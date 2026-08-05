Torrevieja
La Guardia Civil detiene en Torrevieja a un hombre en la calle con un pistola semiautomática lista para disparar
La Guardia Civil comprobó que el arrestado y quien lo acompañaba contaban con antecedentes por pertenencia a grupo criminal y la documentación con la que contaban era falsa
La Guardia Civil ha detenido en Torrevieja a un hombre al que sorprendió cuando portaba un arma de fuego en plena vía pública. La actuación, iniciada durante un servicio preventivo, permitió además intervenir munición y documentación presuntamente falsificada. El detenido carecía de cualquier tipo de autorización para la tenencia o porte de armas.
Los hechos ocurrieron el pasado mes de julio cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto Principal de Torrevieja realizaba labores de prevención en las calles de Torrevieja. Durante el servicio, los agentes observaron a dos hombres que, al percatarse de la presencia policial, cambiaron de actitud e intentaron alejarse del lugar, lo que motivó su identificación.
Nerviosismo
Durante la intervención, uno de ellos mostró, según la Oficina de Prensa de la Comandancia de Alicante, "un notable estado de nerviosismo mientras buscaba su documentación en una bandolera que llevaba colgada". Ante esta actitud, y por motivos de seguridad, los agentes inspeccionaron el interior del bolso, localizando una pistola semiautomática.
El arma contaba con un cargador con trece cartuchos y otro alojado en la recámara, por lo que estaba lista para su uso inmediato. Además, presentaba parte de la numeración de serie eliminada, lo que dificulta su identificación.
Las comprobaciones posteriores, llevadas a cabo por el área de investigación de la Guardia Civil de Torrevieja, permitieron constatar que ambos identificados tenían antecedentes de tenencia ilícita de armas y pertenencia a grupo criminal.
Registro
Los agentes obtuvieron información sobre una vivienda vinculada con uno de ellos, por lo que se realizó un registro en el domicilio, donde se intervino un segundo cargador con munición y una carta de identidad extranjera presuntamente falsa. Uno de los implicados quedó en libertad tras comprobarse su identidad, si bien continúa investigado.
El principal detenido fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrevieja como presunto autor de los delitos de tenencia ilícita de armas, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
La actuación se enmarca en los servicios preventivos para combatir la delincuencia organizada.
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