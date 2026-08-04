Orihuela sustituye 36 puntos de alumbrado en pedanías que amenazaban con desplomarse

La Concejalía de Infraestructuras del Ayuntamiento de Orihuela, a través del departamento de Alumbrado Público, ha llevado a cabo la renovación de 36 puntos de luz situados en distintas ubicaciones de varias pedanías del término municipal.

Los puntos de alumbrado sustituidos se encontraban instalados sobre apoyos de madera colocados hace más de 30 años. Como consecuencia del paso del tiempo, muchos de estos postes presentaban importantes grietas, deformaciones y curvaturas, lo que suponía un riesgo de caída sobre la vía pública, además de poder provocar averías en la red de alumbrado.

Apoyos de chapa

La actuación ha consistido en el desmontaje y retirada de los antiguos apoyos y luminarias y en la instalación de nuevos báculos de chapa galvanizada de 8,20 metros de altura con cimentación, equipados con luminarias LED de 50 vatios, y caja de conexiones y algún tramo de cableado. Los trabajos también han incluido la sujeción y conexión de la línea de alimentación eléctrica, además del desmontaje y retirada a vertedero autorizado de los antiguos postes de madera.

Una de las intervenciones en el alumbrado de pedanías / INFORMACIÓN

El concejal de Infraestructuras, Víctor Valverde, ha explicado que “se trataba de elementos muy antiguos y deteriorados que era necesario sustituir para garantizar la seguridad de los vecinos y evitar posibles incidencias en la red de alumbrado público”.

Valverde ha indicado que esta intervención “permite mejorar la seguridad de estas vías y, al mismo tiempo, avanzar en la modernización del alumbrado de las pedanías mediante la instalación de luminarias LED, más eficientes y con un menor consumo energético”.

Revisión

El edil ha añadido que la Concejalía de Infraestructuras continuará revisando el estado de las instalaciones de alumbrado público y actuando de manera progresiva en aquellos puntos del municipio que presenten mayor antigüedad o deterioro. El concejal Valverde especificó que la inversión total en esta actuación es de unos 40.000 euros y se ha realizado, entre otras poblaciones del término de Orihuela, en diseminados de La Murada, Molins, Camino Viejo de Callosa o Desamparados.

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