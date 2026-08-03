Torrevieja cierra al tráfico la avenida de la Libertad para peatonalizarlo en pleno agosto y comienzan los primeros atascos

Operarios y supervisores de la empresa Abala (Grupo Hozono Global) en la obra de reurbanización del espacio portuario en el centro de Torrevieja procedieron este lunes sobre las once de la mañana a cerrar al paso de vehículos del único vial que quedaba abierto al tráfico en la avenida de La Libertad para enlazar con la calle Ramón y Cajal. Esa avenida, construida en la década de los 70, no volverá a acoger coches, que no sean autorizados para suministros o emergencias. Será peatonalizada como el resto del espacio comprendido entre el centro de ocio, la rambla de Juan Mateo y el paseo de Juan Aparicio

La mayor parte del tráfico procedente de las calles María Parodi, Azorín y avenida de Faleria por el paseo Vista Alegre dejará ahora la zona portuaria a través de la calle Rambla Juan Mateo. Minutos después del cierre el atasco comenzaba desde el semáforo de la Rambla Juan Mateo en su cruce con la calle Ramón Gallud. Pitidos, congestión, muchos camiones de suministro para la hostelería con despiste y coches en doble fila junto al único hotel de tres estrellas en el centro de Torrevieja.

De 165 millones a nada

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, anunció en rueda de prensa en noviembre de 2022 que para que la remodelación del espacio portuario con la construcción del centro de ocio y la transformación del entorno a un espacio sobre todo peatonal para dotar de instalaciones modernas a la feria de atracciones y a los hippies era necesario soterrar todo el tráfico en el centro. Cuando los técnicos indicaron que eso costaba 165 millones de euros -y los propietarios de pisos en primera línea de la avenida de Vista Alegre se opusieron-, Dolón rebajó las expectativas a soterrar el tráfico en el tramo final de la calle María Parodi y en la conexión desde la zona de ocio con Ramón y Cajal. Esas previsiones también se quedaron en nada para señalar que se le daría mayor capacidad a algunos viales -dos carriles a María Parodi, eliminando terrazas y aparcamiento- y dos carriles exentos a Ramón Gallud, entre otras medidas.

Finalmente, la iniciativa privada sí ha cumplido con sus objetivos y el concesionario privado del Paseo del Mar, ha abierto todo el complejo, incluido el aparcamiento subterráneo, y construido un vial interno para dar salida a los vehículos que se dirigen a su centro, a la lonja y Marina Salinas.

Cuarenta millones de euros

El Ayuntamiento sí ha invertido más de 40 millones de euros en nuevas infraestructuras y remodelaciones en el ámbito de la fachada marítima, pero las previsiones municipales para mejorar los accesos de entrada y salida a la zona portuaria no se han cumplido, en el momento que ya son necesarias y en pleno mes de agosto.

Se improvisó una rotonda de acceso al puerto que se ha quedado pequeña y se ha realizado un tramo de un carril que une esa rotonda con la rambla Juan Mateo. Como todo en estas obras de remodelación ahora ya se sabe, una vez que se ha terminado, por qué había que derribar la antigua casa de la oficina de turismo de la plaza de Capdepont. Sin el derribo no había vial. El aspecto final de las actuaciones se ha descubierto cuando ya era un hecho consumado. Sin exposición ni debate previo.

La única alternativa de conexión del tráfico con la calle Ramón y Cajal para evitar el atasco desde la calle Ramón Gallud es la calle Heraclio, una de las pocas del casco urbano que han mantenido su estrecho trazado original. Ahí se prohibió hace más de un año el aparcamiento y las terrazas, también se hizo para el caso de Ramón y Cajal en uno de sus márgenes. Pero el Ayuntamiento no solo no ha invertido en dotar de mayor capacidad a los viales de entrada y salida del puerto: no ha querido tocar ni terrazas y aparcamientos antes de las elecciones ni en la calle María Parodi ni en la Rambla de Juan Mateo. El concejal de Tráfico, Federico Alarcón, señaló en rueda de prensa que los informes técnicos no son concluyentes y donde antes había que invertir 165 millones en soterramientos ahora no es necesario hacer nada.

Son las principales vías de entrada y salida pero se puede aparcar casi en todo su trazado en las dos aceras, además de autorizarse la ubicación de terrazas. Tampoco ha llegado a tiempo la red de aparcamientos disuasorios que invite a los conductores a no aventurarse por el centro, mientras que la provisionalidad de las obras provoca que las paradas de bus más cercanas se encuentren en la calle Ramón Gallud y la avenida de Gregorio Marañón.

El avance

Como es lógico el Ayuntamiento de Torrevieja ha vendido el cierre al tráfico del único vial que quedaba abierto al tráfico en la avenida de la Libertad como "un avance" en la remodelación del espacio portuario, que suma un retraso de más de dos años, pero que estará completado antes de la cita electoral. La junta de gobierno aprobó el viernes un nuevo plazo de ampliación de las obras de la explanada peatonal en la que va la feria. Hasta el 10 de septiembre. Ahora comenzará la pavimentación y adecuación del margen "del bahía" donde hasta este lunes pasaban los coches.

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El concejal de Tráfico, Federico Alarcón, aclaró que esa ampliación, justificada por el retraso en la autorización al vial del Paseo del Mar por parte de la Generalitat y a las jornadas de calor extremo que rebajaron el ritmo de trabajo, no impide que la Feria de Atracciones pueda comenzar antes de esa fecha en su regreso a su emplazamiento tradicional.