Torrevieja reserva 75.000 euros para un paseo de luz ártico con osos, pingüinos y auroras boreales de Navidad

El Ayuntamiento de Torrevieja ha sacado a concurso un contrato para instalar en el Parque de las Naciones una experiencia inmersiva de luz con temática invernal durante la programación navideña 2026-2027. La propuesta en licitación define la actuación como "la recreación artística" de un espectáculo luminoso simulando figuras esculturales de hielo para animación familiar.

El contrato se plantea como una exposición para "todos los públicos", integrada en la programación cultural especial de Navidad y orientada a reforzar la actividad cultural y turística de Torrevieja en temporada invernal con coste de 75.000 euros (IVA incluido). Este desembolso se suma al previsto en ornamentación lumínica de fiestas patronales y Navidad que asciende a 344.000 euros.

La iniciativa ya se intentó el pasado año pero al Ayuntamiento se le echó encima el tiempo sin poder tramitar el contrato y se ha rescatado para la actual anualidad. Aunque se trata de un concurso abierto está claro que se orienta a un sector muy concreto de iluminación profesional especializada en parques de luz inmersivos navideños e invernales.

Recorrido

La propuesta consiste en un recorrido al aire libre en el que los visitantes podrán ver animales iluminados vinculados a climas fríos o árticos. La memoria del contrato cita osos, focas, zorros blancos, renos, morsas, búhos o leopardos de las nieves, aunque admite soluciones "equivalentes" siempre que mantengan esa ambientación invernal.

El paseo se organizará en dos "ambientes" con una bóveda celeste, creada con guirnaldas cálidas sobre superficies vegetales para simular un cielo estrellado "sin contaminación lumínica" y, además, se recreará una aurora boreal mediante focos instalados en los árboles, con programación para imitar "el juego de colores de este fenómeno". La instalación incluirá también un espacio sonoro durante todo el recorrido.

Un ejemplo de figuras similares a las que se quieren incorporar a la experiencia inmersiva / INFORMACIÓN

Fiestas patronales

La idea es que la exposición funcione del 4 de diciembre de 2026 -para cubrir también las fiestas patronales- al 6 de enero de 2027 y aunque no ha sido anticipada por el equipo de gobierno parece tener como objetivo descentralizar en algo la enorme inversión que realiza el Ayuntamiento en ornamentación navideña concentrada en la plaza de la Constitución y las calles adyacentes y que supone una inversión de más de 350.000 euros.

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El presupuesto base de licitación asciende a 74.950 euros, IVA incluido en el que los elementos decorativos previstos alcanzan 24.390 euros. La relación mínima incluye 39 figuras: dos zorros, cuatro lobos árticos, tres frailecillos, ocho osos adultos, cuatro crías de oso, dos focas árticas, tres renos, una morsa, ocho pingüinos adultos y cuatro crías de pingüino. Las figuras más caras son los osos adultos, con 6.400 euros en total, y los pingüinos adultos, con 5.200 euros.