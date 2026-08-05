Listado de temperaturas máximas en la Comunidad Valenciana: Orihuela lidera la lista con más de 40ºC

"La persistencia de la fuerte calor este verano ya no es noticia", ha señalado la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet). Este martes ha sido el enésimo día que se superan los 40 ºC en algunos puntos de la Comunidad Valenciana y la Vega Baja está en el número uno del municipio más caluroso de todo el territorio autonómico, con 40,6 ºC en Los Canónigos de Orihuela. En el centro del municipio oriolano se alcanzaba la segunda cifra más alta de la provincia de Alicante, con 39,1ºC, seguidos por los 38,6ºC en Las Quebradas de Villena y los 38,6 grados de Cox.

"En la costa, temperaturas más bajas pero ambiente muy cargado de humedad", han señalado desde Avamet.

A continuación puedes observar el listado de municipios donde se registraron las temperaturas más altas en la provincia de Alicante y, en conjunto autonómico, con las provincias de Valencia y Castellón en un listado en el que se incluye el total del territorio autonómico.

Temperaturas más altas de la provincia de Alicante

Orihuela — Lo Capitán/los Canónigos: 40,6 grados Orihuela — centro: 39,1 grados Villena — Las Quebradas: 38,6 grados Cox — centro: 38,6 grados Orihuela — La Matanza: 38,6 grados Albatera: 38,5 grados

Temperaturas más altas de la Comunitat Valenciana