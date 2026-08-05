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Listado de temperaturas máximas en la Comunidad Valenciana: Orihuela lidera la lista con más de 40ºC

"En la costa, temperaturas más bajas pero ambiente muy cargado de humedad", han señalado desde Avamet.

El tiempo en Alicante: las temperaturas dan un respiro con una bajada en las máximas y en las mínimas

El tiempo en Alicante: las temperaturas dan un respiro con una bajada en las máximas y en las mínimas

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Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

Alicante

"La persistencia de la fuerte calor este verano ya no es noticia", ha señalado la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet). Este martes ha sido el enésimo día que se superan los 40 ºC en algunos puntos de la Comunidad Valenciana y la Vega Baja está en el número uno del municipio más caluroso de todo el territorio autonómico, con 40,6 ºC en Los Canónigos de Orihuela. En el centro del municipio oriolano se alcanzaba la segunda cifra más alta de la provincia de Alicante, con 39,1ºC, seguidos por los 38,6ºC en Las Quebradas de Villena y los 38,6 grados de Cox.

"En la costa, temperaturas más bajas pero ambiente muy cargado de humedad", han señalado desde Avamet.

A continuación puedes observar el listado de municipios donde se registraron las temperaturas más altas en la provincia de Alicante y, en conjunto autonómico, con las provincias de Valencia y Castellón en un listado en el que se incluye el total del territorio autonómico.

Temperaturas más altas de la provincia de Alicante

  1. Orihuela — Lo Capitán/los Canónigos: 40,6 grados
  2. Orihuela — centro: 39,1 grados
  3. Villena — Las Quebradas: 38,6 grados
  4. Cox — centro: 38,6 grados
  5. Orihuela — La Matanza: 38,6 grados
  6. Albatera: 38,5 grados

Noticias relacionadas y más

Temperaturas más altas de la Comunitat Valenciana

  1. Orihuela — Lo Capitán/los Canónigos: 40,6 grados
  2. Enguera — ADENE: 40,1 grados
  3. Ontinyent — Torre de Torús: 40,1 grados
  4. Ontinyent — IES Jaume I: 39,9 grados
  5. Montesa — els Canterers: 39,8 grados
  6. Ontinyent — les Aigües: 39,7 grados
  7. Ontinyent — els Gínjols: 39,6 grados
  8. Sumacàrcer: 39,5 grados
  9. Anna: 39,4 grados
  10. Moixent — la Foia: 39,4 grados
  11. Vallada — Ajuntament: 39,4 grados
  12. Vallada — Molí de Baix: 39,3 grados
  13. Albaida — IES J. Segrelles: 39,3 grados
  14. Gavarda — la Travessa: 39,2 grados
  15. Quesa — Campamento Río Grande: 39,2 grados
  16. Xàtiva — centre: 39,2 grados
  17. Montesa — Ajuntament: 39,2 grados
  18. Vallada — Placeta dels Columpios: 39,2 grados
  19. Ontinyent — Alba: 39,2 grados
  20. Canals — IES Sivera Font: 39,1 grados
  21. Xàtiva — IES Dr. Lluís Simarro: 39,1 grados
  22. Orihuela — centro: 39,1 grados
  23. l’Alcúdia de Crespins/Canals — la Muntanyeta: 39,0 grados
  24. Novetlè: 38,9 grados
  25. Albaida — l’Alqueria - Campaners d’Albaida: 38,9 grados
  26. Ontinyent — Manuel Iranzo: 38,9 grados
  27. la Pobla Llarga — Ajuntament: 38,8 grados
  28. Chella: 38,8 grados
  29. la Granja de la Costera: 38,8 grados
  30. Guadasséquies — Ajuntament: 38,8 grados
  31. Oliva — Col·legi El Rebollet: 38,8 grados
  32. Canals — Cabiscol: 38,7 grados
  33. Xàtiva — Ausiàs March: 38,7 grados
  34. Aielo de Malferit — centre: 38,7 grados
  35. Alzira — Mulata: 38,6 grados
  36. Castelló — poble: 38,6 grados
  37. Ontinyent — Sant Josep: 38,6 grados
  38. Villena — Las Quebradas: 38,6 grados
  39. Cox — centro: 38,6 grados
  40. Orihuela — La Matanza: 38,6 grados
  41. Alcàntera de Xúquer: 38,5 grados
  42. Cotes — La Séquia Nova: 38,5 grados
  43. Manuel: 38,5 grados
  44. Chella — gasolinera: 38,5 grados
  45. Albatera: 38,5 grados
  46. Antella: 38,4 grados
  47. Cotes — C/ Vicente Pavía Galdón: 38,4 grados
  48. Rafelguaraf: 38,4 grados
  49. Chella — El Rincón: 38,4 grados
  50. Vallés: 38,4 grados

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