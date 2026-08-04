El Ayuntamiento de Orihuela acerca la ciencia del Mudic a las familias con necesidades específicas

El Ayuntamiento de Orihuela ha puesto en marcha el proyecto «La ciencia se adapta a ti», una iniciativa que permite a familias con necesidades específicas de apoyo disfrutar de dos visitas adaptadas al Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja (MUDIC). El objetivo de la iniciativa, impulsada por la Concejalía de Familia, es facilitar el acceso a una oferta educativa, científica y cultural inclusiva, favoreciendo la participación, la convivencia y la igualdad de oportunidades para todas las familias.

Jornadas

Las jornadas se celebrarán los días 5 y 12 de septiembre y están dirigidas a familias con menores afectados por cáncer y a familias con miembros con trastorno del espectro del autismo (TEA). Cada sesión tiene un aforo máximo de 60 participantes y la inscripción es gratuita. Las familias que quieran inscribirse deben enviar un correo a familia@orihuela.es.

El proyecto se desarrolla en el MUDIC, un espacio de referencia en divulgación científica, reconocido como el único museo de ciencias de la provincia de Alicante y el único museo del municipio con reconocimiento oficial de la Generalitat Valenciana. Sus recursos interactivos y su experiencia en educación científica lo convierten en el entorno idóneo para desarrollar actividades adaptadas a las necesidades de los distintos colectivos.

La actividad está destinada a familias con miembros con TEA responde a una de las principales conclusiones del informe del Observatorio de Familia de la Ciudad de Orihuela, "Retrato de las familias con discapacidad de Orihuela", en el que las propias familias y las entidades participantes pusieron de manifiesto la escasez de actividades de ocio, culturales y educativas adaptadas para personas con diversidad funcional.

La concejala ha informado que Aspanion (Asociación de Madres y Padres de Niñas y Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana) se incorporó al Observatorio el pasado mes de julio, tras aprobarse su solicitud de adhesión. Durante los primeros encuentros de trabajo, la entidad trasladó la falta de actividades dirigidas a familias oriolanas con menores afectados por cáncer, una necesidad a la que la concejalía ha querido responder incorporando una jornada adaptada dentro de este proyecto.

Aspanion atiende actualmente a 25 familias de Orihuela, ofreciendo apoyo psicológico, social y económico, además de desarrollar acciones de sensibilización e información sobre la realidad del cáncer infantil. Su incorporación al Observatorio de Familia refuerza este espacio de participación y colaboración entre el ayuntamiento y las entidades sociales, según el Ayuntamiento.

La concejala de Familia del Ayuntamiento de Orihuela, Mari Carmen Portugal / INFORMACIÓN

A juicio de la concejala de Familia, M.ª del CarmenPortugala (Vox) «este proyecto demuestra que el Observatorio de Familia no es solo un órgano de análisis, sino una herramienta útil para escuchar a las familias y convertir sus necesidades en políticas públicas. Nuestro compromiso es que los informes y las reuniones con las asociaciones se traduzcan en actuaciones concretas que mejoren su calidad de vida».