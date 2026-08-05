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Listado de temperaturas máximas en la Comunidad Valenciana: Orihuela lidera la lista con más de 40ºC
"En la costa, temperaturas más bajas pero ambiente muy cargado de humedad", han señalado desde Avamet.
"La persistencia de la fuerte calor este verano ya no es noticia", ha señalado la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet). Este martes ha sido el enésimo día que se superan los 40 ºC en algunos puntos de la Comunidad Valenciana y la Vega Baja está en el número uno del municipio más caluroso de todo el territorio autonómico, con 40,6 ºC en Los Canónigos de Orihuela. En el centro del municipio oriolano se alcanzaba la segunda cifra más alta de la provincia de Alicante, con 39,1ºC, seguidos por los 38,6ºC en Las Quebradas de Villena y los 38,6 grados de Cox.
"En la costa, temperaturas más bajas pero ambiente muy cargado de humedad", han señalado desde Avamet.
A continuación puedes observar el listado de municipios donde se registraron las temperaturas más altas en la provincia de Alicante y, en conjunto autonómico, con las provincias de Valencia y Castellón en un listado en el que se incluye el total del territorio autonómico.
Temperaturas más altas de la provincia de Alicante
- Orihuela — Lo Capitán/los Canónigos: 40,6 grados
- Orihuela — centro: 39,1 grados
- Villena — Las Quebradas: 38,6 grados
- Cox — centro: 38,6 grados
- Orihuela — La Matanza: 38,6 grados
- Albatera: 38,5 grados
Temperaturas más altas de la Comunitat Valenciana
- Orihuela — Lo Capitán/los Canónigos: 40,6 grados
- Enguera — ADENE: 40,1 grados
- Ontinyent — Torre de Torús: 40,1 grados
- Ontinyent — IES Jaume I: 39,9 grados
- Montesa — els Canterers: 39,8 grados
- Ontinyent — les Aigües: 39,7 grados
- Ontinyent — els Gínjols: 39,6 grados
- Sumacàrcer: 39,5 grados
- Anna: 39,4 grados
- Moixent — la Foia: 39,4 grados
- Vallada — Ajuntament: 39,4 grados
- Vallada — Molí de Baix: 39,3 grados
- Albaida — IES J. Segrelles: 39,3 grados
- Gavarda — la Travessa: 39,2 grados
- Quesa — Campamento Río Grande: 39,2 grados
- Xàtiva — centre: 39,2 grados
- Montesa — Ajuntament: 39,2 grados
- Vallada — Placeta dels Columpios: 39,2 grados
- Ontinyent — Alba: 39,2 grados
- Canals — IES Sivera Font: 39,1 grados
- Xàtiva — IES Dr. Lluís Simarro: 39,1 grados
- Orihuela — centro: 39,1 grados
- l’Alcúdia de Crespins/Canals — la Muntanyeta: 39,0 grados
- Novetlè: 38,9 grados
- Albaida — l’Alqueria - Campaners d’Albaida: 38,9 grados
- Ontinyent — Manuel Iranzo: 38,9 grados
- la Pobla Llarga — Ajuntament: 38,8 grados
- Chella: 38,8 grados
- la Granja de la Costera: 38,8 grados
- Guadasséquies — Ajuntament: 38,8 grados
- Oliva — Col·legi El Rebollet: 38,8 grados
- Canals — Cabiscol: 38,7 grados
- Xàtiva — Ausiàs March: 38,7 grados
- Aielo de Malferit — centre: 38,7 grados
- Alzira — Mulata: 38,6 grados
- Castelló — poble: 38,6 grados
- Ontinyent — Sant Josep: 38,6 grados
- Villena — Las Quebradas: 38,6 grados
- Cox — centro: 38,6 grados
- Orihuela — La Matanza: 38,6 grados
- Alcàntera de Xúquer: 38,5 grados
- Cotes — La Séquia Nova: 38,5 grados
- Manuel: 38,5 grados
- Chella — gasolinera: 38,5 grados
- Albatera: 38,5 grados
- Antella: 38,4 grados
- Cotes — C/ Vicente Pavía Galdón: 38,4 grados
- Rafelguaraf: 38,4 grados
- Chella — El Rincón: 38,4 grados
- Vallés: 38,4 grados
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