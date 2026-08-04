El PSOE acusa al PP de dejar el campo de Los Arcos de Orihuela en una situación “insostenible”: mugre, gradas rotas y abandono

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Orihuela, Luis Quesada, denunció este martes públicamente el estado de “abandono absoluto”, falta de mantenimiento e insalubridad en el que el equipo de gobierno del Partido Popular mantiene, a su juicio, el Campo de Fútbol de Los Arcos. Tras realizar una inspección a las instalaciones motivada por las continuas quejas recibidas por parte de aficionados y usuarios del estadio municipal, Quesada ha calificado la situación actual como “demencial e insostenible”.

“Es impresentable que los aficionados y vecinas de nuestra ciudad tengan que acudir a un espacio público que presenta estas condiciones. Hemos podido comprobar cómo hay asientos completamente cubiertos de moho y suciedad acumulada de mucho tiempo además de numerosas gradas rotas cuyos anclajes expuestos y tornillos suponen un peligro real de lesión para cualquier asistente”, señaló el edil socialista.

"Pésimas condiciones"

Entre las deficiencias "más sangrantes" observadas durante la visita, el edil subrayó lo que calificó como "pésimas condiciones de higiene en la grada de general y en la zona del fondo norte del río", con un piso, repleto de manchas y con un olor infecto e insoportable.

Quesada puso el foco en la esquina junto a la puerta de general, donde se acumulan restos de resiembra en descomposición y donde permanecen tiradas, desde hace más de dos años y junto a miles de hojas secas, las lonas y bolsas de protección del césped.

El PSOE arremetió contra la falta de gestión del equipo de gobierno recordando el compromiso que asumió públicamente tiempo atrás el concejal de Deportes, Víctor Sigüenza, sobre el futuro de las instalaciones.

Aspecto de una de las gradas del campo municipal de Los Arcos / informacion

Compromisos

“El concejal de Deportes se comprometió en su momento a que el Campo de Fútbol de Los Arcos contaría con gradas nuevas para este verano de 2026”, dijo. “Estamos en pleno verano de 2026 y la triste realidad es que no han movido ni un solo dedo, demostrando que aquello eran solo palabras vacías para salir del paso".

"Lo único que contemplaba entonces el concejal de Deportes era escudarse en la dana de 2019 y sugerir el parche de alquilar gradas supletorias para eventos puntuales a costa del dinero público. Los aficionados y la ciudadanía de Orihuela están cansados de promesas que caen en el olvido año tras año", agregó.