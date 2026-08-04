Los embalses del Segura se mantienen por encima del 55 % de su capacidad en pleno mes de agosto

Los embalses de la cuenca del Segura encaran el mes agosto con 629,76 hectómetros cúbicos embalsados, prácticamente 630 hm³, lo que supone el 55% de su capacidad total, fijada en 1.140 hm³. Las reservas han bajado ligeramente en la última semana, con 6 hm³ menos, porque la demanda de agua para uso agrícola de las huertas tradicionales del Alto, Medio y Bajo Segura comienza a hacer mella en las reservas y también en el regadío intensivo del trasvase. Se trata de un descenso de 0,53 % con respecto a la semana anterior, pero mantienen un nivel muy superior al de los últimos años.

Aunque ese 55 % sigue situando a la cuenca del Segura a la cola de todos los organismos de cuenca de España -solo la vecina del Júcar está por debajo del 60 %- es un valor muy positivo que no se daba desde el año hidrológico de 2014 para el mes de agosto, según la estadística de la Confederación Hidrográfica del Segura. A estas alturas del año el porcentaje habitual en la serie histórica apenas supera el 30 %.

Casi el doble que el año pasado

Esa diferencia con respecto al año pasado y la media de los últimos años es importante y da cuenta de un año hidrológico excepcional en la cuenca que se explica por la doble confluencia de importantes precipitaciones en la cabecera del Segura y la del Tajo, de la que el Segura recibe el trasvase para el riego agrícola y abastecimiento.

En la misma semana de 2025 los embalses almacenaban 326 hm³, el 28,60% de su capacidad. Es decir, este año hay 303,76 hm³ más que entonces, un 93,18% más. La comparación también es favorable frente a la media de la última década, situada en 358 hm³ y el 31,45% de capacidad: las reservas actuales superan ese promedio en 271,76 hm³, un 75,91% más, según el balance hídrico del Ministerio para la Transición Ecológica y los datos actualizados de las propias cuencas.

En los datos oficiales la Confederación Hidrográfica del Segura nunca incluye las reservas del embalse del Taibilla que siempre se destinan a abastecimiento urbano y que cuenta ahora con unos diez hectómetros cúbicos.

Sistemas

Por sistemas, el agua embalsada se reparte casi a partes iguales entre la cuenca propia y el trasvase. El sistema cuenca almacena 298,63 hm³, mientras que el sistema trasvase suma 288,76 hm³. Desde hace 46 años, periodo en el que funciona el trasvase Tajo- Segura, los envíos de agua del acueducto se van distribuyendo por embalses construidos o adaptados exclusivamente para ese uso. Es el caso del Tálave, Camarillas, La Pedrera o Crevillent.

La demanda hídrica en el Campo de Cartagena, la comunidad de regantes más importante entre los usuarios del trasvase de Alicante, Murcia y Almería, se ha dejado notar en las reservas de La Pedrera, de Orihuela, que superó el 50 % de su capacidad en junio, pero que ha ido desembalsando al postrasvase de forma paulatina y está ahora al 43 % de su capacidad con 107 hectómetros.

El resto de embalses aporta otros 42,37 hm³. Es el agua almacenada en reservorios que se concibieron para laminar avenidas como el de Santomera y cuyos recursos no pueden aprovecharse, al quedar en aguas muertas, por debajo del límite de desembalse o estar salinizados.

En conjunto, el Segura llega al tramo central del verano con una reserva muy por encima de la del año pasado y también claramente superior a la referencia media de los diez últimos años.

Trasvase y Entrepeñas y Buendía

También es muy positiva la evolución de las reservas de los embalses de cabecera del Tajo de Entrepeñas y Buendía que mantienen unas reservas conjuntas por encima de los 1.408 hectómetros cúbicos. Esos embalses de Guadalajara y Cuenca son los que alimentan al trasvase del Tajo-Segura. El umbral de reservas se sitúa en más de cien hectómetros por encima del nivel 1 de las normas de explotación que permiten autorizar el trasvase máximo de 60 hectómetros mensuales.

En las previsiones de la comisión de explotación a través de los informes técnicos de los últimos meses, en los que se ha validado ese envío mensual a Alicante, Murcia y Almería -el 25 % con destino al campo y el abastecimiento de Alicante- se indicaba que en el arranque del año hidrológico en octubre el trasvase volverá al nivel 2 si no llueve y el trasvase, más convencional, de 27 hectómetros mensuales.

Júcar

Una situación más ajustada, como es la tendencia habitual en los dos últimos años hidrológicos, se da en los embalses de la demarcación del Júcar de la provincia de Alicante: Amadorio, Guadalest, que destinan el agua al sistema de la Marina Baixa, y Beniarrés en el interior de la provincia, ya muy cerca de la provincia vecina de Valencia y que regula al Serpis.

Amadorio, en la Vila Joiosa se queda en 3,94 hm³ y apenas una cuarta parte de llenado; Guadalest alcanza 3,72 hm³, el 28%; y Beniarrés, el que más agua acumula de los tres, guarda 8,9 hm³, el 33%. En conjunto, estos tres embalses suman 16,56 hm³. Las escasas reservas de Amadorio y Guadalest son vitales para el abastecimiento de la Marina Baixa que hace años que no puede asumir con sus propios recursos la demanda de las ciudades turísticas y el regadío y tiene que recurrir al agua desalada de la planta de Mutxamel a través de la tubería del Fenollar.

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Mientras tanta el abastecimiento y el regadío de los valles del Vinalopó desde Villena a Agost, pasando por Elda depende de los acuíferos subtérraneos y del trasvase del Júcar, no de las reservas de los embalses. Lo mismo ocurre en la Marina Alta: si el año hidrológico ha sido convencional los pozos dan para abastecimiento y riego.