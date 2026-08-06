El colegio público Virgen de la Puerta Orihuela presenta problemas estructurales prácticamente desde su apertura en 1972 y cuenta con zonas apuntaladas desde hace casi medio siglo

Vicente Pina, concejal de Educación del Ayuntamiento de Orihuela sostuvo este miércoles en rueda de prensa que los problemas estructurales del CEIP Virgen de la Puerta no son nuevos, sino que se arrastran prácticamente desde su construcción: el edificio se recibió en 1972, empezó a acoger alumnado en 1973 y ya en 1976 se detectaron grietas, con informes posteriores, apuntalamientos y propuestas de desalojo desde finales de los años setenta. La solución que maneja ahora Educación pasa por una actuación urgente en el edificio para que el alumnado pueda iniciar el curso con seguridad, como avanzó INFORMACIÓN -con posibles cierres preventivos, refuerzos de pilares y nuevos elementos de sujeción-, mientras busca una parcela próxima para instalar aulas prefabricadas; tras descartar cinco espacios públicos y frustrarse el alquiler de un terreno privado en julio, el Ayuntamiento negocia ahora una parcela de la Sareb y mantiene como alternativa de emergencia una obra de urgencia en el actual centro para garantizar el inicio de curso o, en última instancia, el traslado temporal a colegios de pedanías si los informes técnicos impiden continuar en el inmueble.

El concejal de Educación, Vicente Pina (PP), quiso dar la cara y dejar clara la gestión que ha llevado a cabo sobre este asunto durante este mandato en relación al colegio Virgen de la Puerta y sobre las diferentes actuaciones que está coordinando el Ayuntamiento de Orihuela para garantizar la seguridad del alumnado y la continuidad de la actividad educativa en el centro.

Con problemas desde 1976

Durante su comparecencia, Pina consideró necesario explicar detalladamente los antecedentes del edificio y el trabajo desarrollado durante los últimos años, "ante las informaciones y declaraciones" que aseguran que el Ayuntamiento no está actuando para solucionar la situación del colegio, en referencia a una nota del PSOE en la oposición en ese sentido. El responsable municipal de Educación señaló que los problemas estructurales del centro se remontan prácticamente a su construcción. El edificio fue recibido en 1972, comenzó a acoger alumnado en 1973 y ya en 1976 se detectaron grietas en el forjado del salón de usos múltiples y en la zona este del patio de recreo.

En aquel momento se realizaron catas para examinar las viguetas y determinar el origen de las deficiencias. Los primeros informes apuntaban a un posible defecto en estos elementos estructurales. En diciembre de 1977, la alcaldía solicitó un nuevo informe al arquitecto municipal ante el progresivo agrietamiento de la estructura y el posible peligro de derrumbamiento de una parte del edificio. El técnico constató que el forjado continuaba moviéndose, aunque su evolución no fuera entonces considerada alarmante. En 1978, a petición del delegado provincial del Ministerio de Educación y Ciencia, se elaboró otro informe técnico que constató la aparición de grietas en los forjados y tabiquerías de las aulas 5, 11, 13, 14, 19 y 20, así como en el comedor, el salón de actos, la secretaría y otras dependencias. El Ayuntamiento colocó testigos para controlar la evolución de las grietas, comprobándose que algunas de ellas, como las del comedor y la secretaría, volvieron a abrirse. También se adoptaron medidas de apuntalamiento en el comedor.

alumanado en el patio del Colegio Público Virgen de la Puerta / GVA educación

Recomendación de desalojo

La unidad técnica recomendó desalojar el comedor, el salón de actos, la secretaría y la dirección, impedir el paso por estas zonas y requerir al Ayuntamiento la adopción urgente de medidas de seguridad. Posteriormente, en mayo de 1990, un informe de la arquitecta municipal propuso el desalojo temporal del colegio para realizar un estudio completo del edificio, ante la complejidad de las deficiencias existentes y la falta de los proyectos originales. Esas dos propuestas de desalojo no se llevaron a cabo.

