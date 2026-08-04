El PSOE de Torrevieja exige la dimisión de la concejala de Residentes Internacionales "por utilizar su cargo para enfrentar a las comunidades de la ciudad"

El PSOE en el Ayuntamiento de Torrevieja exigió este martes la dimisión de la concejala de Residentes Internacionales, Gitte Lund, tras una nueva publicación en la que, a juicio de los socialistas, vuelve a utilizar su cargo institucional para difundir mensajes que alimentan el miedo, los prejuicios y el rechazo hacia determinados colectivos. En caso de que la concejala no presente su dimisión, el PSOE reclama al Partido Popular de Torrevieja y al alcalde Eduardo Dolón que procedan a su cese.

La portavoz socialista Bárbara Soler, aseguró que "es inadmisible que vuelva a utilizar su cargo para intentar divulgar sus prejuicios personales entre la ciudadanía y la prensa extranjera, hablando como representante del Ayuntamiento de Torrevieja. Y lo haga, además, utilizando una fotografía cuyo único objetivo es infundir miedo y rechazo". Y recordó que "no es la primera vez que ocurre.Tras sus comentarios sobre las personas de nacionalidad china o su comparación entre el proceso de regularización extraordinaria y catástrofes como la dana o la Covid-19, ahora le ha tocado el turno a la situación de Ceuta".

Falacia

Según la portavoz socialista, la publicación intenta trasladar la idea de que las personas que aparecen en esa fotografía van a beneficiarse del proceso de regularización extraordinaria y permanecer en España adquiriendo derechos, cuando "relacionar lo ocurrido en Ceuta con la regularización es una falacia".

"Ese proceso solo está previsto para personas que podían demostrar que estaban en España antes del 1 de enero y la anterior regularización extraordinaria tuvo lugar hace más de veinte años. Ni explica en absoluto lo ocurrido en Ceuta ni parece una explicación mínimamente creíble de por qué decenas de miles de personas deciden cruzar la frontera al mismo tiempo”. Para Bárbara Soler, el problema de fondo es que "la concejala distingue entre extranjeros de primera y de segunda".

"No le molestaban quienes podían obtener un permiso de residencia invirtiendo 500.000 euros en propiedades para acabar tensionando aún más el mercado de la vivienda. Sus críticas se dirigen siempre hacia los colectivos más vulnerables, precisamente aquellos para los que su concejalía también tiene la obligación de trabajar" Bárbara Soler — Portavoz del PSOE de Torrevieja

"No le molestaban quienes podían obtener un permiso de residencia invirtiendo 500.000 euros en propiedades para acabar tensionando aún más el mercado de la vivienda. Sus críticas se dirigen siempre hacia los colectivos más vulnerables, precisamente aquellos para los que su concejalía también tiene la obligación de trabajar. Y eso no tiene que ver con la integración o con aprender el idioma, porque si se tratase de eso también le molestaría más de un ciudadano europeo; al contrario, tiene que ver con el lugar de procedencia."

Asimismo, Soler ha defendido que "la política migratoria española está siendo puesta como ejemplo por su capacidad para integrar a las personas, incorporarlas al mercado laboral y hacer que contribuyan a la sociedad en la que viven".

"Quizá sean otros quienes deberían tomar nota, y no al revés." No obstante, la portavoz socialista ha querido dejar claro que ese no es el motivo de la petición de dimisión. "No estamos pidiendo la dimisión de la concejala por sus opiniones sobre política migratoria. Cada formación política puede defender el modelo que considere oportuno y ese es un debate perfectamente legítimo. Lo que estamos diciendo es que una persona que ocupa la Concejalía de Residentes Internacionales no puede utilizar ese cargo para difundir prejuicios, enfrentar a unas comunidades con otras o alimentar el rechazo hacia una parte de los residentes a los que precisamente tiene la obligación de representar. Esa forma de actuar es incompatible con la responsabilidad institucional que exige el cargo que ocupa."

"Su trabajo debería ser exactamente el contrario: favorecer la convivencia, tender puentes entre comunidades y velar por los intereses de todos los residentes internacionales por igual. Sin embargo, cada vez parece más que dirige una concejalía contra residentes internacionales en lugar de una Concejalía de Residentes Internacionales."

Extracto de la publicación de la concejala en redes sociales / INFORMACIÓN

En relación con los acontecimientos vividos en Ceuta, la portavoz socialista ha querido poner el foco en la respuesta de la ciudadanía. "Han sido precisamente los ceutíes quienes han dado una lección de convivencia y de unión frente a discursos como el de la concejala." "Ni es la primera vez ni, por desgracia, parece que vaya a ser la última. Una persona que hace reiteradamente este tipo de manifestaciones no puede seguir ocupando una concejalía cuya misión es fortalecer la convivencia entre todos los residentes internacionales." Por ese motivo, el PSOE de Torrevieja exige la dimisión inmediata de la concejala y, en caso de que no se produzca, reclama al Partido Popular de Torrevieja que actúe y proceda a su cese.

Conocimiento de la administración La concejala Gitte Lund señaló a INFORMACIÓN que se encuentra en estos momentos en Dinamarca y "en las noticias constantemente se habla de Ceuta. Por ejemplo, este martes hay reunión extraordinaria urgente en el parlamento danés sobre este tema. Por eso he hecho una publicación, por si alguien en Dinamarca le interesa hablar conmigo con mi conocimiento más directo referente a la administración española". También matizó que en la traducción de su publicación de danés a español hay un error. Cuando quiere decir "sin papeles" el traductor dice "sin hogar", puntualizó. No se pronunció sobrela petición de dimisión, que el PSOE realiza por segunda vez relacionada con sus intervenciones en redes sociales y los migrantes. Por su parte, el equipo de gobierno del Partido Popular no ha valorado la petición de la oposición socialista al ser preguntado.

"No se puede mirar hacia otro lado cuando una representante institucional utiliza reiteradamente su cargo para enfrentar a unas comunidades con otras y alimentar prejuicios contra una parte de la población. Mantenerla en el cargo supondría asumir como propios unos comportamientos que son incompatibles con la responsabilidad institucional que exige una Concejalía de Residentes Internacionales."

"Torrevieja es una ciudad en la que convivimos personas de más de 120 nacionalidades. Quien ocupa una Concejalía de Residentes Internacionales debe unir y no dividir, generar confianza y no enfrentar a unas comunidades con otras" Bárbara Soler — portavoz del PSOE de Torrevieja

Soler remarcó que "Torrevieja es una ciudad en la que convivimos personas de más de 120 nacionalidades. Quien ocupa una Concejalía de Residentes Internacionales debe unir y no dividir, generar confianza y no enfrentar a unas comunidades con otras. Por respeto a todos los residentes internacionales de nuestra ciudad, creemos que lo único que procede es su dimisión o, si no la presenta voluntariamente, su cese por parte del Partido Popular de Torrevieja".