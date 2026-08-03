Orihuela impulsa un contrato de urgencia para mantener abierto el Colegio Virgen de la Puerta en septiembre

El arranque del curso escolar en el colegio público Virgen de la Puerta de Orihuela está lleno de incertidumbres a poco más de un mes de iniciarse las clases. El PSOE acusa al gobierno local del PP-Vox de guardar silencio y reclama una decisión clara para los 302 alumnos del centro; el Ayuntamiento sostiene que, por ahora, las clases arrancarán en el edificio actual, para el que un informe técnico señala riesgo estructural, tras una obra urgente de pilotaje subterráneo valorado en 40.000 euros que está en tramitación y mientras adquiere un solar para aulas prefabricadas; y la Generalitat asegura que el cierre del colegio es una decisión municipal -porque los centros de Infantil y Primaria los gestionan los ayuntamientos- y que no ha podido avanzar antes porque Orihuela no le ha facilitado una parcela adecuada para instalar esas aulas provisionales.

Silencio

La oposición del PSOE en el Ayuntamiento de Orihuela cuestionó este lunes con una nota de prensa el silencio del equipo de gobierno ante de la situación del Colegio Virgen de la Puerta y reclamó respuestas sobre qué decisión va a adoptar la Concejalía de Educación antes de septiembre cara al inicio del curso escolar. Denunció que el Ayuntamiento dispone desde noviembre de 2025 de un Informe de Evaluación Integral del Riesgo y Estado General del CEIP Virgen de la Puerta, encargado por la Concejalía de Educación, que ya advertía de patologías en distintos elementos del edificio. Ese documento incluye ensayos en pilares y forjados que detectaron resistencias del hormigón inferiores o similares a las mínimas exigidas en la época de construcción y que una rehabilitación integral del colegio no sería económicamente viable porque superaría ampliamente el 65% del valor de reposición del inmueble.

Exterior del Colegio Virgen de la Puerta en Orihuela / INFORMACIÓN

Pina aclara

Los técnicos reclamaban ya en noviembre que se adoptara “con relativa premura” una decisión sobre las actuaciones necesarias y señalaban la existencia de riesgos para los usuarios del centro. En una moción en el pleno presentada por el PSOE, todos los grupos por unanimidad instaron a la Generalitat a actuar. El concejal Vicente Pina quiso aclarar este lunes a INFORMACIÓN que el informe se remitió a la Conselleria de Educación en febrero pasado y recordó que la responsabilidad del municipio es mantener los centros educativos de Infantil y Primaria, pero es la Generalitat la que debe asumir los proyectos de infraestructuras y financiarlos.

Alternativas

En este sentido, la concejala María García, señaló que todos los indicios apuntaban a que el Ayuntamiento había decidido buscar una alternativa a iniciar el curso en las instalaciones del centro educativo. García señaló que el municipio estaba sondeando huecos en centros escolares de las pedanías de Orihuela y había comunicado al personal de monitores que no continuaba, de momento, ante esa solución. También recordó que el gobierno de coalición entre el PSOE y Ciudadanos de la recta final del anterior mandato decidió aparcar un proyecto de intervención urgente de unos 200.000 euros encargados al Edificant del Gobierno del Botànic, bajo gobierno del alcalde popular Emilio Bascuñana, y optar por una intervención integral con derribo y construcción de un nuevo centro en la misma parcela "pero el Consell del PP y Vox se cargaron el Edificant".

Contrato de urgencia

Sin embargo, fuentes del equipo de gobierno de coalición del PP y Vox, como también lo ha hecho el centro en sus redes sociales, apuntaron tres decisiones sobre el futuro de la comunidad escolar del Virgen de la Puerta, que cuenta con unos 300 alumnos. En primer lugar, -y a día de hoy-, según las mismas fuentes, el curso comenzará en el colegio Virgen de la Puerta. En segundo lugar, se va a adjudicar por la vía de urgencia un contrato menor de obras valorado en 40.000 euros para actuar antes de iniciarse el curso escolar, sobre el daño estructural con un pilotaje subterráneo en las zonas más necesarias y garantizar su seguridad, lo que, por otra parte, podría retrasar el inicio del curso. Y por último, está en trámite la adquisición de una parcela dotacional de diez mil metros cuadrados que será el que permita la instalación de las aulas prefabricadas que sustituyan al centro escolar en un solar propiedad Sareb, el banco malo, en el barrio de San Isidro. En el mismo barrio funcionan dos centros educativos concertados de la diócesis Orihuela-Alicante. Tanto de contrato de urgencia como de la gestión ante el Sareb se ha hecho cargo la concejalía de Urbanismo. Esta solución se plantea porque la parcela escogida inicialmente junto al IES Las Espeñetas es inundable.