En febrero de 1991, la comisión de Gobierno del Ayuntamiento acordó ofrecer dos terrenos para la construcción de un nuevo centro, después de que la Conselleria de Educación determinara no llevar a cabo la rehabilitación del edificio por no cumplir los requisitos mínimos exigidos por la legislación. Sin embargo, las parcelas propuestas por el Ayuntamiento no fueron finalmente aceptadas. “Estamos hablando de una problemática que se arrastra desde hace décadas. El primer apuntalamiento del que existe constancia se produjo en 1977 y desde entonces se han sucedido numerosos informes y actuaciones”, recordó Pina.

En 2018, dentro del Plan Edificant, se planteó una intervención en el centro que no suponía una solución integral. El Consejo Escolar comunicó al Ayuntamiento de Orihuela que no deseaba continuar con aquella propuesta y solicitó una alternativa viable para el colegio, una decisión que posteriormente fue ratificada por el pleno municipal. El concejal Vicente Pina remarcó que, tras esa decisión del Plan Edificant, no se produjeron avances significativos y que, desde su llegada a la Concejalía de Educación en 2023, comenzó a recopilar información detallada sobre la situación del Virgen de la Puerta y del resto de centros educativos del municipio.

De esta sorprendente cronología rescatada por el concejal para dejar clara la situación del centro sorprenden dos datos: que el edificio nunca haya sido desalojado durante todo ese periodo y que en medio siglo no se le haya dado una solución definitiva y levantado un centro de nueva planta. La instalación docente cubre el derecho fundamental a la educación de la población escolar del barrio del Rabaloche, una de las zonas de renta más baja del casco urbano oriolano y cuenta ahora con unos 300 alumnos, con mayoría gitana, árabe y sudamericana.

Zona exterior al Colegio Público Virgen de la Puerta / INFORMACIÓN

Advertido

El estado del Virgen de la Puerta fue trasladao tanto a la Conselleria como a la Dirección Territorial de Educación. Durante una visita a Orihuela del director general de Infraestructuras Educativas, hace más de dos años, el concejal lo acompañó personalmente al colegio para que pudiera conocer directamente su situación. En abril de 2025, el Ayuntamiento inició la contratación de un estudio técnico exhaustivo sobre el estado del edificio. La empresa adjudicataria realizó diferentes visitas, inspecciones y catas en los pilares, además de analizar el conjunto de la estructura. El informe fue entregado al Ayuntamiento en noviembre de 2025. Tras estudiar su contenido, la Concejalía de Educación trasladó verbalmente la situación a la Dirección Territorial y remitió formalmente el documento a la Conselleria en febrero de 2026. Ese mismo mes se elaboró también un informe técnico municipal, que fue igualmente enviado a la administración autonómica. Ambos documentos coinciden en la necesidad de adoptar medidas y plantear soluciones para el centro.

Pina rechazó de este modo las afirmaciones del PSOE que aseguran que el informe no fue comunicado a la Conselleria e insistió en que la administración autonómica ya conocía la situación del colegio. “Los dos informes vienen a señalar la necesidad de actuar. El centro no se encuentra en las condiciones deseables y tenemos que poner soluciones sobre la mesa”, indicó el concejal.

Parcelas

Una de las primeras opciones en las que ha trabajado el Ayuntamiento ha sido la búsqueda de una parcela próxima al actual colegio, en la zona del Rabaloche, para instalar aulas prefabricadas mientras se acomete una solución integral. Los técnicos municipales estudiaron cinco parcelas y parques públicos, aunque ninguno de estos espacios reunía las condiciones necesarias debido a sus dimensiones, su ubicación o las características geográficas del terreno.

