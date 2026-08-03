Orihuela reparará y mejorará los 19 puntos de recarga de coches eléctricos del término municipal

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Orihuela llevará a cabo una actuación de reparación, adecuación y mejora de la red municipal de puntos de recarga para vehículos eléctricos con el objetivo de optimizar su funcionamiento, incrementar su disponibilidad y garantizar un mejor servicio a los usuarios. La intervención se realizará tras una auditoría técnica integral de las instalaciones que ha permitido identificar distintas actuaciones de mejora en los 19 puntos de recarga distribuidos por el municipio.

La concejala de Medio Ambiente, Noelia Grao, ha señalado que "seguimos trabajando para mantener en las mejores condiciones las infraestructuras municipales y ofrecer un servicio cada vez más eficiente a los vecinos, favoreciendo además la movilidad sostenible en Orihuela".

Auditoría

La auditoría técnica ha revisado la totalidad de la red municipal y ha permitido planificar diferentes actuaciones de reparación, adecuación y actualización en los puntos de recarga existentes para optimizar su rendimiento y disponibilidad. Entre los trabajos previstos se encuentran la reparación de equipos, la sustitución de componentes eléctricos, la adecuación de cuadros eléctricos, la mejora de distintos elementos de la instalación y la realización de comprobaciones técnicas para asegurar el correcto funcionamiento de cada punto de recarga.

Municipales

Las actuaciones se desarrollarán sobre los 19 puntos de recarga municipales situados en distintos núcleos urbanos y pedanías, permitiendo mantener esta infraestructura en condiciones óptimas de funcionamiento y prolongar su vida útil, al tiempo que se continúa impulsando el uso del vehículo eléctrico y la movilidad sostenible en el municipio.

El presupuesto de la actuación asciende a 18.094,34 euros, IVA incluido, y el plazo máximo de ejecución será de 30 días naturales desde la adjudicación del contrato.

Funcionamiento

Un punto de recarga municipal funciona como una toma de electricidad pública, pero con control de acceso, medición del consumo y sistemas de seguridad. El Ayuntamiento instala el cargador en la vía pública o en un aparcamiento municipal y lo conecta a la red eléctrica mediante una instalación legalizada, con su cuadro, protecciones y contador.

El usuario estaciona el coche en la plaza reservada, conecta el cable al vehículo y activa la recarga. Esa activación puede hacerse con una aplicación móvil, una tarjeta, un código QR o un sistema de pago habilitado por el operador. El cargador comprueba que el usuario está autorizado, desbloquea la toma y empieza a suministrar electricidad.

Durante la carga, el equipo mide cuánta energía entra en la batería. Esa energía se calcula en kilovatios hora, igual que en una factura eléctrica doméstica. El sistema registra también el tiempo de uso, el punto utilizado y posibles incidencias.

No todos los puntos cargan igual de rápido. Los más habituales en calles y aparcamientos municipales son de carga semirrápida, pensados para dejar el vehículo durante un rato mientras se hacen gestiones, compras o actividades en la zona. Los cargadores rápidos necesitan más potencia eléctrica, son más caros y requieren una conexión más exigente a la red.

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Los puntos de recarga son una pequeña instalación eléctrica pública con control digital, contador, conexión a la red, mantenimiento y normas de uso. Su objetivo es facilitar que los vehículos eléctricos puedan recargar en espacios urbanos sin depender exclusivamente de garajes privados o estaciones de servicio.