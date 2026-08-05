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La Generalitat adjudica la redacción del proyecto de duplicación de la CV-95 entre Orihuela y Torrevieja

Solo la elaboración del diseño y condiciones técnicas que realizará la empresa Typsa se prolongará durante más de 20 meses, hasta abril de 2028, para luego licitar las obras de construcción que se ofrecerán por concesión con un coste de 180 millones

Así está de tráfico la CV-95 a la altura del Hospital de Torrevieja en este mes de marzo antes de la Semana Santa y la temporada alta (2025)

Así está de tráfico la CV-95 a la altura del Hospital de Torrevieja en este mes de marzo antes de la Semana Santa y la temporada alta (2025)

D. Pamies

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D. Pamies

D. Pamies

Orihuela/Torrevieja

El inicio de las obras de duplicación de la CV-95 entre Orihuela y Torrevieja no estará para este mandato, como ya avanzó INFORMACIÓN. La Generalitat Valenciana ha adjudicado ahora al grupo Typsa el contrato para redactar el proyecto básico y toda la documentación técnica, económica y administrativa necesaria "para impulsar la futura ampliación de la CV-95 entre Orihuela y Torrevieja", según comunicó este miércoles la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio. Se trata de una conexión entre el interior y el litoral de la comarca y sus dos ciudades principales que los municipios reivindican desde hace cuatro décadas.

La nota del Consell ofrece detalle sobre el contrato y sus características pero olvida indicar el plazo de ejecución de la redacción de este proyecto supera los 20 meses. Si ese plazo no se acorta hasta abril de 2028 no estará listo el proyecto. La Generalitat señala en la misma nota que se trata del proyecto de "ampliación" de la carretera sin emplear el término duplicación ni desdoblamiento.

Rotonda del crece de la CV-95 con la carretera de Torremendo. La última de las actuaciones del Botànic en el vial en 2023

Rotonda del crece de la CV-95 con la carretera de Torremendo. La última de las actuaciones del Botànic en el vial en 2023 / TONY SEVILLA

Cuando se apruebe el proyecto la Generalitat deberá adjudicar el contrato por concesión con un coste de 180 millones de euros. Si interesa a las empresas del sector a través de la fórmula de concesión con pago por disponibilidad en el que deben afrontar toda la inversión inicial para que sea después la Administración la que abone un canon anual a la concesionaria.

El contrato de redacción del trazado, por importe de 1.317.969,27 euros, constituye "el paso previo", como recuerda la propia Generalitat, a a la futura ejecución de esta infraestructura estratégica para la movilidad de la Vega Baja. Al procedimiento de licitación han concurrido once ofertas, "lo que pone de manifiesto- a juicio de la Administración autonómica- el elevado interés del sector por este proyecto.

Concesión

La adjudicación permitirá definir técnicamente la actuación, estudiar las distintas alternativas de mejora de la vía y elaborar toda la documentación necesaria para licitar posteriormente la concesión de obra pública. Además, incluye el análisis de la viabilidad técnica, económica y ambiental de la actuación, así como la definición de la estructura contractual con la que se ejecutará la futura infraestructura.

Entre las alternativas que deberán estudiarse figuran el desdoblamiento de la carretera y la ejecución de variantes que permitan mejorar la capacidad de la vía y reducir el tráfico de paso en los núcleos urbanos.

La actuación afecta a un trazado de aproximadamente 26,5 kilómetros, que atraviesa o bordea los municipios de Orihuela, Bigastro, Jacarilla y San Miguel de Salinas. Actualmente, la CV-95 dispone de un único carril por sentido y soporta una elevada intensidad de tráfico, especialmente durante los meses de verano, cuando aumenta considerablemente la población de la comarca. Esa intensidad se sitúa en torno a los 15.000 vehículos diarios de media en todos los tramos excepto los que más cercanos a Orihuela y Torrevieja donde se superan los 20.000, según los datos de la Generalitat.

Vista aérea de la glorieta de la CV-95 con la carretera de la cuesta del Pelegrín de Jacarilla

Vista aérea de la glorieta de la CV-95 con la carretera de la cuesta del Pelegrín de Jacarilla / INFORMACIÓN

180 millones de euros

Los trabajos servirán también para estructurar la futura concesión de una infraestructura cuya inversión global se estima en torno a 180 millones de euros, con el objetivo de mejorar la conectividad entre el interior de la Vega Baja y el litoral, incrementar la seguridad vial y favorecer la movilidad de residentes y visitantes.

Con esta adjudicación, la Generalitat continúa avanzando en la planificación de una actuación considerada estratégica para responder al crecimiento de la demanda de movilidad en uno de los principales corredores viarios de la comarca.

Pago por disponibilidad

La empresa concesionaria asumiría íntegramente el coste de la obra pública y de mantenimiento y explotación durante el periodo concesional, mientras que la Administración le abonaría un canon anual en concepto de pago por disponibilidad que le permita amortizar durante el periodo concesional los costes anteriores. Es decir, sería una fórmula similar a la empleada para una concesión por peaje, pero sin el peaje. Con pago de la administración.

La nota del Consell no especifica qué pasa con el tramo entre el Hospital y la variante de la N-332 para el que contrató un proyecto de redacción al margen del resto, ya adjudicado ni si se integra ese proyecto en el resto de la concesión o se anticipará como aseguró el alcalde de Torrevieja y diputado autonómico, Eduardo Dolón.

Vía rápida, fiasco de la autovía y rotondas

Las iniciativas para dotar a las dos principales ciudades de la comarca de una infraestructura de conexión directa y alta capacidad se remontan a los años noventa del pasado siglo con la idea de realizar una "vía rápida" que nunca se ejecutó. En 2007 la propuesta, bajo el Gobierno de Francisco Camps, evolucionó hasta la construcción de una autovía que llegó a adjudicarse a Rover-Torrescámara y que fue paralizada por una resolución judicial por carecer de impacto ambiental, con una Generalitat sin financiación en plena crisis para abordarla y unas empresas que una vez se descartó el proyecto y rescindió el contrato, cobraron 10 millones de euros por daños y perjuicios de indemnización sin "mover un esparto"-.

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El Gobierno del Botànic redujo su actuación desde 2015 a mejorar la seguridad del actual vial de un carril por sentido de la marcha con la construcción de rotondas en la variante de San Miguel de Salinas y los cruces con las carreteras de Torremendo, Los Montesinos, Jacarilla, y Bigastro y anunciando en la recta final de su último mandato un anteproyecto de desdoblamiento para uno de los tramos más cortos. El actual Gobierno de la Generalitat ha tardado más de tres años en licitar el proyecto.

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