esas horas?
Es la pregunta del millón cada año. Técnicamente, la ordenanza municipal prohíbe dejar objetos sin estar presente, ya que se considera ocupación indebida del espacio público. Pero en la práctica, la costumbre pesa más que la normativa, y mientras no haya quejas ni excesos, se deja hacer.
Aun así, no faltan voces críticas que denuncian que esta "reserva exprés" convierte la playa en un tablero con zonas vetadas para los rezagados.
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