Sanidad asegura que ha reducido en un 92% la demora en cirugías urgentes en el departamento de Torrevieja

El Hospital Universitario de Torrevieja ha logrado reducir un 92,4% su demora quirúrgica en los pacientes de prioridad 1, aquellos cuya patología requiere una intervención más urgente según criterio clínico, al pasar de 79 días en junio de 2023 a solo 6 días en junio de 2026, convirtiéndolo en el centro de la Comunitat Valenciana que antes realiza las intervenciones quirúrgicas correspondientes a esta prioridad máxima.

Además, la media quirúrgica global se sitúa en 45 días a fecha de 30 de junio de 2026, frente a los 68 días registrados en junio de 2023. Esta mejora supone una reducción del 33,8% en la lista de espera del departamento de salud, que se sitúa así por debajo de la media de la Comunitat Valenciana.

Mejoras notables

Según las mismas fuente oficiales, el resto de las prioridades clínicas también registran mejoras notables en el mismo periodo de comparación: la prioridad 2 ha reducido su demora media de 30 a 21 días, un 30% menos, mientras que la prioridad 3 ha pasado de 69 a 46 días, lo que representa una reducción del 33,3%.

Según los criterios recogidos en el Real Decreto 605/2003, que regula el tratamiento homogéneo de las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud, los plazos máximos de referencia son: prioridad 1, pacientes cuyo tratamiento quirúrgico, siendo programable, no admite una demora superior a 30 días; prioridad 2, pacientes cuya situación clínica o social admite una demora relativa, siendo recomendable la intervención en un plazo inferior a 90 días y prioridad 3, pacientes cuya patología permite la demora del tratamiento, ya que aquella no produce secuelas importantes.

Un momento de una operación el Hospital Universitario de Torrevieja / información

Con los datos actuales, el Hospital Universitario de Torrevieja se sitúa por debajo del estándar recomendado en las tres prioridades, lo que refleja el compromiso del departamento de salud con una atención quirúrgica ágil y adaptada a la gravedad clínica de cada paciente.

El Hospital Universitario de Torrevieja mantiene así su línea de trabajo centrada en priorizar a los pacientes con mayor necesidad clínica, reforzando la actividad quirúrgica y la gestión de las listas de espera como una de sus principales líneas estratégicas.

El criterio elástico de las demoras

Los datos de demora sanitaria dependen del método para registrarla. Sobre todo de cuándo entiende la Administración sanitaria que hay que comenzar a cuantificarla como demora. Aunque no es el caso de los pacientes urgentes de cirugía, por ejemplo, la espera de un paciente entre que su médico de cabecera le pide cita con el traumatólogo y este decide que debe implantarse una prótesis de rodilla no cuantifica en las estadísticas oficiales pero sigue siendo una espera y larga, para el paciente. Lo mismo ocurre para otras operaciones donde se decide que el paciente está en espera prácticamente cuando inicia el preoperatorio y no todo el periodo anterior. Para el caso de las especialidades, si las agentes de los especialistas están cerradas, y no se registra la necesidad de una cita que solicita antención primaria, esa solicitud no existe hasta que se abra. Y la espera para el paciente si es una demora importante. Se trata de prácticas para camuflar las listas de espera que son comunes a todos los departamentos de salud, no solo el de Torrevieja.