Las mismas fuentes aclararon, además, que frente a las conclusiones del informe externo del concejal Pina, un arquitecto municipal redujo el riesgo estructural al que se exponen alumnos y profesores y le resta gravedad. Por lo que no existe un criterio técnico único. En este sentido el edil matizó que el informe externo era de lo más exhaustivo, pero que fue la Generalitat la que reclamó otro de un funcionario municipal.

No había suelo para prefabricadas

Sin embargo, la Conselleria de Educación, sí daba por hecho por su parte, que el Ayuntamiento ha decidido el cierre del centro en una respuesta a INFORMACIÓN esta situación. Según la Administración educativa la decisión del cierre de las instalaciones "la ha tomado el Ayuntamiento de Orihuela, como titular y propietario del centro".

Las mismas fuentes, tras una consulta trasladada por INFORMACIÓN sobre la situación del centro educativo, ha especificado que desde la Conselleria de Educación "se viene trabajando desde hace meses para anticipar una solución que garantice la continuidad de la actividad lectiva en condiciones de seguridad". Tras conocer las conclusiones del último informe del arquitecto municipal, "se entendió que la alternativa más viable para el inicio del curso pasaba por la instalación de aulas prefabricadas".

Parcela sin respuesta

Para ello, la Conselleria solicitó "reiteradamente" al Ayuntamiento de Orihuela la puesta a disposición de una parcela adecuada donde poder ubicar dichas instalaciones provisionales. Al mismo tiempo, se remitió hace meses un escrito formal al Consistorio instándole a plantear alternativas y facilitar un suelo que permitiera avanzar en la solución, según especificó la Conselleria.

"Sin embargo (sic)", hasta la fecha el Ayuntamiento "no ha facilitado ninguna parcela sobre la que trabajar para la instalación de las aulas prefabricadas, circunstancia que ha impedido avanzar en los plazos deseados". La Conselleria de Educación sí concretó que en estos momentos, la Dirección Territorial de Educación está colaborando "activamente desde la pasada semana en la búsqueda de soluciones para garantizar la escolarización del alumnado de cara al próximo curso, mientras se concretan las decisiones y actuaciones necesarias".

Para la Generalitat, la instalación de aulas prefabricadas, al margen de su coste en alquileres, es un proceso relativamente sencillo siempre y cuando cuente con terrenos adecuados, puesto que la instalación la adjudica a través de un convenio marco, mucho más rápido que un proceso de licitación por concurso, para el montaje y desmontaje de prefabricadas con un presupuesto millonario con el que hacer frente a estas necesidades. Pero necesita antes de los terrenos públicos.

Lo que deja claro esta secuencia es que la falta de decisión municipal en este asunto va a complicar el inicio de curso para un alumnado vulnerable que además depende de la continuidad de su centro actual, en muchos casos, para desayunar y comer a diario y evitar el absentismo escolar, sin verse obligados a desplazarse en autobús a centros sin comedor.

Rabaloche

El colegio público Virgen de la Puerta, es el centro educativo del barrio del Rabaloche, que en su proyecto educativo se define como centro singular con alumnado de distintas procedencias, con fuerte presencia de familias gitanas, árabes y sudamericanas. Escolariza a 302 alumnos de Infantil y Primaria. El centro cuenta con 18 unidades, seis de Infantil y doce de Primaria, con una media aproximada de 17 alumnos por aula. Es el único colegio público de esta zona de la ciudad.

El colegio se encuentra en la falda de la montaña y dentro del casco antiguo de Orihuela. Un barrio de acción preferente para el Ayuntamiento, con nivel socioeconómico bajo y “muchos tipos de carencias”, donde conviven familias gitanas, árabes y sudamericanas.

El alumnado procede sobre todo del propio Rabaloche, pero también de Capuchinos, de la calle de Arriba —a unos dos kilómetros—, de la zona centro y de otros barrios. Una diversidad, según su proyecto educativo, que enriquece al alumnado, aunque también obliga al centro a organizar "una respuesta educativa muy vinculada al entorno social y familiar de los niños".

Acceso al colegio Virgen de la Puerta, en una imagen de archivo / Tony Sevilla

Inestable

El mismo proyecto educativo describe a sus familias con una situación laboral inestable, con padres en paro o con contratos eventuales, y con menor preocupación por los asuntos académicos, además de la presencia de familias desestructuradas y con graves problemas socioeconómicos. Con estima hacia el colegio y una buena respuesta cuando se organizan actividades gratuitas y abiertas a las familias. Cuenta con un número elevado de alumnos que necesitan apoyo educativo específico por razones muy distintas: situación social y familiar, diferentes capacidades intelectuales, discapacidades, retrasos madurativos o distintos idiomas. Para atender esa realidad dispone de aulas de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, además de programas de compensatoria, inmersión lingüística, PROA+, patios activos, comedor, biblioteca y apoyo de entidades como Vega Baja Acoge.