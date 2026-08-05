El TSJ tumba las retribuciones de altos cargos de funcionario del Ayuntamiento de Orihuela en el presupuesto de 2024 tras una demanda de Ciudadanos

El portavoz de Cs Orihuela, José Aix, desveló este miércoles que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha dictado sentencia en el que estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo entablado por el grupo municipal Ciudadanos frente al acto de aprobación del presupuesto municipal del Ayuntamiento de Orihuela de 2024. En concreto, la sentencia del TSJ anula el presupuesto en lo que se refiere a las partidas de gastos consignados en materia de retribuciones del personal municipal y en cuanto a los complementos específicos que este personal cobró en función de las condiciones de cada puesto de trabajo.

Aix explicó que cuando se presentó el proyecto de presupuestos de 2024 por el alcalde Vegara en la primavera de 2004, desde Cs "ya advertimos que el documento contenía defectos graves que debían ser corregidos", ya que dicho proyecto de presupuestos superaba los límites legales del gasto máximo posible a destinar a retribuciones del personal municipal (un 2,5% respecto del año anterior) y a los complementos específicos de ese personal, es decir, retribuciones complementarias de algunos funcionarios con base en la especial valoración del puesto de trabajo (el 75% del importe total previsto para los conceptos agrupados de complementos específicos, complemento de productividad, gratificaciones y complementos personales transitorios.

Importe superior al legal

En la práctica, como ha indicado el portavoz de Cs Orihuela, lo que hizo el gobierno de PP y Vox fue presupuestar por esos dos conceptos, a través de partidas asignadas al departamento de Recursos Humanos y Personal, con un importe superior en 3,7 millones de euros (1,4 millones y 2,3 millones de euros, respectivamente, por cada uno de esos dos supuestos) al que se permitía legalmente.

“Los límites legales a estos gastos están perfectamente establecidos y el Gobierno de PP y Vox decidieron saltárselos pese a que desde Cs Orihuela alegamos precisamente en ese sentido frente al presupuesto”, aseguró Aix, quien señaló que “los concejales de PP y Vox son por ello responsables de, en su caso, haber gastado más dinero del que establecía la ley si en la ejecución del presupuesto se sobrepasaron esos límites”.

Las imágenes del pleno ordinario de junio de 2026 del Ayuntamiento de Orihuela / D. Pamies

¿Sin consecuencias? Auditoría

No está claro qué consecuencias prácticas tiene la estimación parcial del recurso de la oposición o si las tendrá realmente porque la sentencia dispone sobre un ejercicio presupuestario ya agotado -y si el Ayuntamiento va a recurrir ante el Supremo- pero en cualquier caso desde Cs Orihuela, van a reclamar una auditoría de la ejecución concreta de esas partidas en 2024 “para reclamar que los concejales de PP y Vox que votaron a favor de la aprobación del presupuesto conociendo lo ilegal de sobrepasar el límite legal de gasto paguen de su bolsillo y reintegren ese exceso al Ayuntamiento, dada su responsabilidad en este posible exceso de gasto, que podría llegar a esos 3,7 millones de euros si se agotaron las partidas iniciales, o más incluso si se hubieran modificado al alza dichos créditos”.

El portavoz de Cs Orihuela no ha descartado otras acciones para, dentro de lo posible, “reparar el roto presupuestario de PP y Vox en 2024 que ahora el TSJ ha confirmado con su sentencia y del que ya advertimos en su día”, aun siendo los ediles liberales conscientes de la imposible ejecución literal de la anulación decretada al tratarse de un ejercicio terminado y ya ejecutado su presupuesto, para lo que estudiarán cualquier alternativa jurídica que la ley permita.

Para Cs Orihuela, la sentencia demuestra en cualquier caso que “PP y Vox saben aprobar un presupuesto levantando la mano en el Pleno para votarlo, pero han demostrado no saber elaborarlo ni gestionarlo correctamente, como la ley establece”, con la consecuencia, como ha manifestado Aix, del pronunciamiento anulatorio del TSJ respecto del exceso de consignación en esos 3,7 millones de euros que la formación naranja ya denunció en su momento.

Falta de rigor

La sentencia del TSJ, culmina así, dos años después, como avanzó INFORMACIÓN, el procedimiento contencioso-administrativo que Cs Orihuela interpuso contra el presupuesto de 2024 en julio de ese año, bajo la dirección letrada del que fuera ya en su día concejal del Ayuntamiento oriolano Juan Ignacio López-Bas, que ha ejercido la defensa del recurso de Cs Orihuela frente al gobierno de PP y Vox de mano de su portavoz José Aix, para quien esta sentencia vuelve a demostrar la “falta absoluta de rigor y saber hacer en cuanto a la gestión municipal de unos concejales que solo están para cobrar su nómina a fin de mes”, ha señalado en referencia a los ediles de PP y Vox en la actual corporación municipal.

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“La Justicia ha vuelto a poner de manifiesto una nueva ilegalidad en su actuación de este Gobierno en Orihuela de PP y Vox, lo que en este caso debería tener como consecuencia inmediata la dimisión del concejal de Hacienda, que en Orihuela ha de recordarse que es el propio alcalde”, señaló el portavoz de Cs.