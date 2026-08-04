El Ayuntamiento sí hace caja con la venta de su suelo residencial en Orihuela Costa: logrará 23,1 millones de euros

Aunque en el sector inmobiliario y constructor de vivienda turística había quien no daba un euro por la operación la demanda de suelo urbanizable para vivienda turístico residencial se ha impuesto: finalmente el Ayuntamiento de Orihuela sí ha hecho caja con la venta de suelo urbanizable derivado de las cesiones obligatorias de los urbanizadores al municipio y recaudará por encima de sus previsiones iniciales. Más de 23,1 millones de euros por la venta de solo tres parcelas propiedad municipal que no llegan ni a 40.000 metros cuadrados.

Eso sí, en el preciado litoral oriolano, una de las zonas con mayor demanda de vivienda nueva turística de todo el país: la recaudación final supera en más de 1,5 millones el precio fijado al alza inicial, según ha podido confirmar INFORMACIÓN. Al procedimiento han concurrido siete empresas, que han presentado ocho ofertas entre los tres lotes en venta. La parcela de La Ciñuelica recibió tres propuestas de empresas del sector, la de La Cuerda concentró cuatro y la de Peña del Águila, en el residencial de lujo de Colinas Golf PAU-21, solo una. El equipo de gobierno de PP y Vox asegura que este ingreso millonario en las cuentas municipales es de ida y vuelta: se destinará a dotar de infraestructuras a Orihuela Costa.

Los datos de la venta de suelo del Ayuntamiento de Orihuela / INFORMACION.ES

Está por formalizar la propuesta de adjudicación a expensas de posibles recursos y la propia confirmación de las empresas que han presentado ofertas, y que ya habían formalizado un aval para poder participar.

No ha trascendido el nombre de las firmas adjudicatarias que se ofrecerá en el momento de formalizarse el expediente y tampoco figura en la información pública que disponible sobre esta tramitación.

Un 7 % más del precio de salida

El Ayuntamiento de Orihuela recaudará 23.161.915 euros, IVA incluido, por la venta de tres parcelas urbanas municipales en Orihuela Costa. La cifra supera en 1.544.304 euros el importe previsto inicialmente, fijado en 21.617.611 euros, lo que supone una mejora del 7,14% sobre el precio de salida conjunto.

La Cuerda, La Ciñuelica y Colinas Golf

La mayor subida sobre el precio de licitación se registra en la parcela R-11 de La Cuerda, un sector situado al sur del litoral oriolano, cerca de La Regia, que pasa de una previsión de 6.130.119 euros a una propuesta de adjudicación de 6.979.280 euros, con un incremento de 849.161 euros, un 13,85% más. Le sigue la parcela R-4 del PAU-20 La Ciñuelica, al norte del litoral oriolano con Torrevieja, que sube de 4.154.931 euros a 4.699.433 euros, con 544.502 euros más, un 13,10% de incremento. El aumento más moderado corresponde a la AUR-38 del PAU-21 Peña del Águila, en la urbanización Colinas Golf PAU 21, que pasa de 11.332.560 euros a 11.483.202,50 euros, es decir, 150.642 euros más, un 1,33% por encima de lo previsto.

La operación afecta a tres suelos municipales que apenas suman 38.096 metros cuadrados urbanizables y una capacidad para 255 viviendas. La parcela R-4 de La Ciñuelica, de 7.253 metros cuadrados, está prevista para 66 viviendas y se sitúa cerca del límite con Torrevieja. La R-11 de La Cuerda, de 15.861 metros cuadrados, permite 89 viviendas en un entorno próximo a sectores pendientes de desarrollo. La AUR-38 de Peña del Águila, de 14.982 metros cuadrados, se reserva para 100 viviendas de perfil más exclusivo en el entorno del golf.

Al procedimiento han concurrido siete empresas, que han presentado ocho ofertas entre los tres lotes. La parcela de La Ciñuelica recibió tres propuestas, la de La Cuerda concentró cuatro y la de Colinas Golf-Peña del Águila solo una.

Panorámica de Orihuela Costa, en una imagen de archivo / tony sevilla

El 53 % del total

Peña del Águila es uno de los principales referentes geográficos del espacio protegido como futuro parque natural de Sierra Escalona. Porque la parcela subastada se encuentra en una urbanización aprobada hace veinte años y que se extiende a lo largo de 400 hectáreas forestales y agrícolas reclasificadas como urbanas en el corazón del espacio natural: no pudo salvarse de la especulación urbanística antes de que todo el ámbito de la Sierra y parte de la Dehesa de Campoamor se blindaran con distintas figuras de protección. Y ahora se comercializa a precio de oro por su ubicación privilegiada en plena naturaleza junto a un campo de golf. Los 11,3 millones suponen el 53 % del ingreso que va a obtener Orihuela en estas ventas de suelo.

Solo por la parcela residencial de 14.000 metros cuadrados en la urbanización de lujo de Colinas Golf PAU 21 en el corazón del pinar de Sierra Escalona el Ayuntamiento va a recaudar 11,3 millones de euros, el 53 % del total de la operación

El concejal de Patrimonio, Matías Ruiz, que es el responsable municipal del área que ha activado el trámite, explicó que el Consistorio ha decidido impulsar esta operación en "un momento especialmente favorable para el mercado inmobiliario, con el objetivo de obtener el máximo rendimiento posible de unos activos municipales, convirtiendo suelo municipal en infraestructuras y servicios para los vecinos".

Como ha contado INFORMACIÓN, operaciones de este tipo de venta de suelo para hacer caja se han llevado a cabo en diferentes mandatos, desde José Manuel Medina hasta Monserrate Guillén y Emilio Bascuñana, siempre millonarias y siempre con el propósito de que revierta en Orihuela Costa,donde también es necesaria la vivienda protegida, pero el dinero al final se ha ido a otros puntos del municipio.

En esta ocasión se asegura que el grueso del importe se destinará a una inversión en infraestructuras en la Costa oriolana que garantizará el suministro de agua a sus aproximadamente 30.000 habitantes empadronados, en una población que se multiplica durante el verano, con nuevos depósitos para contar con agua de reserva en caso de avería y conducciones.

Paisaje del campo de golf de Colinas Golf en Orihuela Costa, donde se encuentra una de las parcelas / Colinas Golf

Son suelos lucrativos

No se trata de suelos que pudieran destinarse a otros usos dotacionales. Por cada plan que se ha tramitado en Orihuela Costa el Ayuntamiento recibía dos tipos de suelo. Los que obligatoriamente los urbanizadores deben aportar en función del porcentaje de suelo residencial para viales públicos, aparcamientos y usos dotacionales como colegios, centros sociales o instalaciones municipales, y los que se aportan por el 10 % de aprovechamiento urbanístico lucrativo y que son exclusivamente de uso residencial.

Es decir, el Ayuntamiento acaba con su suelo urbano residencial con este tipo de operaciones pero no con el que supuestamente ha recibido para contar con equipamientos. De ahí, por ejemplo, que ninguna de las parcelas vendidas pudiera destinarse a colegios, ecoparques o centros sociales como desde algunos colectivos de la Costa oriolana se estaba reclamando como uso final.

Otra cosa es qué ha hecho el Ayuntamiento de Orihuela para que ahora apenas encuentra suelos dotaciones para llevar a cabo infraestructuras a lo largo de las últimas cuatro décadas. Por ejemplo, tardó más de dos años en encontrar y adecuar la parcela para el colegio número 20, ahora en barracones y no dispone de terreno para ubicar un ecoparque fijo.