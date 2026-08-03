Pilar de la Horadada exige al Gobierno que asuma la regeneración de las playas del Mojón, Las Higuericas, Las Villas que retroceden por culpa del puerto deportivo

El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada ha requerido al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) que impulse el proyecto de recuperación de las playas del Mojón, Higuericas y Las Villas, y ha reclamado a la Generalitat, que es la competente para disponer sobre los puertos deportivos, o a la concesionaria de la propia marina deportiva de Torre de la Horadada que asuman, mientras tanto, los permisos, los trabajos y el coste de los aportes de arena y la retirada de algas, necesarios para mantener un mínimo de aportes y mantenimiento a ese litoral. El municipio sostiene que lleva años pagando actuaciones que no le corresponden para paliar la pérdida de arena en el tramo sur de su litoral y la acumulación de sedimentos y restos de posidonia en la playa del Puerto.

Puerto deportivo de Torre de la Horadada / D. Pamies

Pilar de la Horadada es el municipio más meridional de la Comunitat Valenciana y cuenta con cerca de cinco kilómetros de costa, once playas y calas reconocidas con la Q de Calidad Turística y seis de ellas con Bandera Azul. El Ayuntamiento asegura que, pese a esos distintivos, los vecinos, más en plena época estival, siguen denunciando la falta de arena en las playas del Mojón, Higuericas y Las Villas. Por ese motivo ha remitido un requerimiento al Ministerio y a la Generalitat Valenciana para que cada administración asuma las competencias que le corresponden.

El Consistorio se apoya en el propio Plan General de Ordenación Urbana, aprobado en febrero de 2000. El artículo 102, referido a las condiciones especiales del puerto deportivo, establece que deben corregirse los impactos causados en las playas colindantes hasta Las Villas, “eliminadas en una importante longitud o disminuida su superficie” en gran parte por la implantación portuaria. Esa corrección, según el planeamiento, debe realizarse mediante la regeneración y el aporte de arena suficiente para su uso estival, con cargo al responsable del impacto y del daño natural causado, es decir, al puerto.

Playa de las Higuericas donde se observa la regresión de la línea del litoral / D. Pamies

Desde hace una década

El Ayuntamiento sostiene que, pese a esa previsión, desde 2015 viene asumiendo la retirada de algas y el movimiento de arena acumulada por la morfología de los espigones del puerto deportivo de Torre de la Horadada. Ese trabajo ha supuesto un gasto municipal de 230.640 euros. La excepción fueron los años 2016 y 2017, cuando los aportes fueron realizados directamente por el Servicio Provincial de Costas de Alicante, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente.

El problema, según el Ayuntamiento, está ligado al efecto del puerto sobre la dinámica litoral. El Consistorio señala que existe un informe ambiental sobre los efectos del espigón en las playas próximas, "aunque no se ha publicado", según indicaron las mismas fuentes a INFORMACIÓN. Añade que en varias ocasiones se han planteado estudios y soluciones que avalan la necesidad de eliminar el espigón o modificar su longitud para evitar que la situación se prolongue.

Los datos del problema que denuncia el Ayuntamiento pilareño / INFORMACIÓN

Playa del Puerto

La alteración de la sedimentación se aprecia sobre todo en la playa del Puerto, donde se acumulan arena y restos marinos en la zona norte. A ello se suman, según el Ayuntamiento, la degradación del agua por su confinamiento, la hipersedimentación que termina taponando la bocana y la eutrofización asociada a la actividad portuaria. Las consecuencias se ven en varios puntos del litoral: no hay playa frente al paseo del Mojón, la línea de costa ha retrocedido de forma significativa en Higuericas y Las Villas, se ha perdido la conexión entre Las Villas y la playa del Puerto y fue necesario ejecutar una escollera para evitar el desplome del paseo Sardinero, con los temporales.

Aportes puntuales

Ante la falta de acuerdo entre el Ministerio y la Generalitat, el Ayuntamiento ha venido realizando aportes puntuales de arena desde la playa del Puerto hacia las playas situadas al sur. Esos trabajos se hacen para garantizar la accesibilidad, mejorar la seguridad y permitir la instalación de lavapiés, pasarelas y plataformas para personas con movilidad reducida. No constituyen una regeneración integral, sino actuaciones temporales que deben tramitarse cada año y que dependen de que el puerto deportivo drague la bocana y deposite la arena en la playa del Puerto para su posterior traslado.

Menos arena este año

Este año 2026 la cantidad de arena disponible en la playa es muy inferior a la de ejercicios anteriores. El puerto mantiene una gran cantidad de arena acopiada sobre su espigón, pero también necesita autorización de Costas para depositarla en la playa. El Ayuntamiento insiste en que el proceso se repite año tras año con las mismas solicitudes de permiso y los mismos trabajos de urgencia, sin que los daños queden corregidos de forma completa, como exige el PGOU.

Dinámica de las corrientes y el viento

La dinámica de las corrientes explica parte del deterioro. Con viento de componente sur y sureste, la deriva litoral empuja la arena hacia el norte y la desplaza desde El Mojón, Higuericas y Las Villas hasta la playa del Puerto. Con viento de componente norte, la deriva se dirige al sur, pero entonces la arena se desplaza desde esas mismas playas hacia San Pedro del Pinatar, donde queda retenida junto al espigón del puerto murciano. La arena que llega a la playa del Puerto no vuelve a circular porque la dársena la protege del oleaje. Lo mismo ocurre con los restos de Posidonia oceánica tras los temporales: llegan, se mezclan con la arena y permanecen allí, dando a la playa un aspecto fangoso que "genera rechazo entre los usuarios".

Aportación de arenas a las playas del sur de Pilar de la Horadada por parte del Ayuntamiento / información

En 2021

El Ayuntamiento recuerda que en 2021, ante la falta de acuerdo para remodelar el puerto, se planteó una solución específica para recuperar la playa del Mojón, que había desaparecido por completo. El proyecto contemplaba la construcción de un espigón en el límite con la Región de Murcia y el aporte de arena en El Mojón, Higuericas y Las Villas. El Ministerio adjudicó el proyecto y el estudio de impacto ambiental, bajo el expediente “Proyecto de recuperación de la playa del Mojón, T.M. de Pilar de la Horadada (Alicante)", pero la actuación sigue paralizada.

La escollera para proteger las viviendas

Mientras tanto, el Consistorio asegura que ha tenido que asumir el coste de una escollera urgente para evitar el deterioro del paseo marítimo y de las viviendas de primera línea en El Mojón. La solución que plantea ahora pasa por el Ministerio para que tramite el proyecto necesario para recuperar las playas del Mojón, Higuericas y Las Villas y evitar la acumulación constante de arena y posidonia en la playa del Puerto.

Hasta que esa actuación llegue, el Ayuntamiento reclama que la Dirección General de Costas y Puertos de la Generalitat Valenciana o la concesionaria del puerto deportivo se encarguen de pedir los informes y autorizaciones, ejecutar los aportes de arena y retirar las algas, asumiendo también el coste de esos trabajos.

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Mientras que la dirección del Club Náutico de Torre de la Horadada, con 540 puntos de amarre no se pronuncia a la hora de cumplir lo que dispone el Plan General, esta entidad ha llevado a cabo inversiones en obras de renovación validadas por la Generalitat que le ha ampliado la concesión, con una zona comercial y dragado para dar cabida a barcos recreativos de mayor eslora.