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Perro perdido

Ofrecen 1.000 euros de recompensa por encontrar a Skyla, una perra desaparecida en Alicante que necesita medicación

La familia solicita colaboración ciudadana para localizar a la perra, que tiene chip y precisa tratamiento médico

La perra, de cinco años y color gris azulado, tiene chip, es muy amigable y fue vista por última vez en la zona de Almoradí

La perra, de cinco años y color gris azulado, tiene chip, es muy amigable y fue vista por última vez en la zona de Almoradí / INFORMACIÓN

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C. Suena

C. Suena

La búsqueda de Skyla continúa en la provincia de Alicante. Sus propietarios y varias cuentas animalistas han difundido en redes sociales un llamamiento urgente para localizar a esta perra staffordshire bull terrier, desaparecida en la zona de Almoradí, en la Vega Baja.

El caso ha empezado a moverse con fuerza por internet por un motivo muy concreto: se ofrece una recompensa de 1.000 euros por el regreso de la perra. Pero detrás del cartel no hay solo una cantidad económica. Skyla necesita medicación, tiene chip y su familia pide colaboración ciudadana para encontrarla cuanto antes.

Vista por última vez en Las Heredades

Según la información difundida en los carteles de búsqueda, Skyla desapareció el 27 de junio de 2026 en la zona de Almoradí, aunque habría sido vista por última vez en la pedanía de Las Heredades.

Se trata de una hembra de cinco años, de tamaño mediano y color azul/gris. En las imágenes compartidas aparece con collar rosa y una expresión muy reconocible. Sus dueños insisten en que es una perra muy amigable, por lo que piden que cualquier persona que pueda haberla visto avise cuanto antes.

El mensaje que acompaña la búsqueda es claro: “Se busca a Skyla”. La difusión se ha extendido por redes sociales con carteles en los que se remarca la zona de desaparición, la necesidad de medicación y la recompensa ofrecida por su regreso.

Una llamada a la colaboración ciudadana

En este tipo de casos, cada aviso puede ser clave. Por eso, la familia solicita que cualquier persona que tenga información, la haya visto o pueda aportar alguna pista contacte por WhatsApp en el número +34 711 055 002.

También se pide precaución: si alguien localiza a una perra que pueda coincidir con Skyla, lo recomendable es no asustarla ni perseguirla, sino intentar mantenerla a la vista y comunicar la ubicación exacta a sus propietarios.

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La búsqueda sigue activa y la familia confía en que la difusión ayude a que Skyla pueda volver a casa. En los carteles compartidos en redes, el mensaje se resume en una petición urgente: Skyla necesita medicación y cualquier pista puede ayudar a encontrarla.

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