Paralelamente, el Ayuntamiento inició conversaciones con el propietario de una parcela privada para intentar alcanzar un acuerdo de alquiler. Aunque inicialmente existía disposición para cerrar la operación, el propietario comunicó finalmente durante el mes de julio que no aceptaba la propuesta. Ante esta situación, el Ayuntamiento inició negociaciones para disponer de otra parcela actualmente propiedad de la Sareb (el banco malo), con el objetivo de instalar allí las aulas prefabricadas durante el tiempo necesario para acometer la rehabilitación integral o la actuación que determine la Conselleria de Educación. “El objetivo es que las instalaciones provisionales estén lo más cerca posible del colegio, evitando trasladar al alumnado fuera de su entorno habitual y teniendo en cuenta las características y necesidades específicas de las familias del centro”, dijo el concejal. Una referencia al hecho de que es un centro con comedor, esencial para muchas familas, y que no necesita servicio de transporte escolar, lo que reduce las tasas de absentismo.

Mientras continúan las negociaciones para conseguir una parcela, la Concejalía de Educación trabaja en la tramitación de un contrato urgente, incluso de emergencia si fuera necesario, para actuar en el actual edificio y garantizar que el alumnado pueda comenzar el curso en las mejores condiciones posibles. La intervención incluirá las medidas de seguridad que determinen los técnicos, como el cierre preventivo de alguna de las aulas o dependencias que puedan presentar riesgos, el refuerzo de pilares o la instalación de nuevos elementos de sujeción.

El concejal de Educación, Vicente Pina / INFORMACIÓN

Septiembre

La intención del Ayuntamiento es que estas actuaciones puedan ejecutarse antes o durante las primeras semanas de septiembre. En este sentido, el concejal mantuvo conversaciones con la Dirección Territorial de Educación para contemplar, en caso de que fuera necesario, un retraso de una semana o diez días en la incorporación del alumnado del Virgen de la Puerta. “La primera opción y por la que estamos trabajando es actuar de urgencia en el colegio para que los menores puedan continuar en el centro con todas las garantías posibles”, indicó Pina.

Otros colegios

El Ayuntamiento y la Dirección Territorial también estudian una segunda alternativa, únicamente para el supuesto de que los informes técnicos determinen que no es posible mantener la actividad educativa en el inmueble. Esta opción consistiría en trasladar temporalmente al alumnado a otros colegios del municipio. Debido a que los centros educativos del casco urbano se encuentran actualmente con todas sus líneas ocupadas, se está estudiando la posibilidad de utilizar instalaciones de dos colegios ubicados en pedanías. El concejal aclara que esta medida se contempla exclusivamente como una solución de emergencia y que el Ayuntamiento no desea tener que aplicarla. No obstante, indicó que es necesario tener preparadas todas las alternativas ante cualquier eventualidad.

En caso de producirse el traslado, la Conselleria de Educación se encargaría de reorganizar al alumnado y garantizaría el transporte escolar, el servicio de comedor, el profesorado y el conjunto de las necesidades educativas de los menores. “Es una opción a la que no queremos llegar, pero debemos tenerla sobre la mesa. Nuestra prioridad es garantizar en todo momento la seguridad de los niños y niñas y ofrecer una respuesta adecuada a las familias, al equipo directivo, a los educadores y al profesorado”, ha asegurado Pina.

El responsable municipal de Educación rechazó las críticas que aseguran que el Ayuntamiento no está trabajando en esta cuestión e insistió en que la situación del Virgen de la Puerta se aborda desde el inicio del mandato, en coordinación con Alcaldía, el resto del equipo de gobierno, la Dirección Territorial y la Conselleria de Educación. Esta última reprochó, sin embargo, al Ayuntamiento su tardanza a la hora de hallar suelos para las aulas prefabricadas, tal y como pudo confirmar INFORMACIÓN.

“No es cierto que no se esté trabajando o que esta situación nos dé igual. Llevamos trabajando en el Virgen de la Puerta prácticamente desde que llegamos al gobierno y estamos buscando soluciones para un problema que viene derivado de la falta de actuaciones durante muchos años”, ha afirmado.

Pina trasladóun mensaje a toda la comunidad educativa del centro y a la ciudadanía de Orihuela: “Queremos que las familias, los educadores, los profesores y el equipo directivo conozcan detalladamente la situación. Estamos estudiando todas las posibilidades y adoptando las decisiones necesarias para garantizar la seguridad del alumnado, la continuidad de su educación y todos los servicios que pueda necesitar”.